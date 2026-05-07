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Salvador recebe workshop gratuito para aprender a criar projetos culturais

Iniciativa da Fábrica Cultural reúne palestra da artista Ninha Almeida e oficina prática sobre elaboração de projetos para editais

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 7 de maio de 2026 às 07:28

Workshop ensina a elaborar projetos
Workshop ensina a elaborar projetos Crédito: Ema Ribeiro

Empreendedores da economia criativa em Salvador terão uma nova oportunidade de capacitação gratuita voltada à elaboração de projetos culturais e acesso a editais. A Fábrica Cultural promove, no dia 8 de maio, a segunda edição do ciclo “O Pensar e o Fazer Cultural – Workshops em Elaboração de Projetos”, com atividades práticas voltadas à escrita e ao desenvolvimento de propostas culturais.

O encontro será realizado das 13h às 17h, no IAÔ Espaço de Criação, localizado na Ribeira. A programação é destinada a empreendedores com pelo menos seis meses de atuação e também a agentes culturais interessados em desenvolver seus próprios projetos.

A proposta do ciclo é oferecer ferramentas que ajudem os participantes a transformar ideias em iniciativas estruturadas, ampliando as possibilidades de captação de recursos por meio de editais e outras formas de financiamento.

Nesta edição, a artista Ninha Almeida participa da palestra “O Salto de uma Artista – Da zona rural para Paris e o mundo”. Natural do Vale do Capão, na Chapada Diamantina, ela construiu uma trajetória ligada ao circo, ao teatro e à produção cultural independente, levando seu trabalho para diferentes cidades do Brasil e do exterior.

Após a palestra, os participantes terão uma oficina conduzida pela mentora Milena Velloso, com orientações sobre estruturação de projetos, definição de objetivos e processos de inscrição em editais culturais.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas online por meio do formulário disponível pelo link de inscrição.

O ciclo contará com quatro encontros mensais, cada um com até 40 participantes, totalizando 16 horas de formação. Como diferencial, os inscritos terão acesso a tutorias online após os workshops, garantindo acompanhamento contínuo. Neste encontro, as tutorias acontecem entre os dias 11 e 14 de maio, das 16h às 18h.

A programação segue nos próximos meses com novos encontros: em 5 de junho de 2026, com participação de Cristiane Delacrode, e em 17 de julho de 2026, com Andrea Ventura. A proposta da iniciativa é unir formação prática a experiências inspiradoras de profissionais da área cultural.

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