Livia Nery celebra 10 anos de carreira com show em Salvador e participação de Jadsa

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Carol Neves
Publicado em 7 de maio de 2026 às 07:18
A cantora, compositora e produtora musical Livia Nery apresenta no dia 17 de maio, em Salvador, o show “Tempo de Mistério”, espetáculo que celebra os 10 anos de sua trajetória artística e marca uma nova etapa de sua carreira autoral. A apresentação será realizada no Gabinete Português de Literatura, no centro da capital baiana, com abertura da casa às 17h e início previsto para 18h.
Os ingressos estão à venda pela Sympla. O espetáculo terá participações da cantora Jadsa e de um segundo convidado, ainda mantido em sigilo, que deve ser anunciado nos próximos dias.
Cantora Lívia Nery
Esta será a terceira apresentação do show, que revisita diferentes momentos da discografia de Livia Nery, reunindo singles, EPs, faixas de álbum e músicas inéditas que estarão em seu próximo trabalho. No palco, a artista será acompanhada pelos músicos Jorge Dubman, Juliano Oliveira e Israel Lima.
A participação de Jadsa também marca o reencontro de duas artistas da cena baiana contemporânea que iniciaram suas trajetórias em períodos semelhantes e já dividiram palcos ao longo da última década. Durante o show, elas interpretarão músicas do álbum “Big Buraco”, lançado por Jadsa em 2025.
A apresentação integra o projeto Palco do Chiado, iniciativa cultural que estreia em maio com a proposta de reativar o Gabinete Português de Literatura como espaço dedicado à música, literatura, artes cênicas e artes visuais em Salvador.
Livia Nery ganhou projeção nacional com o álbum “Estranha Melodia”, lançado em 2019 em parceria com Curumin. Antes disso, venceu o Prêmio Caymmi de Melhor Intérprete Feminina pelo EP “Vulcanidades”, de 2017. Ao longo da carreira, também atuou como produtora musical em trabalhos de artistas como Letrux.
Já Jadsa lançou o primeiro álbum, “Olho de Vidro”, em 2021, trabalho que lhe rendeu indicações ao Prêmio Multishow. Em 2025, lançou “Big Buraco”, disco indicado ao Grammy Latino na categoria de Melhor Álbum de Rock ou Alternativo em Língua Portuguesa.