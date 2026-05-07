MÚSICA

Livia Nery celebra 10 anos de carreira com show em Salvador e participação de Jadsa

Apresentação acontece em 17 de maio, no Gabinete Português de Literatura, e marca nova fase da trajetória autoral da cantora baiana

Carol Neves

Publicado em 7 de maio de 2026 às 07:18

Lívia Nery Crédito: Vitória Carvalho/Divulgação

A cantora, compositora e produtora musical Livia Nery apresenta no dia 17 de maio, em Salvador, o show “Tempo de Mistério”, espetáculo que celebra os 10 anos de sua trajetória artística e marca uma nova etapa de sua carreira autoral. A apresentação será realizada no Gabinete Português de Literatura, no centro da capital baiana, com abertura da casa às 17h e início previsto para 18h.

Os ingressos estão à venda pela Sympla. O espetáculo terá participações da cantora Jadsa e de um segundo convidado, ainda mantido em sigilo, que deve ser anunciado nos próximos dias.

Cantora Lívia Nery 1 de 7

Esta será a terceira apresentação do show, que revisita diferentes momentos da discografia de Livia Nery, reunindo singles, EPs, faixas de álbum e músicas inéditas que estarão em seu próximo trabalho. No palco, a artista será acompanhada pelos músicos Jorge Dubman, Juliano Oliveira e Israel Lima.

A participação de Jadsa também marca o reencontro de duas artistas da cena baiana contemporânea que iniciaram suas trajetórias em períodos semelhantes e já dividiram palcos ao longo da última década. Durante o show, elas interpretarão músicas do álbum “Big Buraco”, lançado por Jadsa em 2025.

A apresentação integra o projeto Palco do Chiado, iniciativa cultural que estreia em maio com a proposta de reativar o Gabinete Português de Literatura como espaço dedicado à música, literatura, artes cênicas e artes visuais em Salvador.

Livia Nery ganhou projeção nacional com o álbum “Estranha Melodia”, lançado em 2019 em parceria com Curumin. Antes disso, venceu o Prêmio Caymmi de Melhor Intérprete Feminina pelo EP “Vulcanidades”, de 2017. Ao longo da carreira, também atuou como produtora musical em trabalhos de artistas como Letrux.