DENGUE

Fumacê vai circular em bairros de Salvador a partir desta segunda (8); veja lista

Prefeitura intensifica combate ao mosquito da dengue com aplicação de inseticida em áreas com maior incidência de arboviroses na capital baiana

Esther Morais

Publicado em 8 de junho de 2026 às 09:20

Fumacê vai circular em bairros de Salvador a partir desta segunda (8); veja lista Crédito: Lucas Moura / Secom PMS

A Prefeitura de Salvador inicia nesta segunda-feira (8) uma nova etapa das ações de combate ao Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. A estratégia prevê a circulação dos chamados carros de fumacê em bairros considerados prioritários devido ao maior número de casos das arboviroses.

A ação é coordenada pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS), em parceria com a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), e ocorrerá até a próxima sexta-feira (12).

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Nesta primeira fase, a aplicação espacial de inseticida por meio de equipamentos de Ultra Baixo Volume (UBV) será realizada nos bairros de Periperi, Praia Grande, Rio Sena, Fazenda Coutos, Coutos, Valéria, Paripe, Cajazeiras, Nazaré, Comércio, Bonfim, Calabar e Tororó.

Os trabalhos acontecerão nos horários de maior circulação do mosquito, entre 4h e 8h da manhã e após as 17h.

Além da passagem dos veículos, agentes de combate às endemias atuarão durante o dia na eliminação de criadouros e na aplicação direcionada de inseticidas em pontos estratégicos.

De acordo com o secretário municipal da Saúde, Rodrigo Alves, a medida integra um conjunto de ações preventivas para reduzir a população do mosquito e evitar novos casos das doenças. Ele reforça, porém, que a participação da população continua sendo fundamental no combate ao vetor.

A diretora de Vigilância à Saúde da SMS, Andrea Salvador, destacou que cerca de 80% dos focos do Aedes aegypti identificados na capital estão dentro das residências. Segundo ela, recipientes que acumulam água em casas e áreas comuns seguem sendo os principais criadouros do mosquito.