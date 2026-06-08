Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Fumacê vai circular em bairros de Salvador a partir desta segunda (8); veja lista

Prefeitura intensifica combate ao mosquito da dengue com aplicação de inseticida em áreas com maior incidência de arboviroses na capital baiana

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 8 de junho de 2026 às 09:20

Fumacê vai circular em bairros de Salvador a partir desta segunda (8); veja lista Crédito: Lucas Moura / Secom PMS

A Prefeitura de Salvador inicia nesta segunda-feira (8) uma nova etapa das ações de combate ao Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. A estratégia prevê a circulação dos chamados carros de fumacê em bairros considerados prioritários devido ao maior número de casos das arboviroses.

A ação é coordenada pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS), em parceria com a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), e ocorrerá até a próxima sexta-feira (12).

Saiba mais sobre nova vacinação da dengue no Brasil

A vacina contra a dengue é de dose única e tem produção 100% nacional. por Paulo Pinto/Agência Brasil
O imunizante será ofertado exclusivamente pelo SUS a partir de 2026. por Imagem: Sameer Neamah Mahdi | Shutterstock
Trabalhadores da Atenção Primária à Saúde terão prioridade na vacinação. por Divulgação
A imunização da população geral começará pelos adultos de 59 anos. por Takeda/Divulgação
A vacinação será ampliada gradualmente para faixas etárias mais jovens conforme a produção. por Divulgação/Sesab
1 de 5
A vacina contra a dengue é de dose única e tem produção 100% nacional. por Paulo Pinto/Agência Brasil

Nesta primeira fase, a aplicação espacial de inseticida por meio de equipamentos de Ultra Baixo Volume (UBV) será realizada nos bairros de Periperi, Praia Grande, Rio Sena, Fazenda Coutos, Coutos, Valéria, Paripe, Cajazeiras, Nazaré, Comércio, Bonfim, Calabar e Tororó.

Os trabalhos acontecerão nos horários de maior circulação do mosquito, entre 4h e 8h da manhã e após as 17h.

Além da passagem dos veículos, agentes de combate às endemias atuarão durante o dia na eliminação de criadouros e na aplicação direcionada de inseticidas em pontos estratégicos.

De acordo com o secretário municipal da Saúde, Rodrigo Alves, a medida integra um conjunto de ações preventivas para reduzir a população do mosquito e evitar novos casos das doenças. Ele reforça, porém, que a participação da população continua sendo fundamental no combate ao vetor.

A diretora de Vigilância à Saúde da SMS, Andrea Salvador, destacou que cerca de 80% dos focos do Aedes aegypti identificados na capital estão dentro das residências. Segundo ela, recipientes que acumulam água em casas e áreas comuns seguem sendo os principais criadouros do mosquito.

Durante a passagem dos carros de fumacê, a orientação é que moradores evitem exposição direta ao inseticida até a conclusão da aplicação. A população também pode denunciar terrenos abandonados e locais com potencial para proliferação do mosquito por meio do Fala Salvador, no telefone 156.

Tags:

Dengue Fumacê

Mais recentes

Imagem - Dupla de homicida e contrabandista é presa na Rodoviária de Salvador

Dupla de homicida e contrabandista é presa na Rodoviária de Salvador
Imagem - Salvador terá semana de tempo mais firme, mas ainda com chance de chuva; veja a previsão

Salvador terá semana de tempo mais firme, mas ainda com chance de chuva; veja a previsão
Imagem - Mãe recebeu vídeo de execução antes de encontrar corpo de jovem desaparecido na Bahia

Mãe recebeu vídeo de execução antes de encontrar corpo de jovem desaparecido na Bahia