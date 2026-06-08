CRIME

Mãe recebeu vídeo de execução antes de encontrar corpo de jovem desaparecido na Bahia

Vitor Souza Alves foi localizado às margens da BA-148.

Wendel de Novais

Publicado em 8 de junho de 2026 às 10:31

Vitor foi encontrado morto após apelo da mãe nas redes sociais Crédito: Reprodução

A mãe de Vitor Souza Alves, de 21 anos, recebeu um vídeo da execução do jovem antes mesmo de saber onde ele estava. O registro, que passou a circular nas redes sociais, transformou o desaparecimento em uma busca desesperada pelo corpo da vítima e levou a mãe dele a fazer um apelo público para conseguir sepultá-lo.

O corpo de Vitor foi encontrado na manhã deste domingo (7), às margens da BA-148, entre os municípios de Irecê e Lapão, no norte da Bahia. A localização ocorreu dias após o desaparecimento do jovem e poucas horas depois de a mãe dele pedir ajuda nas redes sociais.

Vitor estava desaparecido desde a última quarta-feira (3). Segundo familiares, a circulação de um vídeo que supostamente registrava sua execução fez com que a família passasse a acreditar que ele já estava morto, embora ainda não soubesse onde o corpo havia sido deixado.

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Em uma gravação compartilhada nas redes sociais, a mãe do jovem, identificada apenas como Ailde, relatou o sofrimento vivido enquanto buscava informações sobre o paradeiro do filho.

“A notícia que temos é de que ele está morto, porque está circulando um vídeo em que ele aparece sendo executado. Porém, até agora, eu não tenho nenhuma notícia sobre onde está o corpo do meu filho”, afirmou.

Abalada, ela fez um apelo para conseguir dar um sepultamento ao filho. “Venho fazer um apelo para saber onde ele está, porque mãe nenhuma merece passar pelo que eu estou passando. O meu filho eu já perdi. Agora, eu só quero ter o direito de sepultar o meu filho. Eu não quero saber de nada, nem de quem fez isso. Só quero ter o direito de dar um enterro digno”, disse.

Na manhã deste domingo, policiais militares do 7º Batalhão foram acionados após a informação de que havia um corpo em uma área próxima à BA-148. Ao chegarem ao local, os agentes confirmaram a ocorrência e acionaram equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) para a realização da perícia e remoção.

De acordo com a Polícia Civil, o corpo apresentava lesões compatíveis com disparos de arma de fogo. O caso está sendo investigado pela 1ª Delegacia Territorial de Irecê, que apura as circunstâncias do crime, além da autoria e da motivação.