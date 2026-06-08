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Quem são os quatro jovens mortos pela Rondesp durante confronto na Bahia

Grupo estava armado em uma festa paredão e atirou contra equipes durante a abordagem.

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 8 de junho de 2026 às 10:17

Armas foram apreendidas com suspeitos
Armas foram apreendidas com suspeitos Crédito: PM-BA

Os quatro homens mortos durante uma ação da Rondesp Recôncavo, na manhã deste domingo (7), em Mutuípe, no Vale do Jiquiriçá, foram identificados pela Polícia Civil. As vítimas são Ailton dos Santos de Jesus, de 26 anos, Pedro Felipe Bessa Sousa, de 20, Jhuann Santos Santana, de 19, e Eduardo Silva Santos, também de 19 anos.

Segundo a Polícia Militar, o grupo morreu após um confronto com equipes da Rondesp na localidade conhecida como Pé de Serra. A operação ocorreu após denúncias de moradores sobre a presença de homens armados em uma festa do tipo paredão realizada nas proximidades da BR-420.

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De acordo com a corporação, os policiais intensificavam o patrulhamento na região quando receberam informações sobre indivíduos exibindo armas no evento. Durante as buscas, os militares localizaram um grupo de suspeitos e, ainda conforme a versão policial, foram recebidos a tiros.

A PM afirma que os homens fugiram para uma área próxima e entraram em uma edificação. Durante o acompanhamento, houve uma nova troca de tiros. Após o confronto, quatro suspeitos foram encontrados baleados.

Os feridos chegaram a ser socorridos para uma unidade de saúde da região, mas não resistiram aos ferimentos. A ocorrência foi registrada pela 1ª Delegacia Territorial de Santo Antônio de Jesus como morte por intervenção legal de agente do Estado.

Durante a ação, os policiais apreenderam duas pistolas, dois revólveres, carregadores, munições e três aparelhos celulares. Todo o material recolhido foi encaminhado para a delegacia responsável pelas investigações. As circunstâncias da ocorrência serão apuradas pela Polícia Civil.

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