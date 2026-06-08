CRIME

Estudante universitário é executado a tiros em via pública na Bahia

Gustavo Miranda Reis, de 30 anos, cursava Engenharia Civil e foi atingido por disparos

Wendel de Novais

Publicado em 8 de junho de 2026 às 08:06

Gustavo foi executado a tiros Crédito: Reprodução

Um estudante universitário foi morto a tiros na noite de sexta-feira (5), no bairro Novo Horizonte, em Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia. A vítima foi identificada como Gustavo Miranda Reis, de 30 anos, aluno do curso de Engenharia Civil da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB).

De acordo com informações da Polícia Militar, equipes da 87ª Companhia Independente (CIPM) foram acionadas após a denúncia de que um homem havia sido baleado na Rua Grão Pará. Ao chegarem ao endereço, os policiais encontraram Gustavo já sem sinais vitais.

Gustavo foi executado a tiros 1 de 2

A área foi isolada para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica (DPT), responsável pela perícia e remoção do corpo. Conforme informações da Polícia Civil, diversas cápsulas de armas de diferentes calibres foram encontradas na cena do crime, material que poderá contribuir para a identificação dos responsáveis pela execução.

O caso é investigado pela 1ª Delegacia Territorial de Teixeira de Freitas. Guias periciais foram expedidas e testemunhas estão sendo ouvidas para auxiliar no esclarecimento das circunstâncias do homicídio. Até o momento, a autoria e a motivação do crime permanecem desconhecidas.

A morte de Gustavo causou comoção entre colegas e integrantes da comunidade acadêmica da UFSB. Em nota de pesar, a Pró-Reitoria de Ações Afirmativas da instituição lamentou a perda do estudante.

“A Pró-Reitoria de Ações Afirmativas/PROAF recebeu com profundo pesar a notícia do falecimento de Gustavo Miranda Reis, estudante de Engenharia Civil, do Campus Paulo Freire. Nesse momento de dor e saudade, solidarizamo-nos com familiares e amigos de Gustavo”, declarou em nota de pesar.