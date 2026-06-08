CRIME

Jovem é encontrado morto na Bahia após mãe implorar pelo corpo em vídeo nas redes sociais

Vitor Souza Alves, de 21 anos, estava desaparecido desde a última quarta-feira (3)

Wendel de Novais

Publicado em 8 de junho de 2026 às 07:37

Vitor foi encontrado morto após apelo da mãe nas redes sociais Crédito: Reprodução

O corpo do jovem Vitor Souza Alves, de 21 anos, foi encontrado na manhã deste domingo (7) em uma área rural às margens da BA-148, entre os municípios de Irecê e Lapão, no norte da Bahia. O desfecho ocorreu depois de um apelo feito pela mãe dele nas redes sociais, pedindo informações que permitissem localizar o filho e garantir um enterro digno.

Vitor estava desaparecido desde a última quarta-feira (3). Antes da localização do corpo, familiares já temiam o pior após a circulação de um vídeo nas redes sociais que mostraria a execução do jovem por criminosos. Em um vídeo divulgado nas redes, a mãe de Vitor, identificada apenas como Ailde, afirmou que já acreditava na morte do filho e fez um apelo para que o corpo fosse encontrado.

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“A notícia que temos é de que ele está morto, porque está circulando um vídeo em que ele aparece sendo executado. Porém, até agora, eu não tenho nenhuma notícia sobre onde está o corpo do meu filho”, disse.

Visivelmente abalada, ela continuou: “Venho fazer um apelo para saber onde ele está, porque mãe nenhuma merece passar pelo que eu estou passando. O meu filho eu já perdi. Agora, eu só quero ter o direito de sepultar o meu filho. Eu não quero saber de nada, nem de quem fez isso. Só quero ter o direito de dar um enterro digno”, completou.

Segundo a Polícia Militar, equipes do 7º Batalhão foram acionadas após a informação de que um corpo havia sido encontrado sem sinais vitais na região da BA-148. Ao chegarem ao local, os policiais confirmaram a ocorrência e acionaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para a realização da perícia e remoção do cadáver.

A Polícia Civil informou que o corpo apresentava lesões compatíveis com disparos de arma de fogo. As investigações estão sob responsabilidade da 1ª Delegacia Territorial de Irecê, que trabalha para esclarecer a autoria e a motivação do crime.