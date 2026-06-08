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Jovem é encontrado morto na Bahia após mãe implorar pelo corpo em vídeo nas redes sociais

Vitor Souza Alves, de 21 anos, estava desaparecido desde a última quarta-feira (3)

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 8 de junho de 2026 às 07:37

Vitor foi encontrado morto após apelo da mãe nas redes sociais
Vitor foi encontrado morto após apelo da mãe nas redes sociais Crédito: Reprodução

O corpo do jovem Vitor Souza Alves, de 21 anos, foi encontrado na manhã deste domingo (7) em uma área rural às margens da BA-148, entre os municípios de Irecê e Lapão, no norte da Bahia. O desfecho ocorreu depois de um apelo feito pela mãe dele nas redes sociais, pedindo informações que permitissem localizar o filho e garantir um enterro digno.

Vitor estava desaparecido desde a última quarta-feira (3). Antes da localização do corpo, familiares já temiam o pior após a circulação de um vídeo nas redes sociais que mostraria a execução do jovem por criminosos. Em um vídeo divulgado nas redes, a mãe de Vitor, identificada apenas como Ailde, afirmou que já acreditava na morte do filho e fez um apelo para que o corpo fosse encontrado.

Vitor foi encontrado morto após apelo da mãe nas redes sociais

Vitor foi encontrado morto após apelo da mãe nas redes sociais por Reprodução
Vitor foi encontrado morto após apelo da mãe nas redes sociais por Reprodução
Vitor foi encontrado morto após apelo da mãe nas redes sociais por Reprodução
Vitor foi encontrado morto após apelo da mãe nas redes sociais por Reprodução
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Vitor foi encontrado morto após apelo da mãe nas redes sociais por Reprodução

“A notícia que temos é de que ele está morto, porque está circulando um vídeo em que ele aparece sendo executado. Porém, até agora, eu não tenho nenhuma notícia sobre onde está o corpo do meu filho”, disse.

Visivelmente abalada, ela continuou: “Venho fazer um apelo para saber onde ele está, porque mãe nenhuma merece passar pelo que eu estou passando. O meu filho eu já perdi. Agora, eu só quero ter o direito de sepultar o meu filho. Eu não quero saber de nada, nem de quem fez isso. Só quero ter o direito de dar um enterro digno”, completou.

Segundo a Polícia Militar, equipes do 7º Batalhão foram acionadas após a informação de que um corpo havia sido encontrado sem sinais vitais na região da BA-148. Ao chegarem ao local, os policiais confirmaram a ocorrência e acionaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para a realização da perícia e remoção do cadáver.

A Polícia Civil informou que o corpo apresentava lesões compatíveis com disparos de arma de fogo. As investigações estão sob responsabilidade da 1ª Delegacia Territorial de Irecê, que trabalha para esclarecer a autoria e a motivação do crime.

As apurações apontam ainda que o veículo utilizado por Vitor foi localizado incendiado na manhã de sábado (6), às margens da BA-225, no município de Presidente Dutra. Guias periciais foram expedidas e testemunhas estão sendo ouvidas para auxiliar no andamento das investigações.

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Vitor Souza Alves Morto em Irecê mãe Implorou por Corpo Vídeo nas Redes Sociais

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