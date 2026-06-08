SEGURANÇA

Operações policiais terminam com cinco mortos na Bahia em menos de 24 horas

Ocorrências foram registradas em Camaçari e Mutuípe

Esther Morais

Publicado em 8 de junho de 2026 às 07:30

Policiais militares apoiam equipes Crédito: Divulgação Flávia Vieira/ Ascom SSP

Cinco homens morreram durante ações policiais realizadas em diferentes cidades da Bahia entre a madrugada e a manhã deste domingo (7). Os casos foram registrados nos municípios de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, e Mutuípe, no Vale do Jiquiriçá.

Em Camaçari, um jovem identificado como Denilson Santos Costa, de 19 anos, morreu após um confronto com policiais militares em Vilas de Abrantes. De acordo com a Polícia Militar, uma guarnição realizava rondas em uma área de dunas quando foi recebida a tiros por homens armados.

Integrantes do Baralho do Crime na Bahia 1 de 17

Houve troca de tiros e o suspeito foi baleado. Ele chegou a ser socorrido para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo a 26ª Delegacia Territorial (DT/Vila de Abrantes), foram apreendidos porções de K9, cocaína e crack, além de uma arma de fogo, munições e um rádio comunicador. Guias para perícia e remoção foram expedidas.

Já em Mutuípe, quatro homens morreram após uma operação da Rondesp Recôncavo na localidade conhecida como Pé de Serra. Conforme a PM, equipes intensificavam o patrulhamento na região após denúncias sobre a presença de homens armados em uma festa do tipo paredão.

Durante as diligências, os policiais localizaram um grupo de suspeitos armados. Segundo a corporação, os homens efetuaram disparos contra as guarnições e tentaram fugir. Na sequência, parte do grupo entrou em uma edificação próxima e houve um novo confronto.

Após a troca de tiros, quatro suspeitos foram encontrados feridos e encaminhados para uma unidade hospitalar da região, onde tiveram os óbitos confirmados.

Na ação, os policiais apreenderam duas pistolas, dois revólveres, carregadores e munições. Todo o material recolhido foi encaminhado à Polícia Civil, que investigará as ocorrências.