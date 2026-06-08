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Operações policiais terminam com cinco mortos na Bahia em menos de 24 horas

Ocorrências foram registradas em Camaçari e Mutuípe

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 8 de junho de 2026 às 07:30

Mais de uma tonelada de cabos de alumínio é recuperada pela SSP em Salvador
Policiais militares apoiam equipes Crédito: Divulgação Flávia Vieira/ Ascom SSP

Cinco homens morreram durante ações policiais realizadas em diferentes cidades da Bahia entre a madrugada e a manhã deste domingo (7). Os casos foram registrados nos municípios de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, e Mutuípe, no Vale do Jiquiriçá.

Em Camaçari, um jovem identificado como Denilson Santos Costa, de 19 anos, morreu após um confronto com policiais militares em Vilas de Abrantes. De acordo com a Polícia Militar, uma guarnição realizava rondas em uma área de dunas quando foi recebida a tiros por homens armados.

Integrantes do Baralho do Crime na Bahia

Integrantes do Baralho do Crime da Bahia por Divulgação
Integrantes do Baralho do Crime da Bahia por Divulgação
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
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Integrantes do Baralho do Crime da Bahia por Divulgação

Houve troca de tiros e o suspeito foi baleado. Ele chegou a ser socorrido para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo a 26ª Delegacia Territorial (DT/Vila de Abrantes), foram apreendidos porções de K9, cocaína e crack, além de uma arma de fogo, munições e um rádio comunicador. Guias para perícia e remoção foram expedidas.

Já em Mutuípe, quatro homens morreram após uma operação da Rondesp Recôncavo na localidade conhecida como Pé de Serra. Conforme a PM, equipes intensificavam o patrulhamento na região após denúncias sobre a presença de homens armados em uma festa do tipo paredão.

Durante as diligências, os policiais localizaram um grupo de suspeitos armados. Segundo a corporação, os homens efetuaram disparos contra as guarnições e tentaram fugir. Na sequência, parte do grupo entrou em uma edificação próxima e houve um novo confronto.

Após a troca de tiros, quatro suspeitos foram encontrados feridos e encaminhados para uma unidade hospitalar da região, onde tiveram os óbitos confirmados.

Na ação, os policiais apreenderam duas pistolas, dois revólveres, carregadores e munições. Todo o material recolhido foi encaminhado à Polícia Civil, que investigará as ocorrências.

As duas ações ocorreram em um intervalo inferior a 24 horas e resultaram na apreensão de armas, drogas e equipamentos utilizados por grupos criminosos.

Tags:

Bahia

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