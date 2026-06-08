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Aposentados e pensionistas têm prazo até 30 de junho para evitar suspensão do benefício

Procedimento obrigatório deve ser realizado no mês de aniversário

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 8 de junho de 2026 às 08:00

Dinheiro
Dinheiro Crédito: José Cruz/Arquivo/Agência Brasil

Aposentados e pensionistas nascidos em junho têm até o dia 30 deste mês para realizar a Prova de Vida e evitar a suspensão dos benefícios. O alerta foi reforçado pelo Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro (Previ-Rio), responsável pelo pagamento de aposentadorias e pensões de ex-servidores municipais e seus dependentes legais.

O procedimento é obrigatório e deve ser feito anualmente no mês de aniversário do beneficiário. Segundo o instituto, a atualização cadastral é fundamental para garantir a continuidade dos pagamentos e a segurança do sistema previdenciário.

Erro faz Governo pagar aposentados em dobro e deixa servidores da ativa sem salário

Erro faz Governo pagar aposentados em dobro e deixa servidores da ativa sem salário por Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Erro faz Governo pagar aposentados em dobro e deixa servidores da ativa sem salário por Sandro Araújo/Agência Saúde DF
Erro faz Governo pagar aposentados em dobro e deixa servidores da ativa sem salário por Lúcio Bernardo Jr/Agência Brasília
Erro faz Governo pagar aposentados em dobro e deixa servidores da ativa sem salário por José Cruz /Agência Brasil
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Erro faz Governo pagar aposentados em dobro e deixa servidores da ativa sem salário por Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Quem não realizar a Prova de Vida dentro do prazo terá o benefício suspenso a partir de julho. O bloqueio é automático e o restabelecimento do pagamento só ocorre após a regularização dos dados, o que pode provocar atrasos no recebimento dos valores.

Os beneficiários podem realizar o procedimento por diferentes canais. Uma das opções é o aplicativo Gov.br, para quem possui biometria cadastrada na plataforma. Também é possível comparecer a uma agência do banco pagador, o Santander, apresentando documento oficial com foto e CPF.

Nos casos de aposentados e pensionistas com dificuldades de locomoção, o Previ-Rio orienta que sejam consultadas as regras específicas para atendimento por procuração ou visita técnica.

O instituto recomenda que os beneficiários não deixem a atualização para os últimos dias do mês.

Tags:

Aposentadoria

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