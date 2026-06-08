ONDE TUDO COMEÇOU

Dos presídios baianos ao radar dos EUA: como PCC e CV expandiram seu poder no estado

Presença em bairros de Salvador, influência nas cadeias e atuação em cidades do interior explicam a força das facções que agora são tratadas pelos Estados Unidos como organizações terroristas

Bruno Wendel

Publicado em 8 de junho de 2026 às 11:00

Revista em presídios de Salvador e Lauro de Freitas Crédito: Divulgação Seap

Assim como ocorreu em outros estados brasileiros, a consolidação das facções na Bahia teve como ponto de partida o sistema prisional. O Primeiro Comando da Capital (PCC), criado em São Paulo em 1993, expandiu sua influência para os presídios baianos ao longo dos anos 2000, estabelecendo conexões com traficantes locais e formando uma rede de apoio entre detentos. Já o Comando Vermelho (CV) ganhou força por meio da aproximação com o Comando da Paz (CP), facção criada em 2007 dentro do Conjunto Penal de Salvador.

Durante anos, o CP dominou parte significativa do sistema prisional baiano e de comunidades da capital, mas a facção carioca passou a absorver territórios e integrantes do grupo baiano, ampliando sua influência dentro e fora das unidades prisionais. Hoje, PCC e CV figuram na lista de organizações terroristas estrangeiras dos Estados Unidos, que também inclui grupos como Hamas e Estado Islâmico. A medida foi anunciada sob o argumento de ampliar o combate a organizações criminosas transnacionais.

PCC e a sua expansão em Salvador e a Região Metropolitana 1 de 55

Investigações da Polícia Civil apontam que, mesmo encarceradas, lideranças continuam exercendo influência sobre o tráfico de drogas, autorizando execuções, mediando conflitos e determinando alianças criminosas. Em muitos casos, os presídios funcionam como centros de articulação das facções.

Do tráfico às ruas

O avanço das facções para além dos muros das penitenciárias alterou profundamente a dinâmica da violência em Salvador e no interior do estado.

Rede de chefes mantém domínio do CV no Complexo do Nordeste 1 de 105

O Comando Vermelho consolidou presença em áreas como Nordeste de Amaralina, Vale das Pedrinhas, Santa Cruz, Chapada do Rio Vermelho, Engomadeira, Cosme de Farias, Saramandaia, Alto das Pombas, Iapi, Liberdade, Tancredo Neves, Vila Verde, Mussurunga e localidades do Subúrbio Ferroviário. Fora da capital, a facção possui atuação em Lauro de Freitas, municípios da Ilha de Itaparica, cidades do Recôncavo e Feira de Santana, entre outros.

Já o PCC passou a exercer influência de forma menos ostensiva nas ruas, atuando principalmente por meio de alianças com grupos locais e da logística do tráfico interestadual e internacional. Em Salvador, a facção possui atuação identificada em bairros como Sussuarana, São Marcos, Pau da Lima, Jardim Cajazeiras, Cajazeiras XI e Canabrava. A organização também está presente em municípios como Candeias, Itabuna, Eunápolis, Teixeira de Freitas, Porto Seguro, Jequié, Ipiaú, Ubatã e Ibirapitanga, entre outros.

O “número 1” do PCC em Salvador 1 de 80

Principais crimes

Embora o tráfico de drogas continue sendo a principal fonte de receita, PCC e CV diversificaram suas atividades criminosas na Bahia.

As investigações policiais associam as facções a homicídios, comércio ilegal de armas, lavagem de dinheiro, roubos, extorsões e controle de atividades econômicas em determinadas localidades. Em Salvador, o Comando Vermelho é apontado como responsável pela cobrança de taxas ilegais de comerciantes, que podem chegar a R$ 400 por semana para manter os estabelecimentos funcionando.

Nos últimos anos, autoridades também identificaram a cobrança de valores de provedores de internet e prestadores de serviços em áreas dominadas por grupos criminosos, incluindo mototaxistas. Em algumas comunidades, facções passaram a impor regras próprias, controlar a circulação de moradores e interferir diretamente na rotina local.

Lideranças

Na Bahia, os chefes das facções costumam ser substituídos com frequência em razão de prisões, transferências para presídios federais ou mortes em confrontos.

Apontado pelas investigações como uma das principais lideranças do PCC no estado, Edivan Pedro Cardoso dos Santos, conhecido pelos apelidos de "Europeu", "Carcamano" e "Tartaruga", foi preso no último dia 30 em Campinas, no interior de São Paulo. Segundo a polícia, ele exercia influência sobre o tráfico de drogas em Fazenda Coutos, no Subúrbio Ferroviário de Salvador.

Já Kleber Nóbrega Pereira, o "Kekeu", apontado como uma das principais lideranças do Comando Vermelho no Engenho Velho da Federação, teve um mandado de prisão cumprido na Bolívia, em 10 de abril.