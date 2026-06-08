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Dos presídios baianos ao radar dos EUA: como PCC e CV expandiram seu poder no estado

Presença em bairros de Salvador, influência nas cadeias e atuação em cidades do interior explicam a força das facções que agora são tratadas pelos Estados Unidos como organizações terroristas

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 8 de junho de 2026 às 11:00

Revista em presídios de Salvador e Lauro de Freitas
Revista em presídios de Salvador e Lauro de Freitas Crédito: Divulgação Seap

Assim como ocorreu em outros estados brasileiros, a consolidação das facções na Bahia teve como ponto de partida o sistema prisional. O Primeiro Comando da Capital (PCC), criado em São Paulo em 1993, expandiu sua influência para os presídios baianos ao longo dos anos 2000, estabelecendo conexões com traficantes locais e formando uma rede de apoio entre detentos. Já o Comando Vermelho (CV) ganhou força por meio da aproximação com o Comando da Paz (CP), facção criada em 2007 dentro do Conjunto Penal de Salvador.

Durante anos, o CP dominou parte significativa do sistema prisional baiano e de comunidades da capital, mas a facção carioca passou a absorver territórios e integrantes do grupo baiano, ampliando sua influência dentro e fora das unidades prisionais. Hoje, PCC e CV figuram na lista de organizações terroristas estrangeiras dos Estados Unidos, que também inclui grupos como Hamas e Estado Islâmico. A medida foi anunciada sob o argumento de ampliar o combate a organizações criminosas transnacionais.  

PCC e a sua expansão em Salvador e a Região Metropolitana

Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias por Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias
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Jardim Cajazeira é um dos bairros dominados pelo PCC por Jardim Cajazeira é um dos bairros dominados pelo PCC
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Manoel Marcos Soares, de 31 anos por Reprodução/Redes sociais
Manoel Marcos Soares, de 31 anos por Reprodução/Redes sociais
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Manoel por Reprodução/redes sociais
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Frame do trailer de PCC: O poder secreto por Divulgação / HBO
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Ex-delegado-geral revela ameaça do tráfico por Robson Mendes/Arquivo CORREIO
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Ex-delegado foi executado após capotar carro por Reprodução
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Ex-delegado foi executado após capotar carro por Reprodução
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Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias por Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias

Investigações da Polícia Civil apontam que, mesmo encarceradas, lideranças continuam exercendo influência sobre o tráfico de drogas, autorizando execuções, mediando conflitos e determinando alianças criminosas. Em muitos casos, os presídios funcionam como centros de articulação das facções.

Do tráfico às ruas

O avanço das facções para além dos muros das penitenciárias alterou profundamente a dinâmica da violência em Salvador e no interior do estado.

Rede de chefes mantém domínio do CV no Complexo do Nordeste

‘Zói de Gato’, 'Falcão' e ‘Chokito’: quem sustenta o domínio do CV no Nordeste por Reprodução
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Imagens mostram Dadá em mansão no Vidigal por Reprodução/Fantástico
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Mansão alugada por Dada por Reprodução/TV Globo
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Em viela do complexo do Nordeste de Amaralina, Comando Vermelho mantém 'tribunal do crime' por Google Street View/Reprodução
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Em viela do complexo do Nordeste de Amaralina, Comando Vermelho mantém 'tribunal do crime' por Google Street View/Reprodução
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Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Bruno Wendel/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
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Rua do Nordeste de Amaralina leva nome da santa por Paula Fróes
PM Glauber foi morto pelo CV no Vale das Pedrinhas por Divulgação
Cabo Glauber tinha 42 anos por Glauber Rosa Santos
Mensagem do Executivo foi lida no mesmo dia em que o policial militar Glauber Rosa Santos foi morto após ser baleado na cabeça por Thuane Maria/GOVBA
Glauber Rosa Santos tinha 42 anos e deixa filhos e esposa por Reprodução
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Líder do Comando Vermelho na Bahia é preso em operação do MP por Divulgação
Polícia chega a ponto de armazenamento de armas e drogas do Comando Vermelho e prende dois em Salvador por Alberto Maraux/SSP
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Polícia chega a ponto de armazenamento de armas e drogas do Comando Vermelho e prende dois em Salvador por Alberto Maraux/SSP
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João Vítor Santos Souza é apontado como líder do CV em Salvador por Reprodução
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CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
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CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
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Mansão alugada por Dada por Reprodução/TV Globo
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Ednaldo Pereira dos Santos, conhecido como “Dadá” por Divulgação
Dadá conseguiu fugir por Divulgação
Buel estaria na Rocinha é é procurado por tráfico e associação para o tráfico por Reprodução
Marca do CV no Vale das Pedrinhas por Marina Silva
Tiroteio assustou moradores do Vale das Pedrinhas por Reprodução
Polícia Civil deflagra operação contra organização criminosa no Complexo do Nordeste de Amaralina por Divulgação/ Ascom-PCBA
Polícia Civil deflagra operação contra organização criminosa no Complexo do Nordeste de Amaralina por Divulgação/ Ascom-PCBA
Polícia Civil deflagra operação contra organização criminosa no Complexo do Nordeste de Amaralina por Divulgação/ Ascom-PCBA
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‘Zói de Gato’, 'Falcão' e ‘Chokito’: quem sustenta o domínio do CV no Nordeste por Reprodução

O Comando Vermelho consolidou presença em áreas como Nordeste de Amaralina, Vale das Pedrinhas, Santa Cruz, Chapada do Rio Vermelho, Engomadeira, Cosme de Farias, Saramandaia, Alto das Pombas, Iapi, Liberdade, Tancredo Neves, Vila Verde, Mussurunga e localidades do Subúrbio Ferroviário. Fora da capital, a facção possui atuação em Lauro de Freitas, municípios da Ilha de Itaparica, cidades do Recôncavo e Feira de Santana, entre outros.

Já o PCC passou a exercer influência de forma menos ostensiva nas ruas, atuando principalmente por meio de alianças com grupos locais e da logística do tráfico interestadual e internacional. Em Salvador, a facção possui atuação identificada em bairros como Sussuarana, São Marcos, Pau da Lima, Jardim Cajazeiras, Cajazeiras XI e Canabrava. A organização também está presente em municípios como Candeias, Itabuna, Eunápolis, Teixeira de Freitas, Porto Seguro, Jequié, Ipiaú, Ubatã e Ibirapitanga, entre outros.

O “número 1” do PCC em Salvador

'Europeu' é líder do PCC em Salvador por Redes sociais
Traficante baiano ligado a facção paulista é preso com R$ 100 mil em carro de luxo por Alberto Maraux/ Divulgação/SSP
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Karen de Moura Tanaka Mori, Japa do PCC por Reprodução
Mansão em Feira de Santana é alvo de operação que investiga esquema ligado ao PCC por Divulgação PC-BA
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PCC domina o bairro de Areias, em Candeias por Bruno Wendel/CORREIO
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Tráfico de por Divulgação
Operação combate tráfico de drogas por Divulgação
Operação das forças policiais por Alberto Maraux/SSP
Operação Exposed por Divulgação/MP-BA
Operação Exposed por Divulgação/MP-BA
Arembepe: polícia apreende 50kg de cocaína e fuzis em mansão por Divulgação
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Arembepe: polícia apreende 50kg de cocaína e fuzis em mansão por Divulgação
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Material foi apreendido pela polícia por Polícia Civil
Material foi apreendido pela polícia por Polícia Civil
Material foi apreendido pela polícia por Polícia Civil
Material foi apreendido pela polícia por Polícia Civil
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação/PC-BA
Policiais localizaram e prenderam suspeito por Priscila Carvalho / Ascom-PCBA
Polícia Civil por Divulgação/PC-BA
Policiais já estão na rua por PMBA
Policiais já estão na rua por PMBA
Policiais já estão na rua por PMBA
Policiais já estão na rua por PMBA
Polícia Civil por Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação
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'Europeu' é líder do PCC em Salvador por Redes sociais

Principais crimes

Embora o tráfico de drogas continue sendo a principal fonte de receita, PCC e CV diversificaram suas atividades criminosas na Bahia.

As investigações policiais associam as facções a homicídios, comércio ilegal de armas, lavagem de dinheiro, roubos, extorsões e controle de atividades econômicas em determinadas localidades. Em Salvador, o Comando Vermelho é apontado como responsável pela cobrança de taxas ilegais de comerciantes, que podem chegar a R$ 400 por semana para manter os estabelecimentos funcionando.

Nos últimos anos, autoridades também identificaram a cobrança de valores de provedores de internet e prestadores de serviços em áreas dominadas por grupos criminosos, incluindo mototaxistas. Em algumas comunidades, facções passaram a impor regras próprias, controlar a circulação de moradores e interferir diretamente na rotina local.

Lideranças

Na Bahia, os chefes das facções costumam ser substituídos com frequência em razão de prisões, transferências para presídios federais ou mortes em confrontos.

Apontado pelas investigações como uma das principais lideranças do PCC no estado, Edivan Pedro Cardoso dos Santos, conhecido pelos apelidos de "Europeu", "Carcamano" e "Tartaruga", foi preso no último dia 30 em Campinas, no interior de São Paulo. Segundo a polícia, ele exercia influência sobre o tráfico de drogas em Fazenda Coutos, no Subúrbio Ferroviário de Salvador.

Já Kleber Nóbrega Pereira, o "Kekeu", apontado como uma das principais lideranças do Comando Vermelho no Engenho Velho da Federação, teve um mandado de prisão cumprido na Bolívia, em 10 de abril.

Apesar das sucessivas prisões, as investigações mostram que PCC e CV mantêm estruturas hierarquizadas responsáveis por áreas como finanças, armamentos, logística e recrutamento, garantindo a continuidade das atividades criminosas mesmo após a captura de seus principais líderes.

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