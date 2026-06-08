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Vacina da gripe é liberada para toda a população na Bahia a partir desta segunda (8)

Ampliação vale até 17 de junho

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 8 de junho de 2026 às 12:15

Bahia amplia vacinação contra a Influenza para toda a população acima de seis meses de idade nos 417 municípios Crédito: Leonardo Rattes/Ascom Sesab

A vacinação contra a gripe foi ampliada para toda a população acima de seis meses de idade na Bahia. A medida começou a valer nesta segunda-feira (8) e abrange os 417 municípios do estado, conforme orientação da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab). A ampliação da vacinação segue até o dia 17 de junho.

A decisão foi tomada em conjunto com o Conselho Estadual dos Secretários Municipais de Saúde (Cosems-BA) e tem como objetivo aumentar a cobertura vacinal e ampliar a proteção da população durante o período de maior circulação de doenças respiratórias.

Até então, a campanha era destinada apenas aos grupos prioritários e foi encerrada oficialmente em 30 de maio. Com a ampliação, qualquer pessoa a partir dos seis meses de idade pode procurar uma unidade de saúde para receber o imunizante, respeitando a disponibilidade de doses em cada município.

A vacina oferecida pelo Sistema Único de Saúde (SUS) é trivalente e protege contra os vírus Influenza A (H1N1 e H3N2) e Influenza B, principais responsáveis pelos casos de gripe registrados no país.

Segundo a coordenadora estadual de imunização, Vânia Rebouças, a vacinação continua sendo a forma mais eficaz de prevenir casos graves, hospitalizações e mortes provocadas pela doença. Dados da Sesab apontam que, entre os pacientes internados em leitos de terapia intensiva (UTI) por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) entre 1º e 25 de maio, apenas 9,89% estavam vacinados.

Apesar da ampliação para toda a população, a Secretaria da Saúde reforça a importância de que integrantes dos grupos prioritários, como idosos, gestantes, puérperas, crianças menores de cinco anos e pessoas com comorbidades, procurem os postos de vacinação. De acordo com o Ministério da Saúde, apenas 35% desse público recebeu a dose da vacina na Bahia em 2026.

Tags:

Gripe

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