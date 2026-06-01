COLUNA BRUNO WENDEL

Irmão de Kekeu assume cobrança de ‘pedágio’ após prisão de líder do CV

Traficante é gerente do Forno e Canjira

Bruno Wendel

Publicado em 1 de junho de 2026 às 09:00

Líder de facção foi preso com a mulher na Bolívia Crédito: Reprodução

Apesar da força-tarefa internacional que resultou na captura de Kleber Nóbrega Pereira, o “Kekeu”, apontado como uma das principais lideranças do Comando Vermelho (CV) na Bahia, as extorsões contra comerciantes instalados às margens da Avenida Vasco da Gama continuam a todo vapor.

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E não é por acaso. Segundo relatos obtidos pela Coluna, o esquema de pedágio passou a ser mantido pelo irmão do traficante, conhecido pelo apelido de “Merluza”, gerente das localidades do Forno e da Canjira, no Engenho Velho da Federação.

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