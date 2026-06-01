Irmão de Kekeu assume cobrança de ‘pedágio’ após prisão de líder do CV

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Bruno Wendel
Publicado em 1 de junho de 2026 às 09:00
Apesar da força-tarefa internacional que resultou na captura de Kleber Nóbrega Pereira, o “Kekeu”, apontado como uma das principais lideranças do Comando Vermelho (CV) na Bahia, as extorsões contra comerciantes instalados às margens da Avenida Vasco da Gama continuam a todo vapor.
Comerciantes da Vasco da Gama pagam até R$ 400 por semana ao CV
E não é por acaso. Segundo relatos obtidos pela Coluna, o esquema de pedágio passou a ser mantido pelo irmão do traficante, conhecido pelo apelido de “Merluza”, gerente das localidades do Forno e da Canjira, no Engenho Velho da Federação.
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“Merluza” seria o responsável por coordenar as cobranças que podem chegar a R$ 400 por mês para estabelecimentos com apenas uma porta aberta.