COLUNA BRUNO WENDEL

Bahia: estudante morto, sucessão no CV e vingança contra rivais mostram força das facções

Confira coluna na íntegra

Bruno Wendel

Publicado em 1 de junho de 2026 às 05:00

Apesar da força-tarefa internacional que resultou na captura de Kleber Nóbrega Pereira, o “Kekeu”, apontado como uma das principais lideranças do Comando Vermelho (CV) na Bahia, as extorsões contra comerciantes instalados às margens da Avenida Vasco da Gama continuam a todo vapor.

E não é por acaso. Segundo relatos obtidos pela Coluna, o esquema de pedágio passou a ser mantido pelo irmão do traficante, conhecido pelo apelido de “Merluza”, gerente das localidades do Forno e da Canjira, no Engenho Velho da Federação.

“Merluza” seria o responsável por coordenar as cobranças que podem chegar a R$ 400 por mês para estabelecimentos com apenas uma porta aberta.

Líder de facção foi preso com a mulher na Bolívia Crédito: Reprodução

Comerciantes da Vasco da Gama pagam até R$ 400 por semana ao CV 1 de 104

Lobato: vingança do CV elimina dois do BDM

Para toda ação há uma reação. Na guerra do tráfico em Salvador, a máxima voltou a se repetir em um dos bairros do Subúrbio Ferroviário. Uma semana após o Bonde do Maluco (BDM) promover uma série de ataques em diferentes pontos da capital baiana, incluindo a Fazenda Grande do Retiro, o Comando Vermelho (CV) reagiu na madrugada desta terça-feira (27) com a execução de dois rivais no Lobato.

A primeira investida ocorreu na Avenida do Pontilhão, no Jardim Lobato, área predominantemente residencial. Em seguida, traficantes da facção carioca realizaram um segundo ataque ne região da Cocota. Segundo informações apuradas pela Coluna, integrantes do BDM foram cercados e não tiveram chance de defesa. Uma das vítimas foi identificada como “Cabeludo”.

Os ataques são mais um capítulo da disputa por áreas estratégicas do tráfico de Salvador.

CV ataca Lobato e mata dois do BDM 1 de 100

Escola e sangue

Mais um episódio em que o ambiente escolar tem sido um cenário da disputa do crime organizado.

O estudante Kauã Barbosa Santos, de 14 anos, foi morto a tiros e ainda vestindo a farda escolar, em São Gonçalo dos Campos, na quinta-feira (28).

Já na vizinha Feira de Santana, quatro alunos foram baleados na porta de escolas em 15 dias. Dois morreram.