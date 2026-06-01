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Bahia: estudante morto, sucessão no CV e vingança contra rivais mostram força das facções

Confira coluna na íntegra

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 1 de junho de 2026 às 05:00

Apesar da força-tarefa internacional que resultou na captura de Kleber Nóbrega Pereira, o “Kekeu”, apontado como uma das principais lideranças do Comando Vermelho (CV) na Bahia, as extorsões contra comerciantes instalados às margens da Avenida Vasco da Gama continuam a todo vapor.

E não é por acaso. Segundo relatos obtidos pela Coluna, o esquema de pedágio passou a ser mantido pelo irmão do traficante, conhecido pelo apelido de “Merluza”, gerente das localidades do Forno e da Canjira, no Engenho Velho da Federação.

“Merluza” seria o responsável por coordenar as cobranças que podem chegar a R$ 400 por mês para estabelecimentos com apenas uma porta aberta.

Líder de facção foi preso com a mulher na Bolívia
Líder de facção foi preso com a mulher na Bolívia Crédito: Reprodução

Comerciantes da Vasco da Gama pagam até R$ 400 por semana ao CV

comerciantes da Vasco da Gama pagam até R$ 400 por semana ao CV por Bruno Wendel/CORREIO
comerciantes da Vasco da Gama pagam até R$ 400 por semana ao CV por Bruno Wendel/CORREIO
comerciantes da Vasco da Gama pagam até R$ 400 por semana ao CV por Bruno Wendel/CORREIO
comerciantes da Vasco da Gama pagam até R$ 400 por semana ao CV por Bruno Wendel/CORREIO
comerciantes da Vasco da Gama pagam até R$ 400 por semana ao CV por Bruno Wendel/CORREIO
comerciantes da Vasco da Gama pagam até R$ 400 por semana ao CV por Bruno Wendel/CORREIO
comerciantes da Vasco da Gama pagam até R$ 400 por semana ao CV por Bruno Wendel/CORREIO
comerciantes da Vasco da Gama pagam até R$ 400 por semana ao CV por Bruno Wendel/CORREIO
Avenida Vasco da Gama por Bruno Concha / Secom PMS
Polícia prende quatro acusados de cobrar "pedágio" na Vasco da Gama por Arisson Marinho
Avenida Vasco da Gama por Jefferson Peixoto/Secom
Casal de traficantes com atuação em Salvador preso na Bolívia por Reprodução
Líder de facção foi preso com a mulher na Bolívia por Reprodução
Líder de facção foi preso com a mulher na Bolívia por Reprodução
Líder de facção foi preso com a mulher na Bolívia por Reprodução
Líder de facção foi preso com a mulher na Bolívia por Reprodução
Gerente do CP no Forno, Reinaldo Souza Santos Filho, o Fofão, era amigo dos antigos “patrões” por Foto: Bruno Wendel/CORREIO/Reprodução
Tiroteio no Parque São Brás, no Engenho Velho da Federação por Arisson Marinho/CORREIO*
Tiroteio no Parque São Brás, no Engenho Velho da Federação por Arisson Marinho/CORREIO*
Tiroteio no Parque São Brás, no Engenho Velho da Federação por Arisson Marinho/CORREIO*
Tiroteio no Parque São Brás, no Engenho Velho da Federação por Arisson Marinho/CORREIO*
Tiroteio no Parque São Brás, no Engenho Velho da Federação por Arisson Marinho/CORREIO*
Tiroteio no Parque São Brás, no Engenho Velho da Federação por Arisson Marinho/CORREIO*
Tiroteio no Parque São Brás, no Engenho Velho da Federação por Arisson Marinho/CORREIO*
Tiroteio no Parque São Brás, no Engenho Velho da Federação por Arisson Marinho/CORREIO*
Tiroteio no Parque São Brás, no Engenho Velho da Federação por Arisson Marinho/CORREIO*
Tiroteio no Parque São Brás, no Engenho Velho da Federação por Arisson Marinho/CORREIO*
Tiroteio no Parque São Brás, no Engenho Velho da Federação por Arisson Marinho/CORREIO*
Tiroteio no Parque São Brás, no Engenho Velho da Federação por Arisson Marinho/CORREIO*
Final de linha do Engenho Velho da Federação por Ana Lucia Albuquerque/CORREIO
Engenho Velho da Federação registrou nove tiroteios em 15 dias por Marina Silva/CORREIO
Traficante "Tico" morre em confronto com a polícia no Engenho Velho da Federação por Divulgação
Kléber Nóbrega Pereira, o Kekeu, e José Henrique de Souza Conceição, o Rick, líderes do CP na região por Foto: Bruno Wendel/CORREIO/Reprodução
‘Zói de Gato’, 'Falcão' e ‘Chokito’: quem sustenta o domínio do CV no Nordeste por Reprodução
João Vítor Santos Souza é apontado como líder do CV em Salvador por Reprodução
João Vítor Santos Souza é apontado como líder do CV em Salvador por Reprodução
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
Em viela do complexo do Nordeste de Amaralina, Comando Vermelho mantém 'tribunal do crime' por Google Street View/Reprodução
Em viela do complexo do Nordeste de Amaralina, Comando Vermelho mantém 'tribunal do crime' por Google Street View/Reprodução
Em viela do complexo do Nordeste de Amaralina, Comando Vermelho mantém 'tribunal do crime' por Google Street View/Reprodução
Em viela do complexo do Nordeste de Amaralina, Comando Vermelho mantém 'tribunal do crime' por Google Street View/Reprodução
Em viela do complexo do Nordeste de Amaralina, Comando Vermelho mantém 'tribunal do crime' por Google Street View/Reprodução
Em viela do complexo do Nordeste de Amaralina, Comando Vermelho mantém 'tribunal do crime' por Google Street View/Reprodução
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Reprodução
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Site Giro Ipiaú
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Divulgação / 55CIPM
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Site Giro Ipiaú
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Site Giro Ipiaú
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Divulgação / 55CIPM
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Reprodução
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Site Giro Ipiaú
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Site Giro Ipiaú
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Reprodução
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Reprodução
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Polícia Militar
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Site Giro Ipiaú
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Reprodução
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
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Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
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Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
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comerciantes da Vasco da Gama pagam até R$ 400 por semana ao CV por Bruno Wendel/CORREIO

Lobato: vingança do CV elimina dois do BDM

Para toda ação há uma reação. Na guerra do tráfico em Salvador, a máxima voltou a se repetir em um dos bairros do Subúrbio Ferroviário. Uma semana após o Bonde do Maluco (BDM) promover uma série de ataques em diferentes pontos da capital baiana, incluindo a Fazenda Grande do Retiro, o Comando Vermelho (CV) reagiu na madrugada desta terça-feira (27) com a execução de dois rivais no Lobato.

A primeira investida ocorreu na Avenida do Pontilhão, no Jardim Lobato, área predominantemente residencial. Em seguida, traficantes da facção carioca realizaram um segundo ataque ne região da Cocota. Segundo informações apuradas pela Coluna, integrantes do BDM foram cercados e não tiveram chance de defesa. Uma das vítimas foi identificada como “Cabeludo”.

Os ataques são mais um capítulo da disputa por áreas estratégicas do tráfico de Salvador.

CV ataca Lobato e mata dois do BDM

Comitiva esteve no Lobato por Tony Silva/Divulgação
Disparo atingiu porta de ônibus na região do Lobato por Arisson Marinho/CORREIO
Comerciante não paga taxa e tem carro incediado por traficantes no Lobato por Divulgação
Ataque aconteceu no Lobato por Ana Lucia Albuquerque
Granadas improvisadas foram encontradas no Lobato por Divulgação
Granadas improvisadas foram encontradas no Lobato por Divulgação
Lobato (2012) por Arquivo/CORREIO
Kakay foi morta a tiros após ter a casa invadida no Lobato por Redes sociais
Kakay foi morta a tiros após ter a casa invadida no Lobato por Redes sociais
"Berça" morre em confronto com a PM no Lobato por Divulgação
Igor Araújo dos Santos por Reprodução / Redes Sociais
Comando Vermelho tomou de volta a Praianha do Lobato por Marina Silva/ CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
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Material apreendido pela PM em Tancredo Neves por Divulgação/Ascom PM
Policiamento em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
Ônibus em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
Tiroteio foi registrado em Tancredo Neves por Reprodução
Polícia Militar em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
Ônibus atravessado em via do bairro de Tancredo Neves por Reprodução
Ônibus atravessados em via do bairro de Tancredo Neves por Reprodução
Ônibus atravessados em via do bairro de Tancredo Neves por Reprodução
Artefato explosivo encontrado em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
Tiroteio na madruga desta sexta-feira (10) por Arisson Marinho/CORREIO
Tancredo Neves: PM liberta refém, prende bandido e apreende arma, drogas e granada por Polícia Militar
Tancredo Neves é, segundo o IBGE, a 10º maior favela do Brasil por Paula Fróes/Arquivo CORREIO
Drogas, dinheiro, celulares e relógios foram apreendidos em Tancredo Neves por Divulgação/SSP-BA
Policiamento foi reforçado no bairro de Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
Operação em Tancredo Neves por Alan Dantas/SSP
Acidente ocorreu na Avenida Tancredo Neves por Reprodução/Redes Sociais
Um ônibus foi incendiado na tarde desta terça-feira (2), no bairro de Tancredo Neves, em Salvador por Márcio Coelho/ Sindicato do Rodoviários de Salvador
Ônibus circulam em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
Marcas de tiros em casas de Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
Tancredo Neves por Arisson Marinho
Cápsula de balas em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
Marcas de tiros ficaram espalhadas em carros e casas de Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
Moradores pedem paz em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
Fachada de casa foi atingida por diversos disparos em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
Disparos atingiram carros estacionados em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
Homem é preso em Tancredo Neves por Divulgação
Tancredo Neves liderou ranking de tiroteios em bairros em 2023 por Arisson Marinho/CORREIO
Traficante do CV foi preso na rodoviária por Reprodução
Traficante do CV foi preso na rodoviária por Reprodução
Traficante do CV foi preso na rodoviária por Reprodução
Pastor morto em Salvador dizia que “Jesus é maior que BDM e CV” por Reprodução
Pastor morto em Salvador dizia que “Jesus é maior que BDM e CV” por Reprodução
Pastor morto em Salvador dizia que “Jesus é maior que BDM e CV” por Reprodução
Pastor morto em Salvador dizia que “Jesus é maior que BDM e CV” por Reprodução
‘Zói de Gato’, 'Falcão' e ‘Chokito’: quem sustenta o domínio do CV no Nordeste por Reprodução
João Vítor Santos Souza é apontado como líder do CV em Salvador por Reprodução
João Vítor Santos Souza é apontado como líder do CV em Salvador por Reprodução
Em viela do complexo do Nordeste de Amaralina, Comando Vermelho mantém 'tribunal do crime' por Google Street View/Reprodução
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'Falcão', do CV, tem mandando de prisão por Divulgação
Traficantes do CV foram morto em esconderijo no meio da mata por Reprodução
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Reprodução
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Site Giro Ipiaú
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Site Giro Ipiaú
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Divulgação / 55CIPM
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Reprodução
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Site Giro Ipiaú
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Site Giro Ipiaú
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Reprodução
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Reprodução
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Divulgação / 55CIPM
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Site Giro Ipiaú
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Reprodução
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
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Comitiva esteve no Lobato por Tony Silva/Divulgação

Escola e sangue

Mais um episódio em que o ambiente escolar tem sido um cenário da disputa do crime organizado.

O estudante Kauã Barbosa Santos, de 14 anos, foi morto a tiros e ainda vestindo a farda escolar, em São Gonçalo dos Campos, na quinta-feira (28).

Já na vizinha Feira de Santana, quatro alunos foram baleados na porta de escolas em 15 dias. Dois morreram.

Estudantes atacados em escolas

Kauã foi encontrado com tiros e usando farda escolar por Redes sociais
Quatro estudantes são atacados na porta de escola por Reprodução
Quatro estudantes são atacados na porta de escola por Reprodução
Quatro estudantes são atacados na porta de escola por Reprodução
Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra a Criança e ao Adolescente (Dercca) por Divulgação/ PCBA
Adolescente é baleado em praça de Santa Cruz Cabrália por Reprodução
Adolescente é executado em Itabuna por Reprodução/Redes sociais
Adolescente é executado em Itabuna por Reprodução/Redes sociais
Adolescente é executado em Itabuna por Reprodução/Redes sociais
Adolescente do tráfico espanca ex-namorada com pedaço de pau por divulgação
Símbolo feito por adolescente é da Torcida Uniformizada Os Imbatíveis (TUI) por Reprodução
Dos 12 mortos na ação policial, dois eram adolescentes por Acervo Pessoal
Onde está Kauã ? Adolescente sumiu há mais de 20 dias em Lauro de Freitas por Divulgação
Adolescente morta no Lobato por Reprodução
O adolescente foi morto após sair do shopping no domingo (19) por Reprodução
Adolescente atira em colega de escola por ciúmes da ex por Reprodução
Adolescente Carlos Teixeira morreu após agressões na escola por Reprodução
Adolescente de 17 anos é morta a facadas em Salvador por Reprodução
Adolescente de 15 anos é baleado ao reagir a assalto por Reprodução
Adolescente morre em ataque a barbearia em Feira de Santana por Ed Santos/Acorda Cidade
Pais de adolescente xingada por PM na Bahia por TV Bahia / Redes sociais
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Kauã foi encontrado com tiros e usando farda escolar por Redes sociais

A SEMANA 

‘Pedágio do tráfico’: CV cobra até R$ 400 por semana de comerciantes

Da Bolívia, chefe do CV dava ordens para cobrar 'pedágio' na Vasco da Gama

Acusado de matar publicitário, advogado sofre bloqueio de R$ 270 mil; entenda

Advogado acusado de matar publicitário e com R$ 263 mil bloqueados já foi preso por agredir ex-namorada

Adolescente de 14 anos é encontrado morto com marcas de tiros e de farda escolar na Bahia

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