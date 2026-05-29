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Adolescente de 14 anos é encontrado morto com marcas de tiros e de farda escolar na Bahia

Kauã Barbosa Santos desapareceu após sair de casa e foi encontrado na manhã desta quinta-feira (28)

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 29 de maio de 2026 às 09:29

Kauã Barbosa Santos,14 anos, foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira (28) Crédito: Reprodução

Um adolescente identificado como Kauã Barbosa Santos,14 anos, foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira (28), em uma área de matagal no município de São Gonçalo dos Campos, na Bahia. O estudante estava desaparecido desde a última quarta-feira (27).

De acordo com informações da Polícia Civil, o corpo do garoto foi localizado na Rua do Campo, no loteamento Ouro Verde, e apresentava marcas de disparos de arma de fogo. Kauã vestia farda escolar no momento em que foi encontrado.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
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Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
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Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
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Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
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Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

Moradores da região acionaram as autoridades após encontrarem o corpo por volta das 10h20. Familiares do adolescente já haviam registrado o desaparecimento dele na delegacia da cidade depois que o jovem deixou de dar notícias desde o dia anterior.

A Polícia Militar informou que equipes da 67ª Companhia Independente da PM (CIPM/Tomba) foram deslocadas até o local e confirmaram a ocorrência. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizou a perícia e providenciou a remoção do corpo.

A autoria e a motivação do crime ainda são investigadas pela Polícia Civil.

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