CRIME

Adolescente de 14 anos é encontrado morto com marcas de tiros e de farda escolar na Bahia

Kauã Barbosa Santos desapareceu após sair de casa e foi encontrado na manhã desta quinta-feira (28)

Wendel de Novais

Publicado em 29 de maio de 2026 às 09:29

Kauã Barbosa Santos,14 anos, foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira (28) Crédito: Reprodução

Um adolescente identificado como Kauã Barbosa Santos,14 anos, foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira (28), em uma área de matagal no município de São Gonçalo dos Campos, na Bahia. O estudante estava desaparecido desde a última quarta-feira (27).

De acordo com informações da Polícia Civil, o corpo do garoto foi localizado na Rua do Campo, no loteamento Ouro Verde, e apresentava marcas de disparos de arma de fogo. Kauã vestia farda escolar no momento em que foi encontrado.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 14

Moradores da região acionaram as autoridades após encontrarem o corpo por volta das 10h20. Familiares do adolescente já haviam registrado o desaparecimento dele na delegacia da cidade depois que o jovem deixou de dar notícias desde o dia anterior.

A Polícia Militar informou que equipes da 67ª Companhia Independente da PM (CIPM/Tomba) foram deslocadas até o local e confirmaram a ocorrência. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizou a perícia e providenciou a remoção do corpo.