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Líder de facção é morto e quatro suspeitos são presos durante operação em Salvador e Vera Cruz

Grupo investigado atuava no abastecimento de drogas e armas para criminosos na capital e na Ilha

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 29 de maio de 2026 às 08:06

Operação Marineford
Operação Marineford Crédito: Polícia Civil

Uma operação policial realizada na manhã desta sexta-feira (29) cumpriu mandados contra um grupo investigado por tráfico de drogas e crimes contra a vida com atuação em Salvador e na Ilha de Itaparica. Batizada de “Operação Marineford”, a ofensiva terminou, até o momento, com quatro homens presos e um suspeito morto após confronto com equipes policiais.

As ordens judiciais de prisão temporária e busca e apreensão foram executadas nas cidades de Vera Cruz e Salvador. Um dos principais alvos da operação, identificado como Urias Lucas Costa de Lima, 27 anos, mais conhecido como 'Palestina' foi localizado no bairro de Dom Avelar, na capital baiana. Conforme as investigações, ele teria reagido à abordagem policial, dando início a uma troca de tiros.

Operação Marineford

Operação Marineford por Polícia Civil
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Operação Marineford por Polícia Civil

Urias chegou a ser socorrido para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo a polícia, ele era apontado como uma das principais lideranças do tráfico de drogas em Vera Cruz, com influência nas localidades de Barra Grande e Praia do Sol. O investigado possuía antecedentes por homicídio, tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo.

As apurações indicam que o grupo criminoso atuava de maneira estruturada, com divisão de funções e participação direta no fornecimento de drogas e armamentos para integrantes envolvidos em ações criminosas nas áreas investigadas. A suspeita é de que a organização mantinha atuação articulada entre Salvador e a Ilha de Itaparica.

A ofensiva segue em andamento e novas diligências não estão descartadas. A operação é conduzida pela Polícia Civil da Bahia, através do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), com apoio da 24ª Delegacia Territorial de Vera Cruz e integração da Polícia Militar, por meio do 23º BPM.

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