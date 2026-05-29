DENÚNCIA

OAB denuncia capitão da PM por prisão irregular de advogada durante operação em Salvador

Ordem afirma que profissional foi detida após questionar legalidade de abordagem policial

Wendel de Novais

Publicado em 29 de maio de 2026 às 08:32

OAB acompanhou advogada em denúncia na Corregedoria Crédito: Divulgação

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Bahia (OAB-BA) protocolou, nesta quarta-feira (27), uma representação na Corregedoria da Polícia Militar da Bahia contra o capitão da PM Daniel dos Santos Souza. O oficial é apontado pela entidade como responsável pela condução considerada irregular da advogada Jôse Silva dos Santos à Central de Flagrantes, durante uma operação policial realizada na última sexta-feira (22), no bairro de Cosme de Farias, em Salvador.

Segundo relato da advogada, ela atuava na defesa de um cliente abordado por agentes da 58ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) quando passou a questionar a legalidade dos procedimentos adotados pela guarnição. Ainda conforme a versão apresentada pela profissional, o capitão responsável pela ação deu voz de prisão por desacato após a intervenção dela durante a ocorrência.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 14

A OAB Bahia informou que, além de formalizar a representação disciplinar contra o policial militar, também reforçou junto às autoridades a necessidade de respeito às prerrogativas da advocacia. A entidade destacou que o livre exercício profissional é essencial para o funcionamento da Justiça e afirmou que busca evitar novos episódios semelhantes envolvendo advogados em atuação.

No mesmo dia da ocorrência, integrantes da Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB acompanharam Jôse Silva dos Santos na Central de Flagrantes. A comissão atuou durante o processo de condução e também na liberação da advogada, além da devolução do telefone celular e da carteira profissional da OAB.

A entidade também informou que acompanhou a advogada até a Corregedoria Geral da Polícia Militar da Bahia, onde foi instaurado procedimento para apurar a atuação dos policiais envolvidos na ocorrência registrada durante a operação.

Após a repercussão do caso, a Associação dos Oficiais Militares Estaduais da Bahia (Força Invicta) divulgou nota pública em defesa do capitão Daniel dos Santos Souza. Segundo a associação, os documentos já analisados indicam que o oficial participava de uma operação conjunta de fiscalização de trânsito, organizada com apoio da Transalvador e da 58ª CIPM, voltada à segurança viária e à repressão de irregularidades administrativas.