CLIMA

Salvador terá semana de tempo mais firme, mas ainda com chance de chuva; veja a previsão

Massa de ar quente e seca deve favorecer a estabilidade do tempo nos próximos dias

Esther Morais

Publicado em 8 de junho de 2026 às 10:34

Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A semana começou com previsão de melhora gradual nas condições do tempo em Salvador. De acordo com boletim divulgado pela Defesa Civil de Salvador (Codesal), entre esta segunda-feira (8) e o próximo domingo (14), a capital baiana será influenciada por uma massa de ar quente e seca, que deve garantir períodos mais estáveis e temperaturas elevadas.

Apesar da tendência de tempo mais firme, a atuação de um cavado sobre a costa leste do Nordeste ainda pode favorecer a ocorrência de chuvas fracas e, ocasionalmente, moderadas ao longo da semana.

Nesta segunda-feira (8), a previsão é de céu nublado a parcialmente nublado, com 40% de chance de chuva. As temperaturas variam entre 20°C e 29°C, com ventos de até 20 km/h.

Na terça-feira (9), o cenário se mantém semelhante, com possibilidade de chuva de 40% e máxima de 29°C. Já na quarta-feira (10) e na quinta-feira (11), o tempo deve ficar mais aberto, com apenas 20% de chance de precipitação e temperaturas que podem chegar a 30°C e 31°C, respectivamente.

A partir de sexta-feira (12), a possibilidade de chuva volta a aumentar. A Codesal prevê 50% de chance de precipitações entre sexta e sábado (13), embora as temperaturas continuem elevadas, variando entre 20°C e 31°C.

No domingo (14), a previsão indica redução da instabilidade, com 30% de chance de chuva e máxima de 31°C.

Segundo a Codesal, os ventos devem permanecer entre 17 km/h e 24 km/h ao longo da semana, com intensidade fraca a moderada.

Confira a previsão para Salvador:

Segunda (8): 40% de chance de chuva | 20°C a 29°C

Terça (9): 40% de chance de chuva | 20°C a 29°C

Quarta (10): 20% de chance de chuva | 20°C a 30°C

Quinta (11): 20% de chance de chuva | 20°C a 31°C

Sexta (12): 50% de chance de chuva | 20°C a 30°C

Sábado (13): 50% de chance de chuva | 20°C a 31°C