PARALELA

Feira de livros em shopping de Salvador tem obras a partir de R$ 10

Evento gratuito reúne títulos de diferentes gêneros e autores consagrados até 30 de abril

Carol Neves

Publicado em 6 de abril de 2026 às 13:26

Feira de Livros Crédito: Divulgação

Os apaixonados por cultura geek, leitura e colecionismo têm uma nova opção de lazer em Salvador. A feira de livros instalada na Praça de Eventos II (piso L1) do Shopping Paralela segue aberta ao público até o dia 30 de abril, reunindo títulos variados com preços a partir de R$ 10. O espaço ocupa uma área de 310 m² e apresenta desde HQs e mangás até clássicos da literatura mundial, best-sellers atuais e obras voltadas ao público infantil.

A proposta é oferecer uma experiência literária voltada especialmente ao universo geek, com obras que atravessam diferentes épocas e estilos. Entre os títulos mais procurados estão séries populares como Naruto, One Piece e Attack on Titan, além de quadrinhos clássicos como Batman: O Cavaleiro das Trevas, Homem-Aranha e X-Men.

Segundo o gerente de marketing do Shopping Paralela, Gabriel Araújo, eventos desse tipo têm atraído um público diverso interessado em leitura e conhecimento. “E o nosso objetivo é incentivar o hábito da leitura e criar experiências culturais acessíveis dentro do shopping, aproximando diferentes públicos leitores”, afirma.

A feira também contempla leitores interessados em temas de desenvolvimento pessoal e espiritualidade, com obras de autores como Napoleon Hill, Augusto Cury e Zíbia Gasparetto, que aparecem entre os destaques disponíveis ao público.

Autoras em evidência

Embora março seja tradicionalmente dedicado à valorização feminina, a feira reforça a importância de manter a leitura de autoras durante todo o ano, reunindo nomes de diferentes gerações e estilos literários.

Entre os destaques contemporâneos estão títulos de Amanda Lovelace, como A Princesa Salva a Si Mesma Neste Livro, A Bruxa Não Vai para a Fogueira Neste Livro e Faça Sua Coroa de Gelo Brilhar. Para quem prefere romances, há obras de Nora Roberts, Julia Quinn e Jane Austen.

O público jovem também encontra opções com autoras como Talita Rebouças e Lucy Maud Montgomery, além de clássicos que continuam conquistando leitores, como O Pequeno Príncipe. A feira ainda inclui títulos de Fernando Pessoa, ampliando o leque de estilos disponíveis.

Gratuita, a iniciativa movimenta o cenário literário de Salvador e surge como uma preparação para a Bienal do Livro Bahia 2026, programada para ocorrer entre 15 e 21 de abril, no Centro de Convenções Salvador, na Boca do Rio. A feira do Shopping Paralela aparece como uma alternativa acessível para quem deseja antecipar leituras e entrar no clima do evento.

SERVIÇO

Feira Geek e Literária do Shopping Paralela – Gratuita

Período: até 30 de abril de 2026

Local: Shopping Paralela, na Praça de Eventos II (Piso L1)

Shopping Paralela - Horário especial Semana Santa

03/04 (sexta-feira) - As lojas, farmácias, supermercados, academia e salão de beleza vão funcionar das 13h às 21h. Os restaurantes e Praça de Alimentação estarão abertos das 12h às 21h. O UCI Cinema segue com programação normal de funcionamento.

04/04 (sábado) - As lojas, farmácias, supermercados, academia e salão de beleza vão funcionar das 09h às 22h. Os restaurantes e Praça de Alimentação estarão abertos das 12h às 22h. O UCI Cinema segue com programação normal de funcionamento.