BIBLIOTECA ONLINE

Veja 10 títulos imperdíveis para pegar emprestado no MEC Livros

Aplicativo gratuito do Governo Federal oferece cerca de 8 mil obras de estilos variados, dos clássicos aos sucessos do TikTok

Doris Miranda

Publicado em 7 de abril de 2026 às 06:00

Sugestões para ler Crédito: divulgação

Sabe aquela biblioteca massa, recheada de títulos que tudo quanto é influenciador comenta nas redes sociais? Pois é, estão todos ao seu dispor. E o melhor: não precisa gastar um centavo. Leitores dos mais variados estilos já podem vasculhar as prateleiras do MEC Livros, plataforma anunciada neste fim de semana pelo Governo Federal para oferecer cerca de 8 mil títulos, dos clássicos de domínio público aos mais vendidos da atualidade.



O app funciona como uma biblioteca pública online, acessível por dispositivos móveis (celulares, computadores, tablets e até Kindle). O acesso também pode ser feito pelo site meclivros.mec.gov.br. A plataforma funciona como uma biblioteca mesmo: cada obra poderá ser emprestada ao usuário por 14 dias, com possibilidade de renovação por igual período. A navegação é fácil e organizada por categorias — como aventura, ficção científica, biografias e história —, permitindo diferentes percursos de leitura de acordo com o perfil do leitor.

Confira as obras que o MEC Livros oferece 1 de 10

Entre os autores, estão brasileiros como Clarice Lispector, Ariano Suassuna, Itamar Vieira Júnior, e estrangeiros como José Saramago, Gabriel García Márquez e Han Kang, autora do hit A Vegetariana e vencedora do Prêmio Nobel. Várias séries de fantasia, romances e até histórias em quadrinhos estão disponíveis no acervo.