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Saiba quem é o profissional por trás da imagem fashion do BTS

Stylist e diretor de moda, Kim Venchy ajuda a construir a identidade visual dos integrantes em campanhas, editoriais e eventos das maiores marcas de luxo do mundo



Márcia Luz

Gabriela Cruz

Publicado em 6 de junho de 2026 às 10:13

Kim Venchy Crédito: Reprodução

Enquanto milhões de fãs acompanham os integrantes do BTS em capas de revista, campanhas publicitárias e desfiles das principais semanas de moda do planeta, poucos conhecem os profissionais responsáveis por construir essas imagens. Entre eles está Kim Young-jin, conhecido como Kim Venchy, stylist e diretor de moda sul-coreano que se tornou uma das figuras mais influentes nos bastidores da relação entre o grupo e o universo do luxo internacional.

A presença de Kim Venchy costuma passar despercebida pelo público, mas seu trabalho aparece em algumas das produções mais importantes da fase recente do BTS. Em vídeos de bastidores compartilhados por fãs, ele surge ajustando acessórios, conferindo caimentos e revisando detalhes dos looks antes de aparições públicas dos artistas. Uma dessas cenas aconteceu durante compromissos de Jimin com a Dior, em Paris, mostrando um pouco da rotina de um profissional que trabalha para que cada imagem comunique exatamente a mensagem desejada.

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Mesada para comprar revistas

Mas sua trajetória começou muito antes do sucesso global do grupo. Segundo reportagem publicada pelo portal Koreaboo, Kim desenvolveu interesse por moda ainda na infância, quando usava parte da mesada para comprar revistas especializadas. Na universidade, estudou fotografia, mas acabou encontrando no styling o caminho que definiria sua carreira. Antes de conquistar espaço próprio no mercado, passou cerca de cinco anos trabalhando como assistente de stylist, experiência que ajudou a moldar seu olhar estético e sua compreensão da indústria.

Hoje, Kim Venchy é reconhecido como um dos principais profissionais de moda da Coreia do Sul. Seu portfólio reúne trabalhos para artistas como NCT 127, SuperM e Kang Daniel, além de produções para algumas das mais importantes publicações do segmento, entre elas Vogue Korea, Harper’s Bazaar, Marie Claire e Esquire.

Trabalho com o BTS

Foi ao lado dos integrantes do BTS, no entanto, que seu trabalho alcançou projeção global. Em seu perfil profissional, estão reunidos editoriais, campanhas e ensaios estrelados por RM, Jin, J-Hope, Jungkook e Jimin. As imagens mostram a diversidade de estilos desenvolvidos para cada artista e ajudam a entender uma das funções mais importantes do stylist: transformar personalidade em linguagem visual.

Embora muita gente associe o trabalho apenas à escolha de roupas, a atuação de um stylist vai muito além disso. O profissional participa da construção da identidade visual de artistas, marcas e campanhas. É ele quem ajuda a definir quais peças, acessórios, cores, texturas e referências serão utilizados para transmitir determinada mensagem. Em uma capa de revista ou campanha publicitária, praticamente nenhum elemento aparece por acaso.

Embaixadores de maisons de luxo

No universo do BTS, essa função ganhou ainda mais relevância nos últimos anos. Além de fazer parte de um dos grupos musicais mais populares do planeta, os integrantes também se consolidaram como referências globais de moda e embaixadores de algumas das maiores maisons de luxo da atualidade. Jimin representa a Dior, J-Hope mantém parceria com a Louis Vuitton, RM já protagonizou campanhas para a Bottega Veneta, enquanto Jungkook se tornou rosto global da Calvin Klein, chegando a lançar recentemente uma coleção cápsula assinada por ele.

Jin, embaixador da Gucci, por sua vez, também tem sido presença constante em editoriais e campanhas ligadas ao mercado de luxo. Suga tem parceria com a Valentino e já foi capa de várias revistas, usando a marca; enquanto V representa a Celine e é presença constante nos desfiles e eventos da grife francesa.

Nesse contexto, profissionais como Kim Venchy desempenham um papel estratégico. Mais do que vestir artistas, eles ajudam a construir narrativas visuais capazes de conectar personalidades, marcas e públicos de diferentes partes do mundo. O resultado é uma imagem cuidadosamente planejada, que precisa funcionar tanto em uma fotografia de revista quanto em uma campanha global ou em uma aparição diante de centenas de fotógrafos.

Referências criativas

Segundo a Koreaboo, Kim Venchy já citou nomes como Raf Simons, Miuccia Prada e Riccardo Tisci entre suas referências criativas. Influências que ajudam a explicar a combinação entre sofisticação, contemporaneidade e experimentação presente em muitos de seus trabalhos.

A convivência ao longo dos anos também transformou a relação entre Kim Venchy e os integrantes do BTS em algo que vai além dos compromissos profissionais. Em 2024, membros do grupo participaram do casamento do stylist em Seul, em uma demonstração pública da proximidade construída nos bastidores. Imagens da cerimônia circularam entre fãs nas redes sociais e mostraram artistas que costumam ocupar os holofotes celebrando um momento importante na vida de um dos profissionais que ajudaram a construir parte de suas trajetórias visuais.