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Justiça decreta prisão preventiva de influenciador baiano, MC Ryan, MC Poze e dono da Choquei

Pedido da Polícia Federal foi feito nesta quinta-feira (23) após o STJ conceder habeas corpus aos investigados

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 23 de abril de 2026 às 18:34

MC Ryan e MC Poze do Rodo foram presos
MC Ryan e MC Poze do Rodo seguem presos Crédito: Reprodução

A 5ª Vara da Justiça Federal em Santos, em São Paulo, aceitou nesta quinta-feira (23) o pedido da Polícia Federal e decretou novamente a prisão preventiva do MC Ryan SP, MC Poze do Rodo, Raphael Sousa Oliveira, criador da página Choquei, além do influenciador baiano Diogo 305. Eles e outros investigados são suspeitos de envolvimento em um esquema bilionário de lavagem de dinheiro

A nova decisão ocorre após o Superior Tribunal de Justiça (STJ) conceder habeas corpus em favor do baiano Diogo Santos de Almeida, o Diogo 305. A medida havia sido estendida inicialmente aos cantores e ao dono da Choquei, segundo informações do jornal O Globo.

MC Ryan e MC Poze do Rodo foram presos

MC Ryan e MC Poze do Rodo foram presos por Reprodução
MC Ryan e MC Poze do Rodo foram presos por Reprodução
MC Ryan e MC Poze do Rodo foram presos por Polícia Federal
MC Ryan e MC Poze do Rodo foram presos por Polícia Federal
MC Ryan e MC Poze do Rodo foram presos por Polícia Federal
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MC Ryan e MC Poze do Rodo foram presos por Reprodução

A Polícia Federal fez um pedido requerendo que as prisões preventivas durem 30 dias. O prazo das prisões fez com que as defesas recorressem ao STJ.

A nova decisão determinou o endurecimento das medidas cautelares contra 39 investigados, convertendo as prisões temporárias aplicadas anteriormente em preventivas ou domiciliares. É o caso de MC Ryan SP, MC Poze do Rodo, Raphael Sousa Oliveira e Diogo 305. 

Após a nova decisão, a esposa de MC Ryan SP, Giovana Roque, foi vista deixando o Centro de Detenção Provisória de Belém, na Zona Leste de São Paulo, chorando. 

Diogo 305 foi preso em um resort de luxo em Busca Vida

Diogo 305 foi preso em um resort de luxo em Busca Vida por Reprodução
Diogo 305 foi preso em um resort de luxo em Busca Vida por Reprodução
Diogo 305 foi preso em um resort de luxo em Busca Vida por Reprodução
Diogo 305 foi preso em um resort de luxo em Busca Vida por Reprodução
Diogo 305 foi preso em um resort de luxo em Busca Vida por Reprodução
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Diogo 305 foi preso em um resort de luxo em Busca Vida por Reprodução

Em nota, o advogado Felipe Cassimiro, responsável pela defesa de MC Ryan SP, afirmou que a decisão reconhece a "ilegalidade das prisões de MC Ryan, Diogo 305 e dos demais investigados no âmbito da Operação Narco Fluxo" e destacou que "a consequência natural e jurídica desta decisão é a revogação da prisão, medida que decorre diretamente da própria decisão ao ser reconhecido o erro no prazo fixado para a prisão temporária".

Investigação

Os envolvidos são investigados sob suspeita de participação em um esquema de lavagem de mais de R$ 1,6 bilhão. De acordo com as apurações, os valores teriam sido movimentados por meio de apostas ilegais, rifas clandestinas, tráfico internacional de drogas, empresas de fachada, uso de laranjas, operações com criptomoedas e transferências financeiras para o exterior.

A Operação Narco Fluxo teve origem em investigações iniciadas antes do cumprimento dos mandados de busca e prisão. Conforme a Polícia Federal, a apuração começou com a análise de arquivos armazenados no iCloud, serviço em nuvem da Apple, vinculados ao contador Rodrigo de Paula Morgado.

Esse material havia sido obtido durante a Operação Narco Bet, que por sua vez surgiu a partir da Operação Narco Vela, ambas deflagradas ao longo de 2025.

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