ASTROLOGIA

Semana começa com alerta do Universo: Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes recebem um recado que pode mudar a segunda-feira (4 de maio)

O início da semana traz sinais diretos que pedem decisão rápida e podem definir os próximos dias

Giuliana Mancini

Publicado em 4 de maio de 2026 às 05:00

Signos, recado e universo Crédito: Imagem gerada por IA

A segunda-feira, dia 4 de maio, chega com uma energia mais intensa e direta, quase como um chamado para acordar de vez. O universo não está mais sussurrando, ele está sendo claro, objetivo e até um pouco insistente. Aquilo que vinha sendo ignorado ou adiado começa a cobrar uma resposta. É um dia que pede ação, posicionamento e, principalmente, coragem para lidar com o que precisa ser resolvido. Não é sobre perfeição, é sobre movimento. Para alguns signos, esse início de semana traz exatamente o empurrão necessário para sair da inércia e mudar o rumo das coisas de forma prática e imediata.

Gêmeos: A indecisão começa a pesar mais do que qualquer escolha. Você já analisou todas as possibilidades, já pensou em todos os cenários, mas continua parado. O universo te mostra que ficar em cima do muro também é uma escolha, e nem sempre a melhor. Surge uma situação que praticamente te obriga a se posicionar, e isso pode ser libertador.

Dica cósmica: Decidir pode dar medo, mas permanecer parado custa muito mais.

Viagens que são a cara de Gêmeos 1 de 10

Virgem: A necessidade de controle começa a te desgastar de forma evidente. Você percebe que, por mais que tente organizar tudo, existem fatores que simplesmente não dependem de você. Esse entendimento pode vir acompanhado de frustração, mas também de alívio. Soltar o controle abre espaço para soluções inesperadas.

Dica cósmica: Nem tudo precisa estar sob seu comando para dar certo.

Viagens que são a cara de Virgem 1 de 10

Sagitário: Uma oportunidade surge de forma rápida e inesperada, e você sente que não pode deixar passar. O problema é que ela exige atitude imediata, sem muito tempo para planejamento. Esse é um daqueles momentos em que confiar no próprio instinto faz toda a diferença.

Dica cósmica: O momento perfeito não existe, mas a chance certa pode não voltar.

Viagens que são a cara de Sagitário 1 de 10

Peixes: Sua intuição está extremamente afiada, quase impossível de ignorar. Você sente com clareza o que deve ou não fazer, mesmo sem ter explicações lógicas. O universo te envia sinais sutis, mas constantes, e ignorá-los agora pode te levar para caminhos mais confusos.

Dica cósmica: Confie no que você sente, mesmo que não consiga explicar o porquê.