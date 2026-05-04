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Semana começa com alerta do Universo: Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes recebem um recado que pode mudar a segunda-feira (4 de maio)

O início da semana traz sinais diretos que pedem decisão rápida e podem definir os próximos dias

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 4 de maio de 2026 às 05:00

Signos, recado e universo
Signos, recado e universo Crédito: Imagem gerada por IA

A segunda-feira, dia 4 de maio, chega com uma energia mais intensa e direta, quase como um chamado para acordar de vez. O universo não está mais sussurrando, ele está sendo claro, objetivo e até um pouco insistente. Aquilo que vinha sendo ignorado ou adiado começa a cobrar uma resposta. É um dia que pede ação, posicionamento e, principalmente, coragem para lidar com o que precisa ser resolvido. Não é sobre perfeição, é sobre movimento. Para alguns signos, esse início de semana traz exatamente o empurrão necessário para sair da inércia e mudar o rumo das coisas de forma prática e imediata.

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Gêmeos: A indecisão começa a pesar mais do que qualquer escolha. Você já analisou todas as possibilidades, já pensou em todos os cenários, mas continua parado. O universo te mostra que ficar em cima do muro também é uma escolha, e nem sempre a melhor. Surge uma situação que praticamente te obriga a se posicionar, e isso pode ser libertador.

Dica cósmica: Decidir pode dar medo, mas permanecer parado custa muito mais.

Viagens que são a cara de Gêmeos

Berlim (Alemanha) – Arte, história e inovação por Shutterstock
Recife (PE) – História, cultura e vida urbana por Shutterstock
Brasília (DF) – Arquitetura e debates por Shutterstock
São Paulo (SP) – Estímulo intelectual sem fim por Shutterstock
Nova York (EUA) – Mil estímulos ao mesmo tempo por Shutterstock
Curitiba (PR) – Cultura urbana organizada por Shutterstock
Barcelona (Espanha) – Cultura, praia e movimento por Shutterstock
Belém (PA) – Gastronomia e troca cultural por Shutterstock
Londres (Inglaterra) – Informação em todos os cantos por Shutterstock
Seul (Coreia do Sul) – Tecnologia e novidades por Shutterstock
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Berlim (Alemanha) – Arte, história e inovação por Shutterstock

Virgem: A necessidade de controle começa a te desgastar de forma evidente. Você percebe que, por mais que tente organizar tudo, existem fatores que simplesmente não dependem de você. Esse entendimento pode vir acompanhado de frustração, mas também de alívio. Soltar o controle abre espaço para soluções inesperadas.

Dica cósmica: Nem tudo precisa estar sob seu comando para dar certo.

Viagens que são a cara de Virgem

Tiradentes (MG) – História bem preservada por Shutterstock
São Raimundo Nonato (PI) – Turismo estruturado e valor histórico por Shutterstock
Copenhague (Dinamarca) – Funcionalidade e bem-estar por Shutterstock
Tóquio (Japão) – Organização extrema por Shutterstock
Holambra (SP) – Organização, limpeza e estética bem cuidada por Shutterstock
Curitiba (PR) – Planejamento urbano por Shutterstock
default por Divulgação PMM
Viena (Áustria) – Cultura organizada por Shutterstock
Helsinque (Finlândia) – Simplicidade consciente por Shutterstock
Zurique (Suíça) – Precisão e limpeza por Shutterstock
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Tiradentes (MG) – História bem preservada por Shutterstock

Sagitário: Uma oportunidade surge de forma rápida e inesperada, e você sente que não pode deixar passar. O problema é que ela exige atitude imediata, sem muito tempo para planejamento. Esse é um daqueles momentos em que confiar no próprio instinto faz toda a diferença.

Dica cósmica: O momento perfeito não existe, mas a chance certa pode não voltar.

Viagens que são a cara de Sagitário

Chapada dos Veadeiros (GO) – Natureza e sensação de expansão por Shutterstock
Lençóis Maranhenses (MA) – Paisagens amplas e únicas por Shutterstock
Jericoacoara (CE) – Liberdade e espírito aventureiro por Shutterstock
Chiang Mai (Tailândia) – Cultura local, natureza e sensação de descoberta por Shutterstock
São Thomé das Letras (MG) – Exploração, curiosidade e novos olhares por Shutterstock
Manaus (AM) – Contato com culturas diferentes por Shutterstock
Vale Sagrado dos Incas (Peru) – História, trilhas e expansão cultural por Shutterstock
Cidade do Cabo (África do Sul) – Natureza diversa e espírito explorador por Shutterstock
Great Ocean Road (Austrália) – Estrada cênica, liberdade e paisagens amplas por Shutterstock
Deserto do Saara, região de Merzouga (Marrocos) – Imensidão e experiência transformadora por Shutterstock
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Chapada dos Veadeiros (GO) – Natureza e sensação de expansão por Shutterstock

Peixes: Sua intuição está extremamente afiada, quase impossível de ignorar. Você sente com clareza o que deve ou não fazer, mesmo sem ter explicações lógicas. O universo te envia sinais sutis, mas constantes, e ignorá-los agora pode te levar para caminhos mais confusos.

Dica cósmica: Confie no que você sente, mesmo que não consiga explicar o porquê.

Viagens que são a cara de Peixes

Bali (Indonésia) – Espiritualidade e inspiração por Shutterstock
Santorini (Grécia) – Beleza e sensibilidade por Shutterstock
Maldivas – Sonho, silêncio e contemplação por Shutterstock
Praia do Rosa (SC) – Paisagem sensível e clima introspectivo por Shutterstock
Arraial do Cabo (RJ) – Água cristalina e calma por Shutterstock
Alter do Chão (PA) – Conexão emocional com a natureza por Shutterstock
Jericoacoara (CE) – Atmosfera leve e contemplativa por Shutterstock
Lago Bled (Eslovênia) – Atmosfera onírica e contemplativa por Shutterstock
Ilhabela (SP) – Mar, natureza e introspecção por Shutterstock
Veneza (Itália) – Romantismo e imaginação por Shutterstock
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Bali (Indonésia) – Espiritualidade e inspiração por Shutterstock

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Signo Gêmeos Virgem Sagitário Peixes Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Universo

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