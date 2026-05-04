ASTROLOGIA

O dia mais sortudo da semana (de 4 a 10 de maio) traz decisões importantes e oportunidades que podem mudar seus próximos passos

Mudanças inesperadas colocam sua vida em movimento e mostram que tudo está acontecendo no tempo certo

Giuliana Mancini

Publicado em 4 de maio de 2026 às 01:00

Signos e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

A semana entre os dias 4 e 10 de maio traz uma energia intensa de transformação, com situações que começam a se desenrolar de forma mais rápida e direta. O que antes parecia travado ganha novos caminhos, enquanto decisões importantes pedem coragem e posicionamento. Mesmo que algumas mudanças surpreendam, existe um direcionamento claro guiando cada passo. Esse é um período para confiar mais em si, agir quando necessário e não ignorar as oportunidades que surgirem. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries

Dia da sorte de Áries na semana: segunda-feira, 4 de maio

Uma mudança importante começa a se desenhar e pode impactar diretamente sua casa ou vida pessoal. Situações que estavam estagnadas ganham movimento e pedem atitude da sua parte. Esse é um momento de assumir o controle e fazer escolhas que alinhem sua vida com quem você está se tornando.

Dica cósmica: não tenha medo de ser o agente da própria transformação.

Touro

Dia da sorte de Touro na semana: terça-feira, 5 de maio

Conversas e oportunidades surgem para te tirar da zona de conforto. Você percebe que chegou a hora de se posicionar e parar de adiar decisões importantes. Esse dia favorece acordos, propostas e tudo que envolva comunicação direta.

Dica cósmica: falar o que você quer pode mudar tudo a seu favor.

Gêmeos

Dia da sorte de Gêmeos na semana: sábado, 9 de maio

Um momento de libertação emocional começa a ganhar força. Você percebe que não precisa mais carregar responsabilidades que não são suas e começa a reorganizar suas prioridades. Esse processo abre espaço para mais leveza e clareza.

Dica cósmica: soltar também é uma forma de evoluir.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar 1 de 12

Câncer

Dia da sorte de Câncer na semana: segunda-feira, 4 de maio

Uma oportunidade ou mudança na carreira pode surgir de forma intensa e inesperada. Esse é o tipo de momento que pede coragem para sair do comum e apostar em algo maior. O crescimento vem quando você aceita expandir seus limites.

Dica cósmica: pense grande, mesmo que dê medo no começo.

Leão

Dia da sorte de Leão na semana: terça-feira, 5 de maio

Esse é um dia de reconhecer sua evolução e entender que um ciclo importante ficou para trás. Novas possibilidades começam a aparecer, principalmente ligadas à sua trajetória profissional. É hora de ajustar seus planos com mais maturidade.

Dica cósmica: valorize o quanto você já avançou.

Virgem

Dia da sorte de Virgem na semana: domingo, 10 de maio

Boas notícias podem chegar através de contatos, convites ou novas conexões. Esse é um momento em que outras pessoas têm papel importante no seu crescimento. Se abrir para o novo pode trazer oportunidades valiosas.

Dica cósmica: conexões certas aceleram seus resultados.

O drink que combina com cada signo 1 de 12

Libra

Dia da sorte de Libra na semana: quarta-feira, 6 de maio

Um processo interno começa a transformar sua forma de ver a vida e seus relacionamentos. Algumas verdades vêm à tona e pedem que você encare mudanças necessárias. Apesar de intenso, esse momento abre espaço para algo mais alinhado.

Dica cósmica: crescer exige coragem para encarar o que precisa mudar.

Escorpião

Dia da sorte de Escorpião na semana: sexta-feira, 8 de maio

Uma virada inesperada pode acontecer, especialmente na área financeira ou em decisões importantes. O caminho pode parecer diferente do planejado, mas carrega potencial de crescimento real. Confie no seu instinto.

Dica cósmica: nem todo caminho seguro é o certo para você.

Sagitário

Dia da sorte de Sagitário na semana: sábado, 9 de maio

Esse é um momento de revisão e desapego. Você começa a perceber quais ideias, hábitos ou planos não fazem mais sentido e precisa fazer ajustes. Isso abre espaço para novas possibilidades mais alinhadas.

Dica cósmica: deixar ir também é um avanço.

As plantas que são a cara de cada signo 1 de 13

Capricórnio

Dia da sorte de Capricórnio na semana: terça-feira, 5 de maio

Sua criatividade ganha destaque e pode se tornar um diferencial importante na sua vida profissional. Você começa a perceber que inovar pode trazer resultados melhores do que seguir o caminho tradicional.

Dica cósmica: usar sua criatividade pode te levar mais longe do que imagina.

Aquário

Dia da sorte de Aquário na semana: quarta-feira, 6 de maio

Um ciclo de transformação pessoal começa a se aprofundar. Você passa a enxergar com mais clareza quem é e o que deseja construir daqui para frente. Esse momento marca um ponto importante de virada interna.

Dica cósmica: ser fiel a si mesma muda completamente o seu caminho.

Peixes

Dia da sorte de Peixes na semana: terça-feira, 5 de maio

Sua voz ganha força e impacto. Conversas, ideias e projetos podem abrir portas importantes, especialmente se você confiar na sua intuição. Esse é um momento de se expressar sem medo.