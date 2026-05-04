Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

O dia mais sortudo da semana (de 4 a 10 de maio) traz decisões importantes e oportunidades que podem mudar seus próximos passos

Mudanças inesperadas colocam sua vida em movimento e mostram que tudo está acontecendo no tempo certo

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 4 de maio de 2026 às 01:00

Signos e sorte
Signos e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

A semana entre os dias 4 e 10 de maio traz uma energia intensa de transformação, com situações que começam a se desenrolar de forma mais rápida e direta. O que antes parecia travado ganha novos caminhos, enquanto decisões importantes pedem coragem e posicionamento. Mesmo que algumas mudanças surpreendam, existe um direcionamento claro guiando cada passo. Esse é um período para confiar mais em si, agir quando necessário e não ignorar as oportunidades que surgirem. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - Nada fica como antes: 3 signos entram na fase mais leve e positiva de maio até o fim do mês

Nada fica como antes: 3 signos entram na fase mais leve e positiva de maio até o fim do mês

Imagem - Nada será como antes: 3 signos viram o jogo e transformam dificuldades em sucesso antes de junho

Nada será como antes: 3 signos viram o jogo e transformam dificuldades em sucesso antes de junho

Imagem - Esses 5 signos precisam controlar os gastos em maio antes que o dinheiro escape das mãos

Esses 5 signos precisam controlar os gastos em maio antes que o dinheiro escape das mãos

Áries

Dia da sorte de Áries na semana: segunda-feira, 4 de maio

Uma mudança importante começa a se desenhar e pode impactar diretamente sua casa ou vida pessoal. Situações que estavam estagnadas ganham movimento e pedem atitude da sua parte. Esse é um momento de assumir o controle e fazer escolhas que alinhem sua vida com quem você está se tornando.

Dica cósmica: não tenha medo de ser o agente da própria transformação.

Touro

Dia da sorte de Touro na semana: terça-feira, 5 de maio

Conversas e oportunidades surgem para te tirar da zona de conforto. Você percebe que chegou a hora de se posicionar e parar de adiar decisões importantes. Esse dia favorece acordos, propostas e tudo que envolva comunicação direta.

Dica cósmica: falar o que você quer pode mudar tudo a seu favor.

Gêmeos

Dia da sorte de Gêmeos na semana: sábado, 9 de maio

Um momento de libertação emocional começa a ganhar força. Você percebe que não precisa mais carregar responsabilidades que não são suas e começa a reorganizar suas prioridades. Esse processo abre espaço para mais leveza e clareza.

Dica cósmica: soltar também é uma forma de evoluir.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

Câncer

Dia da sorte de Câncer na semana: segunda-feira, 4 de maio

Uma oportunidade ou mudança na carreira pode surgir de forma intensa e inesperada. Esse é o tipo de momento que pede coragem para sair do comum e apostar em algo maior. O crescimento vem quando você aceita expandir seus limites.

Dica cósmica: pense grande, mesmo que dê medo no começo.

Leão

Dia da sorte de Leão na semana: terça-feira, 5 de maio

Esse é um dia de reconhecer sua evolução e entender que um ciclo importante ficou para trás. Novas possibilidades começam a aparecer, principalmente ligadas à sua trajetória profissional. É hora de ajustar seus planos com mais maturidade.

Dica cósmica: valorize o quanto você já avançou.

Virgem

Dia da sorte de Virgem na semana: domingo, 10 de maio

Boas notícias podem chegar através de contatos, convites ou novas conexões. Esse é um momento em que outras pessoas têm papel importante no seu crescimento. Se abrir para o novo pode trazer oportunidades valiosas.

Dica cósmica: conexões certas aceleram seus resultados.

O drink que combina com cada signo

Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock
Touro: Old Fashioned: clássico, estável e prazeroso, exatamente do jeito que Touro gosta de apreciar a vida. por Shutterstock
Gêmeos: Moscow Mule: vibrante, refrescante e cheio de personalidade, como o ritmo rápido do signo. por Shutterstock
Câncer: Spritz: leve, suave e ideal para criar um clima acolhedor sem esforço. por Shutterstock
Leão: Espresso Martini: elegante, marcante e feito para quem gosta de brilhar até no copo. por Shutterstock
Virgem: Mojito: organizado, fresco e equilibrado, do jeitinho que o signo aprova. por Shutterstock
Libra: Cosmopolitan: charmoso, harmonioso e sempre pronto para um cenário bonito. por Shutterstock
Escorpião: Martini seco: intenso, clássico e cheio de profundidade por trás da simplicidade. por Shutterstock
Sagitário: Margarita: livre, festivo e com a ousadia natural do signo. por Shutterstock
Capricórnio: Whisky Sour: forte, equilibrado e tradicional, mas sem abrir mão da sofisticação. por Shutterstock
Aquário: Gin tônica: moderno, fresco e versátil, perfeito para quem pensa diferente. por Shutterstock
Peixes: Bellini: delicado, doce na medida e com aquele toque sonhador do signo. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock

Libra

Dia da sorte de Libra na semana: quarta-feira, 6 de maio

Um processo interno começa a transformar sua forma de ver a vida e seus relacionamentos. Algumas verdades vêm à tona e pedem que você encare mudanças necessárias. Apesar de intenso, esse momento abre espaço para algo mais alinhado.

Dica cósmica: crescer exige coragem para encarar o que precisa mudar.

Escorpião

Dia da sorte de Escorpião na semana: sexta-feira, 8 de maio

Uma virada inesperada pode acontecer, especialmente na área financeira ou em decisões importantes. O caminho pode parecer diferente do planejado, mas carrega potencial de crescimento real. Confie no seu instinto.

Dica cósmica: nem todo caminho seguro é o certo para você.

Sagitário

Dia da sorte de Sagitário na semana: sábado, 9 de maio

Esse é um momento de revisão e desapego. Você começa a perceber quais ideias, hábitos ou planos não fazem mais sentido e precisa fazer ajustes. Isso abre espaço para novas possibilidades mais alinhadas.

Dica cósmica: deixar ir também é um avanço.

As plantas que são a cara de cada signo

Plantas por Shutterstock
Áries – Espada de São Jorge: Forte e resistente, simboliza a proteção e a coragem inabalável do ariano frente a qualquer desafio. por Shutterstock
Touro – Jiboia: Exuberante e adaptável, traz a sensação de conforto e estabilidade que o taurino tanto valoriza no lar. por Shutterstock
Gêmeos – Clorofito: Versátil e purificadora, esta planta de "mil faces" acompanha o ritmo dinâmico e a leveza da mente geminiana. por Shutterstock
Câncer – Lírio da Paz: Com flores que inspiram tranquilidade e intuição, reflete perfeitamente a alma sensível e acolhedora de Câncer. por Shutterstock
Leão – Girassol: Símbolo de vitalidade e autoconfiança, busca sempre a luz e brilha como o centro das atenções, assim como o leonino. por Shutterstock
Virgem – Orquídea: Rara e sofisticada, exige o cuidado detalhista e a dedicação que são marcas registradas da personalidade de Virgem. por Shutterstock
Libra – Antúrio: Com formato de coração, esta planta clássica representa a busca por harmonia, beleza e o equilíbrio nas relações. por Shutterstock
Escorpião – Comigo-Ninguém-Pode: Envolta em mistério, simboliza a proteção e o magnetismo intenso de Escorpião, além de sua força de regeneração. por Shutterstock
Sagitário – Samambaia: Expansiva e livre, esta planta cresce para todos os lados e combina com o espírito aventureiro do sagitariano. por Shutterstock
Capricórnio – Bonsai: Representa a paciência, a disciplina e o respeito ao tempo, valores fundamentais para a maturidade de Capricórnio. por Shutterstock
Aquário – Tillandsia: Exótica e independente, vive apenas de luz e ar, traduzindo a mente inovadora e a liberdade de Aquário. por Shutterstock
Peixes – Lavanda: Com aroma relaxante, promove a paz espiritual e a conexão necessária para acalmar a mente sonhadora do pisciano. por Shutterstock
1 de 13
Plantas por Shutterstock

Capricórnio

Dia da sorte de Capricórnio na semana: terça-feira, 5 de maio

Sua criatividade ganha destaque e pode se tornar um diferencial importante na sua vida profissional. Você começa a perceber que inovar pode trazer resultados melhores do que seguir o caminho tradicional.

Dica cósmica: usar sua criatividade pode te levar mais longe do que imagina.

Aquário

Dia da sorte de Aquário na semana: quarta-feira, 6 de maio

Um ciclo de transformação pessoal começa a se aprofundar. Você passa a enxergar com mais clareza quem é e o que deseja construir daqui para frente. Esse momento marca um ponto importante de virada interna.

Dica cósmica: ser fiel a si mesma muda completamente o seu caminho.

Peixes

Dia da sorte de Peixes na semana: terça-feira, 5 de maio

Sua voz ganha força e impacto. Conversas, ideias e projetos podem abrir portas importantes, especialmente se você confiar na sua intuição. Esse é um momento de se expressar sem medo.

Dica cósmica: o que você tem a dizer pode transformar sua realidade.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Sorte

Mais recentes

Imagem - Libra, Leão e Sagitário terão uma segunda chance no amor a partir de amanhã (4 de maio)

Libra, Leão e Sagitário terão uma segunda chance no amor a partir de amanhã (4 de maio)
Imagem - Poesia com happy hour? Nildão lança novo livro em Salvador; saiba detalhes

Poesia com happy hour? Nildão lança novo livro em Salvador; saiba detalhes
Imagem - Grávida, esposa do ator Julio Rocha é hospitalizada com sangramento: 'Susto'

Grávida, esposa do ator Julio Rocha é hospitalizada com sangramento: 'Susto'