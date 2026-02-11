OPERAÇÃO

Facção é alvo de operação por ameaçar provedores e controlar serviço de internet na Bahia

Mandados foram cumpridos em três cidades da Região Metropolitana de Salvador

Wendel de Novais

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 07:59

Operação cumpre mandados nesta quarta-feira (11) Crédito: Polícia Civil e Gaeco

Uma operação deflagrada nesta quarta-feira (11) coloca na mira uma facção ligada ao Comando Vermelho (CV), que é suspeita de dominar de forma ilegal a oferta de internet no município de Dias D’Ávila, na Região Metropolitana de Salvador. A ação, batizada de “Operação Território Livre”, cumpriu sete mandados de busca e apreensão também em Lauro de Freitas e Camaçari.

As investigações apontam que o grupo montou um esquema para exercer controle territorial e econômico sobre o serviço de internet na cidade. Provedores locais teriam sido alvos de ameaças, intimidações e cobranças ilegais, em uma tentativa de impor regras e restringir a livre concorrência, afetando diretamente um serviço essencial para a população.

Operação cumpre mandados nesta quarta-feira (11) 1 de 5

De acordo com a apuração, a organização criminosa atuava com estrutura hierarquizada e divisão clara de funções. O núcleo de comando estaria sob responsabilidade de um líder foragido da Justiça, com mandados de prisão em aberto, apontado como responsável por definir as diretrizes do esquema, autorizar ações violentas e determinar as imposições feitas aos provedores. Mesmo fora do alcance das autoridades, ele continuaria exercendo influência por meio de integrantes encarregados de executar as ordens.

Nos níveis operacionais, outros membros seriam responsáveis por intermediar as ameaças, coordenar as cobranças, recolher valores e garantir o fluxo financeiro da atividade criminosa. A investigação também apura a participação de pessoas ligadas ao setor de internet que teriam repassado parte dos lucros à facção, contribuindo para a manutenção e o fortalecimento do esquema.