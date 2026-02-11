Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Facção é alvo de operação por ameaçar provedores e controlar serviço de internet na Bahia

Mandados foram cumpridos em três cidades da Região Metropolitana de Salvador

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 07:59

Operação cumpre mandados nesta quarta-feira (11)
Operação cumpre mandados nesta quarta-feira (11) Crédito: Polícia Civil e Gaeco

Uma operação deflagrada nesta quarta-feira (11) coloca na mira uma facção ligada ao Comando Vermelho (CV), que é suspeita de dominar de forma ilegal a oferta de internet no município de Dias D’Ávila, na Região Metropolitana de Salvador. A ação, batizada de “Operação Território Livre”, cumpriu sete mandados de busca e apreensão também em Lauro de Freitas e Camaçari.

As investigações apontam que o grupo montou um esquema para exercer controle territorial e econômico sobre o serviço de internet na cidade. Provedores locais teriam sido alvos de ameaças, intimidações e cobranças ilegais, em uma tentativa de impor regras e restringir a livre concorrência, afetando diretamente um serviço essencial para a população.

Operação cumpre mandados nesta quarta-feira (11)

Operação cumpre mandados nesta quarta-feira (11) por Polícia Civil e Gaeco
Operação cumpre mandados nesta quarta-feira (11) por Polícia Civil e Gaeco
Operação cumpre mandados nesta quarta-feira (11) por Polícia Civil e Gaeco
Operação cumpre mandados nesta quarta-feira (11) por Polícia Civil e Gaeco
Operação cumpre mandados nesta quarta-feira (11) por Polícia Civil e Gaeco
1 de 5
Operação cumpre mandados nesta quarta-feira (11) por Polícia Civil e Gaeco

De acordo com a apuração, a organização criminosa atuava com estrutura hierarquizada e divisão clara de funções. O núcleo de comando estaria sob responsabilidade de um líder foragido da Justiça, com mandados de prisão em aberto, apontado como responsável por definir as diretrizes do esquema, autorizar ações violentas e determinar as imposições feitas aos provedores. Mesmo fora do alcance das autoridades, ele continuaria exercendo influência por meio de integrantes encarregados de executar as ordens.

Nos níveis operacionais, outros membros seriam responsáveis por intermediar as ameaças, coordenar as cobranças, recolher valores e garantir o fluxo financeiro da atividade criminosa. A investigação também apura a participação de pessoas ligadas ao setor de internet que teriam repassado parte dos lucros à facção, contribuindo para a manutenção e o fortalecimento do esquema.

A ofensiva policial é resultado de uma atuação integrada do Ministério Público da Bahia, por meio do Gaeco, com a Polícia Civil, através do Denarc, e a Polícia Militar, com apoio de unidades especializadas como o Apolo, Gêmeos e a Rondesp RMS. As investigações continuam para identificar todos os envolvidos e aprofundar a responsabilização criminal.

Leia mais

Imagem - Mortes, fome e arrependimento: baianos relatam sofrimento após se alistarem em guerra na Ucrânia

Mortes, fome e arrependimento: baianos relatam sofrimento após se alistarem em guerra na Ucrânia

Imagem - Como cadastrar celular em sistema que emite alerta imediato de roubo e furto no Carnaval de Salvador

Como cadastrar celular em sistema que emite alerta imediato de roubo e furto no Carnaval de Salvador

Imagem - Médico investigado por causar acidente com duas mortes em estrada da Bahia é preso em Salvador

Médico investigado por causar acidente com duas mortes em estrada da Bahia é preso em Salvador

Tags:

Operação Internet Ameaças Facção Provedores

Mais recentes

Imagem - Homem que estuprou mulher em barraca de Itapuã é preso

Homem que estuprou mulher em barraca de Itapuã é preso
Imagem - Mais de 40 aves são resgatadas em ônibus interestadual na Bahia

Mais de 40 aves são resgatadas em ônibus interestadual na Bahia
Imagem - Polícia Civil identifica suspeito de importunação sexual na Graça

Polícia Civil identifica suspeito de importunação sexual na Graça

MAIS LIDAS

Imagem - Menino de 14 anos vence maior concurso de fotografia usando câmera mais velha que ele e emociona
01

Menino de 14 anos vence maior concurso de fotografia usando câmera mais velha que ele e emociona

Imagem - Carnaval Salvador 2026: confira a programação completa na Barra (Circuito Dodô)
02

Carnaval Salvador 2026: confira a programação completa na Barra (Circuito Dodô)

Imagem - Dinheiro inesperado encontra 3 signos e começa a fluir quase sem esforço a partir de hoje (11 de fevereiro)
03

Dinheiro inesperado encontra 3 signos e começa a fluir quase sem esforço a partir de hoje (11 de fevereiro)

Imagem - Cartão de crédito pode levar à malha fina em 2026? Entenda como o Fisco vigia seus gastos
04

Cartão de crédito pode levar à malha fina em 2026? Entenda como o Fisco vigia seus gastos