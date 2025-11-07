EMPREGOS E SOLUÇÕES

Feira de Iniciação Científica em Salvador terá 2ª edição com 10 projetos internacionais

Evento será realizado em dezembro durante o Festival SESI CTI e reunirá 150 projetos de estudantes do ensino básico e técnico

Carmen Vasconcelos

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 21:36

Nesta edição, a FENIC atingiu um recorde de 685 projetos inscritos, dos quais 150 foram selecionados para compor a mostra Crédito: Foto: Antônio Cavalcante/Coperphoto/ Sistema Fieb

A Feira Internacional de Iniciação Científica (FENIC) acaba de divulgar a lista dos projetos selecionados para participar da sua 2ª edição, que acontece nos dias 11, 12 e 13 de dezembro, na Escola SESI Djalma Pessoa, em Piatã, Salvador. Promovida pelo SESI Nacional em parceria com o SESI Bahia, a feira integra a programação do II Festival SESI de Ciência, Tecnologia e Inovação (CTI) e tem como objetivo incentivar a produção científica na educação básica e no ensino técnico, estimulando a criatividade, a inovação e o protagonismo de jovens estudantes.

A lista com os projetos finalistas e as orientações para as equipes e orientadores está disponível no link: https://www.fenicba.com.br/projetos-finalistas-2025

Nesta edição, a FENIC atingiu um recorde de 685 projetos inscritos, dos quais 150 foram selecionados para compor a mostra, incluindo 10 projetos internacionais: seis do Paraguai, um da Argentina, um do Chile, um da Colômbia e um do Equador. O resultado reflete o crescimento e o alcance da feira, que desta vez ampliou o número de trabalhos participantes, superando os 120 selecionados na edição anterior. A meta é ampliar cada vez mais o número de iniciativas que demonstrem a força, a diversidade e o potencial transformador da ciência, especialmente na Bahia.

Sobre a FENIC - A FENIC é uma das feiras científicas nacionais credenciadas da Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (FEBRACE), a maior do país, realizada na USP há mais de 20 anos. Com sede na capital baiana, a FENIC tem como público-alvo estudantes do 9º ano do ensino fundamental à 3ª série do ensino médio e técnico, com idades entre 12 e 21 anos.

Entre seus principais objetivos, estão o desenvolvimento do letramento científico por meio de projetos de pesquisa inovadores nas áreas de Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Linguagens, Matemática e Engenharia; a difusão do conceito STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics) enquanto ferramenta para o fortalecimento de competências essenciais do século XXI, como pensamento crítico, criatividade e colaboração; o engajamento de professores em práticas pedagógicas inovadoras; e a contribuição para a melhoria dos índices educacionais na Bahia, a partir do fortalecimento da cultura científica.