OPORTUNIDADE

Concursos públicos oferecem mais de 500 vagas e salários de até R$ 44 mil em todo o país

Alguns encerram inscrições nesta semana

Yan Inácio

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 06:00

Diversas instituições públicas abriram editais de concursos com oportunidades para todos os níveis de escolaridade, salários que chegam a R$ 44 mil e prazos de inscrição entre novembro de 2025 e janeiro de 2026. As seleções abrangem prefeituras, órgãos estaduais e empresas públicas, oferecendo estabilidade e boas remunerações em áreas como Direito, Engenharia, Educação e Saúde. Abaixo, confira os principais concursos com inscrições abertas ou previstas.

Caixa Econômica Federal

A Caixa Econômica Federal lançou edital com 184 vagas para cargos de nível superior, com remunerações entre R$ 12,3 mil e R$ 16,4 mil. As vagas são para Arquitetos, Engenheiros (Civil, Elétrico, Mecânico e de Segurança) e Médicos do Trabalho. As inscrições ocorrem entre 7 de novembro e 8 de dezembro, pelo site da Fundação Cesgranrio, e a prova está marcada para 1º de fevereiro de 2026. O processo seletivo inclui provas objetiva e discursiva, além de avaliação de títulos e heteroidentificação.

Prefeitura de Saltinho (SP)

O município paulista de Saltinho publicou edital para oito cargos, com salários de até R$ 13,5 mil e vale-alimentação de R$ 900,00. As jornadas variam de 20 a 40 horas semanais. As inscrições serão abertas de 11 a 25 de novembro, pelo site da Sigma Assessoria Administrativa, com taxas de R$ 40 a R$ 80, conforme o nível de escolaridade. A seleção contará com prova objetiva em 7 de dezembro, e o resultado final será homologado em 30 de dezembro.

Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj)

A Alerj abriu dois editais que somam mais de 100 vagas, distribuídas entre cargos de níveis médio e superior. Há oportunidades para Especialista Legislativo e Procurador Legislativo, com remuneração que pode chegar a R$ 44.008,52. As inscrições estão abertas até 13 de novembro de 2025, pelo site da FGV, com taxas de R$ 85 a R$ 285. As etapas incluem provas objetivas, discursivas, orais e de títulos, aplicadas no Rio de Janeiro e cidades do interior.

Prefeitura de Santa Tereza de Goiás (GO)

A Prefeitura de Santa Tereza de Goiás lançou concurso com 156 vagas para cargos de níveis fundamental, médio e superior, com salários que chegam a R$ 4.432,59. O maior número de oportunidades é para Professor de Educação Básica. As inscrições estarão abertas de 7 de dezembro a 7 de janeiro, pelo site do Itame Concursos. As taxas variam entre R$ 80 e R$ 150, e o processo seletivo contará com provas objetivas e avaliação de títulos.