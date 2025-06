CLIMÃO?

Debora Bloch comemora 62 anos com elenco de 'Vale Tudo', e ausência de Cauã Reymond chama atenção

Festa no Rio de Janeiro reúne elenco da novela das 21h da Globo, mas reforça rumores de tensão nos bastidores com o ator

A atriz Debora Bloch, que dá vida à icônica Odete Roitman no remake de Vale Tudo, celebrou seu aniversário de 62 anos com uma festa repleta de samba e colegas de elenco no Rio de Janeiro. O clima era de confraternização e alegria, mas a ausência de Cauã Reymond voltou a alimentar rumores sobre possíveis desentendimentos nos bastidores da novela das 21h da TV Globo. >