Atriz de Garota do Momento é acusada de 'estrelismo' após com grosseria com fã: 'Que m**** de pessoa'

Ela foi duramente criticada por postura com seguidores

Fernanda Varela

Publicado em 13 de junho de 2025 às 13:37

Palomma Duarte Crédito: Reprodução

A atriz Palomma Duarte, que interpreta Lígia na novela Garota do Momento, da Globo, foi alvo de críticas nas redes sociais após responder de forma ríspida a uma fã no X (antigo Twitter). A interação gerou forte repercussão negativa entre os seguidores da artista, que a acusaram de estrelismo.>

Tudo começou quando uma admiradora fez uma pergunta sobre uma viagem recente da atriz. Incomodada com o tom da mensagem, Palomma respondeu: “Chega me dar nervoso você falando assim”. Em seguida, completou: “Gente que rodeio… Vamos lá: dormi pouco, mas bem”.>

A situação piorou quando a atriz escreveu outro comentário direcionado à fã: “Para o futuro, guarde o lembrete: não me relaciono bem com carência, nem mimimi. Quando quiser saber algo, apenas me pergunte diretamente”.>

As respostas viralizaram rapidamente e geraram reações negativas de usuários da rede social. Um dos comentários que mais repercutiu foi: “Que merd@ de pessoa”, refletindo a insatisfação de parte do público com a postura da atriz.>

Palomma Duarte ainda não se pronunciou sobre a polêmica até o momento.>