SECOU!

FOTO: Fabiano Menotti perde 52 kg e choca seguidores ao mostrar antes e depois

Cantor da dupla com César Menotti destacou importância da mudança de hábitos e rotina de treinos

Fabiano Menotti surpreendeu os seguidores ao mostrar nas redes sociais o resultado de sua jornada de emagrecimento. O cantor de 47 anos, que faz dupla com César Menotti, revelou ter perdido 52 kg até o momento e contou como a transformação exigiu mudanças profundas na rotina.>

“Fácil não é! Mas impossível também não! Postei no feed pra mostrar que é possível e vale a pena. Saúde acima de tudo!”, escreveu Fabiano no Instagram. Ele afirmou que ainda pretende seguir emagrecendo e deixou claro que a mudança foi motivada principalmente por questões de saúde.>

Durante o relato, o sertanejo fez questão de esclarecer que o processo não teve apenas pelo uso de medicamentos. Segundo ele, as canetas emagrecedores podem ajudar, mas não resolvem o problema. “Está achando que é só usar a canetinha milagrosa e fica tudo certo, né? Não é por aí não. Ela ajuda, mas tudo faz parte de um processo. Mudança de hábito, alimentação, treino.”>

Fabiano reforçou que sem treino e alimentação adequada, o uso de medicamentos pode gerar perda de massa magra, força e disposição. “Se você toma a canetinha e fica só nela, perde gordura, mas também massa magra, força e disposição. Não adianta. Tô me sentindo bem, com disposição, com força. Só consegui isso mudando meus hábitos e respeitando meu corpo. A luta continua.”>