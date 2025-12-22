CASALZÃO

É real! Jade Picon e André Lamoglia são flagrados aos beijos em praia

Os dois foram vistos na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, na manhã desta segunda-feira (22)

Elis Freire

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 16:34

Jade Picon e André Maoglia Crédito: Reprodução

O romance de Jade Picon e André Lamoglia é real! Após mais de 2 anos de especulações e alguns flagras em clima de romance, os dois foram vistos aos beijos em uma praia na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Os rumores são de os dois já estariam namorando, mas não assumiram publicamente ainda. As imagens do beijo são da manhã desta segunda-feira (22).

Jade e André estavam jogavam futevôlei na praia, quando foram para um canto da praia e se beijaram rapidamente. Após o gesto carinhoso, o ator de “Os Donos do Jogo” esbanja um sorriso apaixonado.

Histórico de pistas

Em março deste ano, André Lamoglia empolgou os seguidores ao publicar uma foto em clima de romance com Jade Picon. Ele apagou a imagem logo depois, mas os fãs conseguiram tirar um print, e o registro viralizou nas redes sociais. No clique compartilhado pelo ator nos Stories do Instagram, os dois aparecem no reflexo de uma janela em um dia ensolarado. Jade está um biquíni vermelho e dá um beijo na bochecha de André.

Já em abril, eles foram vistos na praia, sentados em uma canga na areia. Em uma das imagens, a influenciadora está abraçando André e em outra eles estão deitados com as mãos unidas apontadas para o céu azul.

