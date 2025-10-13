Acesse sua conta
Jade Picon vira vilã nas redes sociais

Novidade foi anunciada nesta segunda-feira (13), no Upfront Globo 2026.

  • Foto do(a) author(a) Flavia Azevedo

  • Flavia Azevedo

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 22:54

Jade Picon
Jade Picon Crédito: Reprodução/Instagram

A atriz Jade Picon foi anunciada como protagonista (e vilã) de "Tudo Por uma Segunda Chance", um microdrama da Globo. A produção faz parte da nova aposta da emissora em formatos curtos e digitais, voltados especialmente para as redes sociais.

A novidade foi anunciada nesta segunda-feira (13), no Upfront Globo 2026, evento em que a Globo apresenta ao mercado publicitário as principais novidades para o próximo ano. A cerimônia foi realizada no auditório do Ibirapuera, em São Paulo, e reuniu estrelas do audiovisual e do mercado.

Microdrama é aposta da Globo

Escrita por Rodrigo Lassance e dirigida por Adriano Melo, "Tudo Por uma Segunda Chance" acompanha o jovem empresário Lucas Trajano, herdeiro de uma das maiores fortunas de São Paulo, que está prestes a se casar com a doce designer Paula Magalhães.

A história ganha tensão com a chegada de Soraia, personagem de Jade Picon, amiga de infância do casal que nutre uma paixão secreta por Lucas e está disposta a tudo para conquistar seu coração — e sua herança.

Com 50 episódios de 2 a 3 minutos, o microdrama será publicado nas redes sociais da TV Globo e terá integração com a novela das sete, "Dona de Mim". Os personagens da novela acompanharão os episódios, e o público poderá assisti-los nas redes sociais.

A iniciativa faz parte da estratégia da Globo de investir em microdramas, acompanhando uma tendência internacional e desenvolvendo uma linguagem própria para o formato.

Siga no Instagram: @flaviaazevedoalmeida

Por Flavia Azevedo, com agências

