Polícia Rodoviária Federal prende homens devedores de pensão alimentícia

Flavia Azevedo

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 22:15

PRF em ação na Bahia Crédito: Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu 83 homens entre os dias 3 e 10 de outubro, em todo o país, durante a Operação Alerta Lilás - ação inédita voltada ao combate de crimes contra mulheres. Realizada em alusão ao Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher, celebrado no dia 10, a operação mobilizou equipes nas cinco regiões brasileiras para cumprir mandados de prisão por violência masculina contra mulheres.

Segundo o diretor-geral da PRF, Antonio Fernando Oliveira, o objetivo foi dar prioridade, especialmente em casos nos quais a vítima está em situação de vulnerabilidade.Das 83 detenções, a maioria (54) foi por não pagamento de pensão alimentícia devida.

