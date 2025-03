ESCONDIDO?

Ator de Elite posta foto em clima de romance com Jade Picon e apaga; veja flagra

Casal estaria vivendo affair há quase dois anos; fãs pedem: 'Já podem se assumir'

Está rolando ou não? Após quase dois anos de suspeitas, o ator André Lamoglia empolgou os seguidores ao publicar uma foto em clima de romance com Jade Picon. Ele apagou a imagem logo depois, mas os fãs conseguiram tirar um print, e o registro viralizou nas redes sociais nesta segunda-feira (3).>

No clique compartilhado pelo ator da série Elite, da Netflix, nos Stories do Instagram, os dois aparecem no reflexo de uma janela em um dia ensolarado. Jade está um biquíni vermelho e dá um beijo em André, que faz a foto.>