COMPROVADO

Especialista em cabelo revela ingrediente 'secreto' que combate a queda e melhora o crescimento dos fios

Sofia Daley compartilha em suas redes sociais as melhores dicas para reverter a queda de cabelo

Giuliana Mancini

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 13:43

Sofia Daley Crédito: Reprodução

Uma mulher que conseguiu recuperar o volume do cabelo após sofrer com a alopecia (condição em que ocorre perda de cabelo ou de pelo em qualquer parte do corpo) revelou suas principais dicas para o crescimento capilar, incluindo um ingrediente 'secreto' encontrado em shampoos, alguns deles com valores bastante acessíveis.

A britânica Sofia Daley, tricologista em formação, começou a sofrer o problema em 2020. Porém, cinco anos depois, ela aperfeiçoou uma rotina de tratamento e, hoje, exibe fios com mais de 100 centímetros de comprimento. Ela costuma a compartilhar no TikTok - onde é seguida por quase 380 mil pessoas - suas melhores dicas para reverter a queda de cabelo.

Recentemente, Sofia revelou alguns produtos facilmente encontrados em lojas de beleza e farmácias que também se mostraram eficazes, com um ingrediente presente em "shampoos muito acessíveis". Em um vídeo no TikTok, ela revelou que usar um shampoo que contém cafeína é uma ótima maneira de reduzir a queda capilar.

"Ele bloqueia o DHT no couro cabeludo e também aumenta a energia intracelular, o que permite a divisão celular na matriz, a parte do folículo capilar responsável pelo crescimento do cabelo. Por fim, aumenta a circulação no couro cabeludo, melhorando a microcirculação", disse. Citado por ela, DHT é a abreviação de di-hidrotestosterona, um hormônio ligado à calvície de padrão masculino e à queda de cabelo em geral.

"Não é o mesmo que o minoxidil, que melhora a circulação e o fluxo sanguíneo de forma muito mais significativa, mas ainda é útil se você está sofrendo de queda ou eflúvio. É também um tratamento muito acessível para a queda de cabelo", completou a tiktoker.

De acordo com um estudo da Universidade de Lübeck, na Alemanha, a aplicação de cafeína diretamente no couro cabeludo pode aumentar o crescimento dos fios em até 25%. Os pesquisadores também concluíram que a cafeína é capaz de prolongar o ciclo de vida do cabelo em cerca de 37%. O trabalho também destacou a capacidade da cafeína de reverter o efeito inibitório da testosterona (e consequentemente, do DHT) no folículo, fortalecendo a raiz.

Ainda no vídeo do TikTok, Sofia Daley deu o exemplo de um shampoo da Alpecin - que, aqui no Brasil, não é dos mais baratos. Mas há uma boa notícia: também há versões disponíveis em solo nacional, com opções que vão de marcas como Dove, Clear e Bozzano até outras mais caras.