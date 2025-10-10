Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Especialista em cabelo revela ingrediente 'secreto' que combate a queda e melhora o crescimento dos fios

Sofia Daley compartilha em suas redes sociais as melhores dicas para reverter a queda de cabelo

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 13:43

Sofia Daley
Sofia Daley Crédito: Reprodução

Uma mulher que conseguiu recuperar o volume do cabelo após sofrer com a alopecia (condição em que ocorre perda de cabelo ou de pelo em qualquer parte do corpo) revelou suas principais dicas para o crescimento capilar, incluindo um ingrediente 'secreto' encontrado em shampoos, alguns deles com valores bastante acessíveis.

A britânica Sofia Daley, tricologista em formação, começou a sofrer o problema em 2020. Porém, cinco anos depois, ela aperfeiçoou uma rotina de tratamento e, hoje, exibe fios com mais de 100 centímetros de comprimento. Ela costuma a compartilhar no TikTok - onde é seguida por quase 380 mil pessoas - suas melhores dicas para reverter a queda de cabelo.

Cortes de cabelo para dar volume

Corte pixie por Reprodução/Instagram
Corte pixie por Reprodução/Instagram
Corte pixie por Reprodução/Instagram
Blunt cut por Reprodução/Instagram
Blunt cut por Reprodução/Instagram
Blunt cut por Reprodução/Instagram
Corte em camadas por Reprodução/Instagram
Corte em camadas por Reprodução/Instagram
Corte em camadas por Reprodução/Instagram
Bob por Reprodução/Instagram
Bob por Reprodução/Instagram
Bob por Reprodução/Instagram
Long bob em camadas com franja cortininha por Reprodução/Instagram
Long bob em camadas com franja cortininha por Reprodução/Instagram
Long bob em camadas com franja cortininha por Reprodução/Instagram
Corte em camadas leves por Reprodução/Instagram
Corte em camadas leves por Reprodução/Instagram
Corte em camadas leves por Reprodução/Instagram
Curly bob por Reprodução/Instagram
Curly bob por Reprodução/Instagram
Curly bob por Reprodução/Instagram
1 de 21
Corte pixie por Reprodução/Instagram

Recentemente, Sofia revelou alguns produtos facilmente encontrados em lojas de beleza e farmácias que também se mostraram eficazes, com um ingrediente presente em "shampoos muito acessíveis". Em um vídeo no TikTok, ela revelou que usar um shampoo que contém cafeína é uma ótima maneira de reduzir a queda capilar.

"Ele bloqueia o DHT no couro cabeludo e também aumenta a energia intracelular, o que permite a divisão celular na matriz, a parte do folículo capilar responsável pelo crescimento do cabelo. Por fim, aumenta a circulação no couro cabeludo, melhorando a microcirculação", disse. Citado por ela, DHT é a abreviação de di-hidrotestosterona, um hormônio ligado à calvície de padrão masculino e à queda de cabelo em geral.

"Não é o mesmo que o minoxidil, que melhora a circulação e o fluxo sanguíneo de forma muito mais significativa, mas ainda é útil se você está sofrendo de queda ou eflúvio. É também um tratamento muito acessível para a queda de cabelo", completou a tiktoker.

De acordo com um estudo da Universidade de Lübeck, na Alemanha, a aplicação de cafeína diretamente no couro cabeludo pode aumentar o crescimento dos fios em até 25%. Os pesquisadores também concluíram que a cafeína é capaz de prolongar o ciclo de vida do cabelo em cerca de 37%. O trabalho também destacou a capacidade da cafeína de reverter o efeito inibitório da testosterona (e consequentemente, do DHT) no folículo, fortalecendo a raiz.

Ainda no vídeo do TikTok, Sofia Daley deu o exemplo de um shampoo da Alpecin - que, aqui no Brasil, não é dos mais baratos. Mas há uma boa notícia: também há versões disponíveis em solo nacional, com opções que vão de marcas como Dove, Clear e Bozzano até outras mais caras.

Shampoos com cafeína

Sofia Daley por Reprodução
Shampoo Alpecin C1 Caffeine por Reprodução
Shampoo Dr. Jack Antiqueda Tonificante Caffeínes Therapy por Reprodução
Shampoo Dove Cafeína Fortificante e Cálcio Men+Care Força Resistente por Reprodução
Shampoo Darrow Doctar Force Dermatológico Antiqueda com Complexo Bioforce, Biotina e Cafeína por Reprodução
Shampoo Bozzano Antiqueda Cafeína 3x1 por Reprodução
Shampoo Clear Men Anticaspa Queda Control por Reprodução
Shampoo Principia Antiqueda AQ-01 por Reprodução
1 de 8
Sofia Daley por Reprodução

Leia mais

Imagem - A história real do cachorro caramelo que 'pediu emprego' e virou estrela de filme da Netflix

A história real do cachorro caramelo que 'pediu emprego' e virou estrela de filme da Netflix

Imagem - Carlinhos de Jesus revela melhora e conta o que faz para aliviar dores de doença autoimune

Carlinhos de Jesus revela melhora e conta o que faz para aliviar dores de doença autoimune

Imagem - Modelo alfineta após fim do affair entre Virginia e Vini Jr.: 'Indireta e um alerta'

Modelo alfineta após fim do affair entre Virginia e Vini Jr.: 'Indireta e um alerta'

Tags:

Cabelo Couro Cabeludo Cabelos Shampoo Cabelos Saudáveis Cabelos Fortes Cuidado com os Cabelos Alopecia Shampoos com Cafeína Cafeína

Mais recentes

Imagem - Yoná quebra regra e sofre punição individual em 'A Fazenda 17'; peões reagem ao castigo

Yoná quebra regra e sofre punição individual em 'A Fazenda 17'; peões reagem ao castigo
Imagem - Dennis DJ se pronuncia após acusações da ex-esposa e esclarece guarda do filho

Dennis DJ se pronuncia após acusações da ex-esposa e esclarece guarda do filho
Imagem - Adeus à solidão: 3 signos reencontram o amor a partir desta sexta-feira (10 de outubro)

Adeus à solidão: 3 signos reencontram o amor a partir desta sexta-feira (10 de outubro)

MAIS LIDAS

Imagem - Nova Carteira de Identidade: veja 50 locais com emissão gratuita neste sábado
01

Nova Carteira de Identidade: veja 50 locais com emissão gratuita neste sábado

Imagem - 3 signos que vão atrair sorte e prosperidade hoje (10 de outubro)
02

3 signos que vão atrair sorte e prosperidade hoje (10 de outubro)

Imagem - Ossos espalhados e irregularidades ambientais: cemitério de pets em Salvador é alvo de denúncia
03

Ossos espalhados e irregularidades ambientais: cemitério de pets em Salvador é alvo de denúncia

Imagem - Após novos prints de Vini Jr. com modelo, Virginia faz desabafo nos Stories
04

Após novos prints de Vini Jr. com modelo, Virginia faz desabafo nos Stories