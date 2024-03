EM SANTOS

STJ emite ofício para prisão de Robinho, e PF já pode cumprir mandado contra ex-atleta

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) emitiu para o Juízo Federal da Subseção de Santos a documentação que confirma a homologação da autorização para cumprimento da pena do ex-jogador Robinho, no Brasil, por condenação na Itália. O brasileiro foi condenado por estupro coletivo, ocorrido em Milão, no ano de 2013. Com a comunicação feita nesta quinta-feira (21), a Polícia Federal em Santos poderá prender Robinho a qualquer momento.