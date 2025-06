MUNDIAL DE CLUBES

Bayern de Munique x Boca Juniors: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Válida pelo Grupo C do Mundial de Clubes, a partida será disputada no Hard Rock Stadium, em Miami, às 22h

Pedro Carreiro

Publicado em 20 de junho de 2025 às 18:00

Bayern de Munique Crédito: Bayern de Munique/Divulgação

Bayern de Munique e Boca Juniors se enfrentam nesta sexta-feira (20/06), às 22h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, pela segunda rodada da fase de grupos (Grupo C) da Copa do Mundo de Clubes Fifa 2025. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações. >

Onde assistir Bayern de Munique x Boca Juniors ao vivo

A partida entre Bayern de Munique e Boca Juniors terá transmissão ao vivo pela TV Globo, SporTV, Globoplay, CazéTV (YouTube) e DAZN. >

Bayern de Munique

O Bayern começou sua campanha no Mundial com uma goleada implacável de 10 a 0 sobre o Auckland City e lidera o Grupo C com três pontos. A equipe alemã tem desfalques importantes: Ito, Kim, Buchmann e Alphonso Davies estão lesionados. Além disso, Eric Dier e Leroy Sané não fazem mais parte do elenco. Mesmo assim, os comandados de Vincent Kompany chegam como favoritos. >

Boca Juniors

O Boca Juniors empatou por 2 a 2 com o Benfica na estreia, depois de abrir dois gols de vantagem. A equipe argentina não terá Figal, expulso na estreia, além de Cavani, que ainda se recupera de lesão. O volante Ander Herrera, também suspenso após ser expulso no banco, é outro desfalque. O técnico Miguel Ángel Russo terá que adaptar o time para o confronto contra os alemães. >

Prováveis escalações de Bayern de Munique x Boca Juniors

Bayern de Munique: Neuer; Laimer, Tah, Upamecano, Guerreiro; Kimmich, Goretzka; Olise, Musiala, Coman; Harry Kane. Técnico: Vincent Kompany>

Boca Juniors: Marchesín; Advíncula, Battaglia, Costa, Blanco; Velasco, Delgado, Battaglia, Palacios, Zenon; Merentiel. Técnico: Miguel Ángel Russo

Ficha do Jogo

Jogo: Bayern de Munique x Boca Juniors >

Campeonato: Copa do Mundo de Clubes Fifa 2025>

Rodada: 2ª rodada da fase de grupos (Grupo C)>

Data: Sexta-feira, 20 de junho de 2025>

Horário: 22h (de Brasília)>

Local: Hard Rock Stadium, Miami - EUA>