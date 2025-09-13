Acesse sua conta
Baiano Samurai vence vice-campeão olímpico e está na final do Mundial de Boxe

Boxeador venceu o azerbi-cubano Loren Domingues por 3 rounds a 2

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 13 de setembro de 2025 às 12:02

Isaías Oliveira, o Samurai
Isaías Ribeiro, o Samurai Crédito: Divulgação

O baiano Isaías Ribeiro, mais conhecido como Samurai, bateu o vice-campeão olímpico de Paris, o azeri-cubano Loren Domingues, e conquistou uma vaga na final da categoria até 90 kg no Mundial de Boxe em Liverpool, na Inglaterrada categoria até 90 kg, . A decisão está marcada para domingo (14) e será contra o uzbeque Turabek Khabibullaev.

Samurai venceu por 3 rounds a 2 em decisão dividida. O baiano aproveitou a displicência do adversário no primeiro assalto, aplicando golpes precisos e abrindo 5 a 0 nos cartões. No segundo round, Domingues reagiu, usou a maior envergadura e conseguiu equilibrar a luta, vencendo por 3 a 2.

A decisão ficou para o terceiro assalto, quando o Samurai entrou com vantagem em dois juízes. Pressionado, o azeri partiu para cima e venceu o round por 4 a 1, mas o único voto a favor de Samurai foi suficiente para garantir a classificação.

A vitória ganha ainda mais peso pela trajetória de Loren Domingues, dono de um currículo de respeito: medalha de bronze na categoria até 81 kg em Tóquio e prata na até 92 kg em Paris. Desta vez, porém, o baiano mostrou frieza, técnica e coragem para escrever seu nome na história.

Com o resultado, Isaías Ribeiro é o terceiro brasileiro finalista neste Mundial, juntando-se a Rebeca Lima, Luiz Oliveira, o Bolinha, e Yuri Falcão, que venceu o cubano Erislandy Borges neste sábado (13), e garantiu vaga na final da categoria até 65 kg.

