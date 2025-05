FUTURO INCERTO?

Boxeadoras baianas, Adriana Araújo e Bia Ferreira revelam se vão continuar no esporte

Bia falou sobre a possibilidade de voltar ao boxe olímpico, enquanto Adriana comentou sobre seu Centro de Treinamento

Alan Pinheiro

27 de maio de 2025

Adriana Araújo e Bia Ferreira contaram sobre seus futuros no esporte Crédito: Gabriela Queiroz /AndreoliModoOn

Nomes importantes para duas gerações do boxe feminino brasileiro, as baianas Adriana Araújo e Bia Ferreira revelaram os próximos passos de suas carreiras dentro do esporte. As informações foram ditas durante participação no podcast Andreoli Modo On. >

Adriana, primeira medalhista olímpica do boxe feminino nacional, relembrou momentos marcantes da sua jornada, como o pedido a Deus que fez à beira-mar em 2000 para estar entre as três melhores do mundo, o que se concretizou com o bronze em Londres 2012. “ É um bronze que, para mim, vale ouro”, afirma a atleta.>

Agora, ela faz um pedido diferente. Como antecipado pelo CORREIO em janeiro, a pugilista tem a expectativa de ser campeã no Mundial ainda esse ano. Hoje, ela compartilha sua experiência com jovens atletas no centro de treinamento que leva seu nome, em Salvador.>

Localizada no bairro da Graça, a academia conta com ringue semi-profissional (4x4 metros), tatames, sacos de pancada, halteres, máquina de boxe musical, pera de velocidade, push ball de boxe, além de uma área dedicada para trabalho de LPO (Levantamento de Peso Olímpico) com barras e anilhas.>

Já Bia Ferreira, prata em Tóquio e bronze em Paris, falou sobre o dilema entre seguir no boxe olímpico ou focar totalmente no profissional. “Me sinto bem, só falta mais uma medalha para completar”, referindo-se ao tão sonhado ouro olímpico. Ainda em adaptação à nova rotina do boxe profissional, Bia revelou que a decisão de ir para mais uma olimpíada ainda está sendo estudada com sua equipe. >

“Dependendo de mim, tamo ai, eu estou bem”, afirmou, enquanto Adriana incentiva a transição definitiva da pupila. “A maior atleta que ela teve para aprender fui eu”, disse com orgulho. Adriana confessou que sente que devia ter transacionado para o profissional logo após 2012, mas o cenário do boxe feminino brasileiro naquela época não favorecia. >