A SUPERAÇÃO DA GUERREIRA BAIANA

'Meu nome é resistência': Adriana Araújo inaugura Centro de Lutas em Salvador

Medalhista olímpica vai realizar o evento de inauguração neste sábado (11), com presença de destaques do boxe baiano

Alan Pinheiro

Publicado em 11 de janeiro de 2025 às 02:00

Medalhista olímpica Adriana Araújo inaugura novo centro de lutas em Salvador Crédito: Paula Fróes/CORREIO

Longanimidade é palavra que define aqueles que possuem virtude de se suportar com firmeza às contrariedades, vencer os desafios impostos pela vida e dar a volta por cima. Essa também é a palavra que Adriana Araújo usa para explicar sua trajetória. Da medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Londres em 2012 à venda em um leilão da conquista, a pugilista baiana inaugura neste sábado (11) uma nova etapa da vida, o Centro de Lutas Adriana Araújo.



Em julho de 2024, Adriana anunciou o leilão de sua medalha olímpica de bronze, a primeira conquistada pelo boxe feminino brasileiro. O objetivo era arrecadar recursos para abrir um restaurante e recomeçar sua vida fora dos ringues. A casa de apostas Superbet arrematou o artefato e devolveu-a à pugilista, propondo a abertura de uma academia de boxe em Salvador.

“Foi um momento muito difícil para mim, jamais imaginaria [vender a medalha], até porque era algo que eu queria fazer bem antes, mas não tinha coragem. Também foi algo precioso que conquistei de uma forma muito difícil, quando a gente conquista algo assim, sabemos a dor de perder. Me doía muito, mas era necessário, precisava ter um segundo plano para poder ter uma sobrevivência na vida. Achava que, com um restaurante, ia ter realmente um suporte“, explicou em entrevista exclusiva ao CORREIO.

Adriana também explicou que um dos motivos para o restaurante era fugir do esporte, mas o boxe não permitiu que a medalhista se distanciasse. O chamado foi atendido, mas a vontade de ter um estabelecimento gastronômico continua entre as metas. O foco deste momento, no entanto, é dar início ao novo projeto, consolidar e só depois pensar em expandir com novas filiais em Salvador e outros estados.

"Fui tentar fugir do boxe, mas, como sempre, ele não me deixa nunca. [A escolha] também foi por questão de oportunidade. Eu já tenho um nome na modalidade não só na Bahia, mas também no Brasil e no mundo. Tem um legado ainda para dar continuidade para essa criançada, esse jovem que está chegando, dar essa oportunidade que tive lá atrás" Adriana Araújo Primeira mulher brasileira a se tornar medalhista olímpica no boxe

Além do boxe, o local também oferece Muay Thai, Karatê e, em breve, Jiu Jitsu Crédito: Paula Fróes/CORREIO

O planejamento inicial era de que o centro de lutas fosse construído em São Paulo, mas a vontade de ficar perto da família e o sangue soteropolitano trouxeram o sonho para a Bahia. Localizada no bairro da Graça, a academia conta com ringue semi-profissional (4x4 metros), tatames, sacos de pancada, halteres, máquina de boxe musical, pera de velocidade, push ball de boxe, além de uma área dedicada para trabalho de LPO (Levantamento de Peso Olímpico) com barras e anilhas. O local também oferecerá Muay Thai e Karatê e, em breve, Jiu Jitsu.



O evento de inauguração ocorre durante a tarde com a presença de convidados como Acelino ‘Popó’ Freitas, Robson Conceição, Virna Jandiroba, Iasmin Lucindo, além de influenciadores e outros nomes do esporte e entretenimento.

“Meu nome é resistência”

Criada em uma comunidade de baixa renda em Salvador, Adriana Araújo começou no boxe aos 18 anos. Apesar das dificuldades, se tornou uma das maiores atletas do Brasil, acumulando títulos como a medalha olímpica e um lugar de destaque no boxe feminino mundial. Agora, fora dos ringues, a atleta quer devolver ao esporte tudo o que aprendeu.



“Hoje eu já sou a própria referência para não desanimar. Desde o início para mim sempre foi difícil e mais ainda do que hoje. Atualmente, as oportunidades são outras, vemos o cenário totalmente diferente do que era na minha época. Não tínhamos nenhuma oportunidade de sermos vistas, quanto mais ter uma estrutura como hoje. Outras meninas vão ter essa oportunidade de estar treinando aqui”, deu o recado.

Em um artigo publicado em julho do ano passado no site “The Players Tribune”, Adriana escreveu que gostaria de ser lembrada como “a atleta que venceu suas maiores lutas fora do ringue”. Com o início da academia, a pugilista acredita que essa nova conquista representa tudo o que o nome Adriana Araújo representa.

"Sem sombra de dúvida. Uma palavra que resume Adriana é longanimidade, aquela pessoa que possui paciência e certeza que sempre vai vencer as dificuldades. Meu nome é resistência" Adriana Araújo Pugilista baiana

Apesar de estar se encaminhando para o final de sua carreira nos ringues, o ano de 2025 já tem novos confrontos marcados para fechar a trajetória da pugilista com chave de ouro. Ao CORREIO, a medalhista olímpica revelou que já tem duas propostas para voltar aos Estados Unidos em fevereiro e uma que ainda se mantém em segredo. Com um sorriso no rosto e os olhos cheios d’água, somente uma pista escapa. “Possa ser que eu feche esse ano com um título mundial”, finaliza.



A história da pugilista baiana Adriana Araújo continua em 2025 com um evento ainda mantido em segredo Crédito: Paula Fróes/CORREIO

Onde encontrar o Centro de Lutas Adriana Araújo?