Hugo Calderano vence alemão em jogo duro e avança à semifinal do WTT Champions de Macau

Brasileiro, número 4 do mundo, superou Patrick Franziska por 4 a 2 e agora enfrenta Anders Lind, que eliminou o líder do ranking, Lin Shidong



Pedro Carreiro

Estadão

Publicado em 13 de setembro de 2025 às 15:50

Hugo Calderano em ação pelo Mundial de Tênis de Mesa Crédito: Divulgação/@wtt

Em grande fase, Hugo Calderano garantiu vaga na semifinal do WTT Champions de Macau, na China. O brasileiro, número 4 do ranking mundial, superou o alemão Patrick Franziska, 18º colocado, por 4 sets a 2, em um duelo equilibrado que durou 52 minutos, com parciais de 13/11, 9/11, 11/9, 11/3, 4/11 e 11/8.

Na próxima fase, Calderano terá pela frente o dinamarquês Anders Lind, 19º do mundo, que surpreendeu o líder do ranking, o chinês Lin Shidong, ao vencer por 4 a 3 em quase uma hora de confronto. A semifinal está marcada para a madrugada deste domingo (15), às 3h15 (horário de Brasília), e a decisão acontece às 8h.

O primeiro set mostrou o equilíbrio do duelo, com alternância constante no placar. Mesmo sob pressão, Calderano salvou um set point quando perdia por 11/10 e virou para vencer por 13/11. O alemão reagiu na segunda parcial, aproveitou falhas do brasileiro no serviço e empatou a partida com 11/9.

Mais agressivo no terceiro set, o brasileiro abriu vantagem de 7/3 e, apesar da reação de Franziska, confirmou a vitória por 11/9. Embalado, dominou completamente a quarta parcial, vencendo por 11/3 e abrindo 3 a 1 no placar.

No entanto, Franziska voltou forte no quinto set, aproveitou os erros de Calderano e devolveu com autoridade: 11/4. No sexto, o alemão começou melhor, mas o brasileiro reagiu, virou o placar e fechou a partida em 11/8, assegurando a classificação.

Após o jogo, Calderano destacou a dificuldade do confronto: "Nós nos conhecemos muito bem, já jogamos muitas vezes. É um grande jogador, sabia que seria difícil. Comecei bem, sabia que ele podia voltar ao jogo a qualquer momento e estou feliz pela vitória. Agora preciso focar na próxima partida, o Lind venceu o número 1 do mundo e vai ser muito difícil", afirmou.