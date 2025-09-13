Hugo Calderano vence alemão em jogo duro e avança à semifinal do WTT Champions de Macau

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Estadão
Publicado em 13 de setembro de 2025 às 15:50
Em grande fase, Hugo Calderano garantiu vaga na semifinal do WTT Champions de Macau, na China. O brasileiro, número 4 do ranking mundial, superou o alemão Patrick Franziska, 18º colocado, por 4 sets a 2, em um duelo equilibrado que durou 52 minutos, com parciais de 13/11, 9/11, 11/9, 11/3, 4/11 e 11/8.
Na próxima fase, Calderano terá pela frente o dinamarquês Anders Lind, 19º do mundo, que surpreendeu o líder do ranking, o chinês Lin Shidong, ao vencer por 4 a 3 em quase uma hora de confronto. A semifinal está marcada para a madrugada deste domingo (15), às 3h15 (horário de Brasília), e a decisão acontece às 8h.
Hugo Calderano
O primeiro set mostrou o equilíbrio do duelo, com alternância constante no placar. Mesmo sob pressão, Calderano salvou um set point quando perdia por 11/10 e virou para vencer por 13/11. O alemão reagiu na segunda parcial, aproveitou falhas do brasileiro no serviço e empatou a partida com 11/9.
Mais agressivo no terceiro set, o brasileiro abriu vantagem de 7/3 e, apesar da reação de Franziska, confirmou a vitória por 11/9. Embalado, dominou completamente a quarta parcial, vencendo por 11/3 e abrindo 3 a 1 no placar.
No entanto, Franziska voltou forte no quinto set, aproveitou os erros de Calderano e devolveu com autoridade: 11/4. No sexto, o alemão começou melhor, mas o brasileiro reagiu, virou o placar e fechou a partida em 11/8, assegurando a classificação.
Após o jogo, Calderano destacou a dificuldade do confronto: "Nós nos conhecemos muito bem, já jogamos muitas vezes. É um grande jogador, sabia que seria difícil. Comecei bem, sabia que ele podia voltar ao jogo a qualquer momento e estou feliz pela vitória. Agora preciso focar na próxima partida, o Lind venceu o número 1 do mundo e vai ser muito difícil", afirmou.
O brasileiro vive uma das melhores temporadas da carreira. Em Macau, busca chegar à sexta final nos últimos sete torneios que disputou. No ano, já conquistou os títulos do WTT Star Contender da Eslovênia, do WTT Contender Buenos Aires, do WTT Star Contender de Foz do Iguaçu e da Copa do Mundo, além de uma prata no Campeonato Mundial.