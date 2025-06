PRESO EM TREMEMBÉ

Defesa de Robinho protocola no STF novo recurso contra prisão

Ex-jogador foi condenado a nove anos de prisão na Itália pelo envolvimento no estupro de uma mulher

A defesa do ex-jogador de futebol Robinho entrou nesta sexta-feira (6) com novo recurso no Supremo Tribunal Federal (STF) para derrubar a decisão que permitiu a prisão do ex-atleta.>