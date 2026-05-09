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Procurando uma homenagem? Confira 100 cards para compartilhar no Dia das Mães

Preparamos 100 cards especiais para dedicar às mães em diferentes situações de vida

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 9 de maio de 2026 às 17:00

Cards para o Dia das Mães
Cards para o Dia das Mães Crédito: Pexels

Se a vida está muito corrida e faltou tempo para preparar mensagens para enviar para as mães pelo Dia das Mães, comemorado neste domingo (10), não se preocupe. Preparamos 100 cards especiais para dedicar às mães em diferentes situações de vida.

Elas foram divididas por temas - dos dizeres em geral até aqueles para mães que têm filhos que moram longe ou que estão vivenciando a maternidade pela primeira vez. Há, ainda, a possibilidade de enviar afeto com cards para mães que perderam seus filhos e dedicamos também um espaço para as mães de pet. Basta escolher os seus preferidos e salvar a imagem. Há tanto mensagens que podem ser enviadas por filhos e filhas quanto por pessoas com outros tipos de relacionamento com as mães.

1. Confira aqui 30 cards para enviar no Dia das Mães em geral

30 mensagens para mães no Dia das Mães

Mensagens para mães no Dia das Mães por CORREIO
Mensagens para mães no Dia das Mães por CORREIO
Mensagens para mães no Dia das Mães por CORREIO
Mensagens para mães no Dia das Mães por CORREIO
Mensagens para mães no Dia das Mães por CORREIO
Mensagens para mães no Dia das Mães por CORREIO
Mensagens para mães no Dia das Mães por Imagem gerada com IA
Mensagens para mães no Dia das Mães por Imagem gerada com IA
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Mensagens para mães no Dia das Mães por Imagem gerada por IA
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Mensagens para mães no Dia das Mães por Imagem gerada por IA
Mensagens para mães no Dia das Mães por Imagem gerada por IA
Mensagens para mães no Dia das Mães por CORREIO
Mensagens para mães no Dia das Mães por CORREIO
Mensagens para mães no Dia das Mães por CORREIO
Mensagens para mães no Dia das Mães por CORREIO
Mensagens para mães no Dia das Mães por CORREIO
Mensagens para mães no Dia das Mães por CORREIO
Mensagens para mães no Dia das Mães por CORREIO
Mensagens para mães no Dia das Mães por CORREIO
Mensagens para mães no Dia das Mães por CORREIO
Mensagens para mães no Dia das Mães por CORREIO
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Mensagens para mães no Dia das Mães por CORREIO

2. Confira aqui 10 cards para enviar a mães solo no Dia das Mães

10 mensagens para mães solo no Dia das Mães

Mensagens para mães solo no Dia das Mães por Imagem gerada com IA
Mensagens para mães solo no Dia das Mães por Imagem gerada com IA
Mensagens para mães solo no Dia das Mães por Imagem gerada com IA
Mensagens para mães solo no Dia das Mães por Imagem gerada com auxílio de IA
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Mensagens para mães solo no Dia das Mães por Imagem gerada com IA
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Mensagens para mães solo no Dia das Mães por Imagem gerada com IA

3. Confira aqui 20 cards para mães que têm filhos que moram longe 

20 mensagens para mães que têm filhos que moram longe no Dia das Mães

Mensagens para mães que têm filhos que moram longe no Dia das Mães por CORREIO
Mensagens para mães que têm filhos que moram longe no Dia das Mães por CORREIO
Mensagens para mães que têm filhos que moram longe no Dia das Mães por CORREIO
Mensagens para mães que têm filhos que moram longe no Dia das Mães por CORREIO
Mensagens para mães que têm filhos que moram longe no Dia das Mães por CORREIO
Mensagens para mães que têm filhos que moram longe no Dia das Mães por CORREIO
Mensagens para mães que têm filhos que moram longe no Dia das Mães por CORREIO
Mensagens para mães que têm filhos que moram longe no Dia das Mães por CORREIO
Mensagens para mães que têm filhos que moram longe no Dia das Mães por CORREIO
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Mensagens para mães que têm filhos que moram longe no Dia das Mães por CORREIO
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Mensagens para mães que têm filhos que moram longe no Dia das Mães por CORREIO

4. Confira aqui 15 mensagens para quem acabou de se tornar mãe

15 mensagens para quem acabou de se tornar mãe no Dia das Mães

Mensagens de Dia das Mães para quem acabou de se tornar mãe por CORREIO
Mensagens de Dia das Mães para quem acabou de se tornar mãe por CORREIO
Mensagens de Dia das Mães para quem acabou de se tornar mãe por CORREIO
Mensagens de Dia das Mães para quem acabou de se tornar mãe por CORREIO
Mensagens de Dia das Mães para quem acabou de se tornar mãe por CORREIO
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Mensagens de Dia das Mães para quem acabou de se tornar mãe por CORREIO
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Mensagens de Dia das Mães para quem acabou de se tornar mãe por CORREIO

5. Confira aqui 15 cards para mães que perderam seus filhos 

15 mensagens de Dia das Mães para mães que perderam seus filhos

Mensagens de Dia das Mães para mães que perderam seus filhos por CORREIO
Mensagens de Dia das Mães para mães que perderam seus filhos por CORREIO
Mensagens de Dia das Mães para mães que perderam seus filhos por CORREIO
Mensagens de Dia das Mães para mães que perderam seus filhos por CORREIO
Mensagens de Dia das Mães para mães que perderam seus filhos por CORREIO
Mensagens de Dia das Mães para mães que perderam seus filhos por CORREIO
Mensagens de Dia das Mães para mães que perderam seus filhos por CORREIO
Mensagens de Dia das Mães para mães que perderam seus filhos por CORREIO
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Mensagens de Dia das Mães para mães que perderam seus filhos por CORREIO

5. Confira aqui 10 cards para mães de pet 

10 mensagens de Dia das Mães para mães de pet

Mensagens de Dia das Mães para mães de pet por CORREIO
Mensagens de Dia das Mães para mães de pet por CORREIO
Mensagens de Dia das Mães para mães de pet por CORREIO
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