Procurando uma homenagem? Confira 100 cards para compartilhar no Dia das Mães

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Thais Borges
Publicado em 9 de maio de 2026 às 17:00
Se a vida está muito corrida e faltou tempo para preparar mensagens para enviar para as mães pelo Dia das Mães, comemorado neste domingo (10), não se preocupe. Preparamos 100 cards especiais para dedicar às mães em diferentes situações de vida.
Elas foram divididas por temas - dos dizeres em geral até aqueles para mães que têm filhos que moram longe ou que estão vivenciando a maternidade pela primeira vez. Há, ainda, a possibilidade de enviar afeto com cards para mães que perderam seus filhos e dedicamos também um espaço para as mães de pet. Basta escolher os seus preferidos e salvar a imagem. Há tanto mensagens que podem ser enviadas por filhos e filhas quanto por pessoas com outros tipos de relacionamento com as mães.
30 mensagens para mães no Dia das Mães
10 mensagens para mães solo no Dia das Mães
20 mensagens para mães que têm filhos que moram longe no Dia das Mães
15 mensagens para quem acabou de se tornar mãe no Dia das Mães
15 mensagens de Dia das Mães para mães que perderam seus filhos
10 mensagens de Dia das Mães para mães de pet