COMPORTAMENTO

Procurando uma homenagem? Confira 100 cards para compartilhar no Dia das Mães

Preparamos 100 cards especiais para dedicar às mães em diferentes situações de vida

Thais Borges

Publicado em 9 de maio de 2026 às 17:00

Cards para o Dia das Mães Crédito: Pexels

Se a vida está muito corrida e faltou tempo para preparar mensagens para enviar para as mães pelo Dia das Mães, comemorado neste domingo (10), não se preocupe. Preparamos 100 cards especiais para dedicar às mães em diferentes situações de vida.

Elas foram divididas por temas - dos dizeres em geral até aqueles para mães que têm filhos que moram longe ou que estão vivenciando a maternidade pela primeira vez. Há, ainda, a possibilidade de enviar afeto com cards para mães que perderam seus filhos e dedicamos também um espaço para as mães de pet. Basta escolher os seus preferidos e salvar a imagem. Há tanto mensagens que podem ser enviadas por filhos e filhas quanto por pessoas com outros tipos de relacionamento com as mães.

1. Confira aqui 30 cards para enviar no Dia das Mães em geral

30 mensagens para mães no Dia das Mães 1 de 30

2. Confira aqui 10 cards para enviar a mães solo no Dia das Mães

10 mensagens para mães solo no Dia das Mães 1 de 10

3. Confira aqui 20 cards para mães que têm filhos que moram longe

20 mensagens para mães que têm filhos que moram longe no Dia das Mães 1 de 20

4. Confira aqui 15 mensagens para quem acabou de se tornar mãe

15 mensagens para quem acabou de se tornar mãe no Dia das Mães 1 de 15

5. Confira aqui 15 cards para mães que perderam seus filhos

15 mensagens de Dia das Mães para mães que perderam seus filhos 1 de 15

5. Confira aqui 10 cards para mães de pet