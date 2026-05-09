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O chocolate que você come pode não ser chocolate: baiana cria marca pura que resgata o verdadeiro sabor do fruto

Do pé à barra, a professora Aline Rangel revela os segredos do cacau fino e como a produção artesanal no sul da Bahia está desafiando os padrões da indústria

  • Foto do(a) author(a) Moyses Suzart

  • Moyses Suzart

Publicado em 9 de maio de 2026 às 11:00

Sabor de ouro baiano
Sabor de ouro baiano Crédito: Sora Maia

Até para um paladar pouco aguçado, o sabor é diferente. Nem o amargo é tão amargo assim. O chocolate da marca baiana Tiê Puro Cacau começa muito antes da barra. Seu sabor aprimorado nasce do pé, onde o fruto de ouro cresce. O sabor começa na memória de família, na roça preservada no sul da Bahia, no cheiro da fermentação da amêndoa, na escolha manual do fruto maduro e numa vontade antiga de transformar tradição em propósito. Recém-lançada no mercado, a marca aposta no modelo “Tree to Bar”, da árvore à barra, conceito que vem crescendo entre produtores de chocolate artesanal no Brasil e que acompanha todas as etapas do processo: do cultivo do cacau até o produto final. Tudo feito pela própria família. Um chocolate genuinamente baiano.

Quem comanda o projeto é a professora Aline Rangel, que trocou parte da rotina de duas décadas na educação infantil por um mergulho profundo no universo do cacau fino. O caminho, no entanto, já estava desenhado há muito tempo. O sogro dela é produtor de cacau no sul da Bahia e há anos insistia para que a família aproveitasse a qualidade da produção para fabricar chocolate.

“Meu sogro já falava: ‘Vocês precisam entrar nisso, produzir chocolate, beneficiar esse cacau’. Mas eu tinha minha profissão, meu marido também, a gente estava naquela dinâmica de trabalho e criação dos filhos. Agora eles cresceram, ficaram mais independentes, e sobrou um tempo para pensar em novos projetos. E eu estava com uma vontade muito grande de fazer alguma coisa nova”, conta.

Aline é professora de educação infantil há cerca de 20 anos. O marido, Sérgio, atua como arquiteto e construtor. O chocolate apareceu justamente na interseção entre o desejo de mudança, o histórico familiar ligado ao cacau e uma paixão antiga pelo sabor. “Eu sou chocólatra. Não faço questão de doce nenhum, doce para mim é chocolate. Tenho um paladar muito criterioso, gosto muito dessa área da gastronomia. Aí eu pensei: a família já tem essa história com o cacau, eu amo chocolate… está faltando o quê?”, relembra.

A resposta veio em forma de marca. O Tiê Puro Cacau começou a ser pensado no ano passado, ainda em fase de testes, formulações e experimentações. Há apenas dois meses, as barras começaram a chegar aos pontos de venda em Salvador. A produção ainda é artesanal e controlada de perto pela família. Mas o diferencial não está apenas no sabor. Está no processo inteiro.

No universo do chocolate artesanal, o modelo “Tree to Bar” significa rastreabilidade total. O produtor acompanha desde o cultivo do fruto até a fabricação da barra. Diferente das grandes indústrias, que compram cacau commodity em larga escala, sem controle rigoroso de origem, o Tiê utiliza cacau fino cultivado nas próprias fazendas da família, no sul da Bahia. Cada cacau é cuidado do jeito certo para se tornar chocolate.

“É um chocolate totalmente puro. Só leva cacau, açúcar e manteiga de cacau. Não tem gordura hidrogenada, aromatizante, emulsificante. A grande indústria trabalha com cacau commodity, pega tudo de qualquer jeito, torra na fumaça, mistura. Por isso, depois precisa colocar um monte de coisa para corrigir o sabor e textura”, explica Aline.

O mito do chocolate caro

Ela faz questão de separar o conceito de chocolate nobre do chocolate apenas caro. “O Lindt, por exemplo, é muito cremoso, mas não é um chocolate nobre. Ele é caro porque é importado. Quando você olha o rótulo, tem quase trinta ingredientes. Nosso chocolate é um alimento funcional, puro mesmo”, afirma.

Tiê Puro Cacau

Sabor de ouro baiano por Sora Maia
Sabor de ouro baiano por Sora Maia
Sabor de ouro baiano por Sora Maia
Sabor de ouro baiano por Sora Maia
Sabor de ouro baiano por Sora Maia
Sabor de ouro baiano por Sora Maia
Sabor de ouro baiano por Sora Maia
Sabor de ouro baiano por Sora Maia
Sabor de ouro baiano por Sora Maia
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Sabor de ouro baiano por Sora Maia

A diferença começa ainda no pé. Enquanto o cacau commodity é colhido sem critérios rigorosos, o cacau fino exige tempo, maturação correta e acompanhamento constante. Cada etapa influencia diretamente o sabor final. “O cacau precisa estar maduro. Depois da colheita ele ainda descansa um tempo antes de ser aberto. A fermentação é fundamental. É nela que surgem as notas sensoriais da amêndoa. O cacau fica cerca de sete dias fermentando e a gente acompanha a temperatura, abre a amêndoa, observa tudo”, detalha.

Outro cuidado está na secagem. Antigamente, o processo era feito em barcaças com exposição à fumaça, algo que alterava o sabor. Hoje, o Tiê aposta na secagem natural ao sol. “Tudo interfere no terroir do chocolate, igual ao vinho. Você pode usar o mesmo processo em outro lugar e ainda assim o sabor será diferente, porque depende do ambiente, do tipo de cacau, do clima, da terra.”

O nome da marca também nasce dessa relação com a natureza. O tiê-sangue, pássaro vermelho símbolo da Mata Atlântica, inspirou a identidade do chocolate. “O nosso cacau é de cabruca, plantado em sistema agroflorestal, embaixo da Mata Atlântica. O cacau, no sul da Bahia, ajudou a preservar muita mata. Então a gente quis trazer esse símbolo da preservação também”, conta.

A escolha pelo sistema cabruca não é apenas estética ou ambiental. É histórica. O cacau foi responsável por grande parte da economia do sul da Bahia e moldou a cultura da região durante décadas, especialmente no auge das fazendas cacaueiras antes da devastação provocada pela vassoura-de-bruxa, praga que atingiu duramente os produtores nos anos 1990. A fazenda e a produção são feitas justamente nesta região, em Ipiaú.

O renascimento após a vassoura-de-bruxa

O que muda na história é justamente na produção. Se antes era apenas a venda, agora comerciantes locais querem também fazer o chocolate. É uma nova maneira de redescobrir o cacau desde a vassoura-de-bruxa que devastou o estado, antes o maior produtor do mundo.

Aline viu isso de perto através da família do marido. “A vassoura-de-bruxa foi devastadora. Famílias inteiras quebraram. Meu sogro continuou trabalhando na roça, persistiu. E eu comecei a pensar que aquilo ali era um legado. Uma vida inteira dedicada ao cacau. Nenhum dos filhos tinha seguido esse caminho diretamente, então o chocolate acabou surgindo também como uma forma de continuidade”, lembra.

O projeto hoje envolve até o filho mais velho do casal, Gabriel, de 22 anos, que mergulhou no estudo da produção de chocolate e atualmente faz cursos na área em São Paulo. Foi ele, inclusive, quem ajudou a empurrar a ideia para frente. “Meu sogro já provocava Gabriel desde pequeno: ‘Faça chocolate com nosso cacau’. Um dia ele pegou um processador e fez. Aí aquilo ficou na cabeça da família”.

Sabor de ouro baiano
Sabor de ouro baiano Crédito: Sora Maia

Apesar do perfil empresarial, Aline insiste que o Tiê nasceu também como projeto de educação. E talvez seja justamente aí que a professora e a chocolatier mais se encontram.

“Eu penso muito nessa ideia de educar o paladar, ensinar as pessoas a lerem rótulos, entenderem o que estão consumindo. As crianças não conhecem o cacau. Outro dia os amigos da minha filha viram os frutos e perguntaram: ‘Mas o chocolate não é marrom?’. Então eu penso muito em projetos em escolas, mostrando todo esse processo do cacau até o chocolate”. Ela acredita que o mundo está saturado de marcas, mas carente de propósito.

“O mundo precisa de projetos. Não é só vender chocolate. É pensar em preservação, qualidade da alimentação, valorização da região produtora e das pessoas que trabalham nela”. Enquanto o e-commerce da marca ainda está em fase final de preparação, o Tiê já começa a circular em alguns pontos de Salvador, carregando muito mais do que barras de chocolate. Carrega uma cadeia inteira de cuidado, memória e identidade baiana. É possível fazer pedidos por meio do Instagram oficial da marca @tie.purocacao ou pelo WhatsApp (71) 98218-6083

Na Bahia, até o ouro é diferente. Aqui, o termo que mudou o rumo do estado sequer é metal nobre. É fruta. Aquele ouro que nasce no sul baiano, da árvore do cacau, já foi símbolo de riqueza, de luta, conflitos e muitas vezes adubado com sangue, como escreveu Jorge Amado em suas obras sobre o ciclo do cacau. Agora, tem aroma e sabor de chocolate genuinamente baiano, com recheio de sustentabilidade e conservação.

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Chocolate tiê Puro Cacau

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