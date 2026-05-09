Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Animação não é (só) para crianças: 10 filmes adultos, filosóficos e sombrios

A ausência das amarras físicas do cinema live-action oferece aos diretores uma tela em branco para experimentar temas mais densos

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 9 de maio de 2026 às 06:01

Perfect Blue (1997)
Perfect Blue (1997) Crédito: Reprodução

A ideia de que a animação é um formato restrito ao entretenimento infantil é um dos maiores e mais persistentes mitos da sétima arte. Na realidade, a ausência das amarras físicas do cinema live-action oferece aos diretores uma tela em branco para experimentar atmosferas sombrias e dilemas filosóficos densos. Confira abaixo 10 filmes de animação que não foram feitos para o público infantil.

Em clássicos como o thriller psicológico Perfect Blue (1997) e a odisseia surrealista Paprika (2006), a animação é elevada a um estado de delírio estético. Essa força também ecoa em obras que apostam no simbolismo denso e na abstração absoluta, a exemplo do enigmático Angel's Egg (1985) e das cores psicodélicas do folclore húngaro em O Filho da Égua Branca (1981).

Filmes de animação que não são só para crianças

O Filho da Égua Branca (1981) por Reprodução
Perfect Blue (1997) por Reprodução
Paprika (2006) por Reprodução
Túmulo dos Vagalumes (1988) por Reprodução
Com Amor, Van Gogh (2017) por Reprodução
Angel's Egg (1985) por Reprodução
Ilha dos Cachorros (2018) por Reprodução
The House (2022) por Reprodução
Uma Grande Aventura (1978) por Reprodução
Have a Nice Day (2017) por Reprodução
1 de 10
O Filho da Égua Branca (1981) por Reprodução

Quando o formato se volta para a brutalidade da história e a angústia inerente à condição humana, o impacto emocional atinge contornos devastadores. É o que acontece em Túmulo dos Vagalumes (1988), do Studio Ghibli, uma das narrativas antimilitares mais sombrias e viscerais.

O incômodo ganha outras texturas visuais em produções que desafiam as técnicas tradicionais: seja através da pintura a óleo animada que dá o tom melancólico à biografia póstuma Com Amor, Van Gogh (2017), ou pela perturbadora estética em stop-motion na antologia The House (2022).

LEIA MAIS 

De Homem-Aranha a Meninas Malvadas: 50 filmes gratuitos para assistir no Mercado Play

Cansado de pagar streaming? Confira 50 filmes completos de graça no YouTube

Sem tempo? Confira 50 ótimos filmes com duração até 90 minutos

O potencial da animação para a crítica social e política é igualmente avassalador, utilizando o design de personagens para expor a crueza do mundo contemporâneo. O subestimado Uma Grande Aventura (1978) utiliza animais antropomorfizados para construir uma alegoria sociopolítica brutal e sangrenta sobre sobrevivência e totalitarismo, enquanto a meticulosa simetria de Ilha dos Cachorros (2018) camufla debates sérios sobre deportação e segregação.

Fechando o escopo com acidez, o neo-noir independente chinês Have a Nice Day (2017) utiliza uma paleta hiper-realista para tecer um comentário cínico sobre a ganância e o capitalismo.

Mais recentes

Imagem - Nem com reza braba: testamos o "Tinder Católico" e o aplicativo é um verdadeiro purgatório tecnológico

Nem com reza braba: testamos o "Tinder Católico" e o aplicativo é um verdadeiro purgatório tecnológico
Imagem - O jiu jitsu precisa 'fechar a guarda' contra casos de abusos

O jiu jitsu precisa 'fechar a guarda' contra casos de abusos
Imagem - O adeus ao gravata-vermelha? Estudo alerta que aves da Chapada estão "encurraladas" pelo calor

O adeus ao gravata-vermelha? Estudo alerta que aves da Chapada estão "encurraladas" pelo calor