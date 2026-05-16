Salvador entra no modo fim de semana com samba, forró, drag kings e jantar inspirado na Copa

Flavia Azevedo
Publicado em 16 de maio de 2026 às 08:00
Notas existenciais
Para quem gosta de planejar a semana, a dica é o espetáculo “Canções para Adiar o Fim do Mundo”, que acontece na próxima quinta (21), às 19h, no Teatro Gamboa. Os músicos soteropolitanos Os Bentos & A Trilhambígua apresentam um manifesto musical autoral que reflete sobre o caos contemporâneo e as turbulências políticas através de uma sonoridade que funde MPB, rock psicodélico e jazz. Bento Mota e Bento Simas lideram essa experiência que mistura performance teatral com o vigor de um power trio, ideal para jovens e adultos - a classificação é 12 anos - que buscam algo além do convencional na cena alternativa da cidade.
Volta ao mundo
O Bistrô Casa Tua completa um ano de estrada gastronômica e entra com tudo na Salvador Restaurant Week, que segue até 14 de junho. Os chefs Erika Peleteiro e Helder Dantas, formados na prestigiada escola francesa Paul Bocuse, criaram um menu que é pura viagem sensorial para celebrar a Copa do Mundo. Imagine começar com um Ovo Parfait tipicamente francês ou uma salada mediterrânea grega, seguir para um Arroz de Paella espanhol ou a nossa tradicional feijoada e encerrar com um alfajor argentino ou uma panna cotta italiana com toque de manga e abacaxi. O banquete completo, com entrada, prato principal e sobremesa, sai por R$ 99 e é servido exclusivamente no almoço, de terça-feira a sábado, das 12h às 14h30. O restaurante fica no Caminho das Árvores, integrado à loja Casa Tua e à Zeca Fernandes Galeria de Arte. Detalhes no perfil @bistrocasatua.
O samba pede passagem
O Quintal du Samba está soprando cinco velinhas e, para comemorar, ocupa o Trapiche Barnabé, no Comércio, pela primeira vez neste sábado (16). A partir das 16h, o clima de celebração toma conta com o palco 360° aproximando todo mundo. A grande atração é a cantora Illy, que traz seu projeto intimista cantando o repertório apaixonado de Belo, mas a festa também marca a estreia de Nona em terras soteropolitanas, trazendo o frescor do pagode sergipano. Para completar o time, o veterano Noelson do Cavaco garante o partido alto de respeito. O serviço de bar é caprichado com chopp Pinguim ICE e Oxe Drinks. Os ingressos estão à venda na Bilheteria Digital a partir de R$ 80, e outras informações estão no @quintaldusamba no Instagram.
Fole no Pelourinho
Se o corpo já pede um ensaio para o São João, o destino neste sábado (16) é a Praça das Artes Mestre Neguinho do Samba, no Pelourinho. O Festival Pelourinho Cultural abre sua temporada de forró com entrada gratuita, trazendo Márcia Short e o show “Arraiazinho”, que homenageia ícones como Luiz Gonzaga e Alceu Valença. A noite, que começa às 19h, conta ainda com a banda U Tal do Xote, liderada por Maurício Cairo, apresentando releituras forrozeiras de clássicos da MPB. É a oportunidade perfeita para gastar o sapato no Centro Histórico em um evento que valoriza a música junina autêntica.
Realeza drag
A arte transformista ganha o palco do Teatro Cambará, na Casa Rosa, neste sábado (16), às 19h30. O coletivo House of Kings celebra 13 anos do Cabaret Drag King com um espetáculo que é pura irreverência e questionamento sobre as masculinidades. Sob a direção de Marcia Andrade, os anfitriões Kinn Spada, Rainha Loulou, Tonhão e a DJ Adriana Prates recebem uma constelação de convidados, incluindo o coletivo Afrobapho e Alex Simões. É uma performance que une música, dança e humor na Praça Colombo, no Rio Vermelho. Os ingressos custam R$30(inteira) e R$ 15 (meia), disponíveis no Sympla, e a classificação indicativa é de 18 anos.
Memória no Santo Antônio
Neste domingo (17), a Casa de Castro Alves, no Santo Antônio Além do Carmo, recebe a 10ª edição do Movimento IRUN, desta vez com o tema “Bahia Quilombola”. A programação gratuita começa às 13h com uma exposição de artes populares, oficina de bordados pela democracia e uma feira de saberes e sabores da Teia dos Povos. O ponto alto fica para o encerramento, às 19h, com o show “BLACK TUDO” da atriz e cantora Denise Correia e a banda Naveiadanêga, misturando afro pop, samba rock e MPB em uma celebração da cultura negra. Para participar, basta garantir a inscrição via Instagram da Casa de Castro Alves.
Por @flaviaazevedoalmeida
NOVELAS:
A NOBREZA DO AMOR: Alika/Lúcia não aceita as desconfianças de Tonho, que afirma que irá esperar por ela. Imani suplica que Jendal e Kênia acreditem em sua inocência após a armação de Pascoal. Alika/Lúcia desabafa com Salma sobre sua briga com Tonho. Carrapato garante a Viriato que não desistirá de se apresentar como pai a Belmira. José conta a Alika e Niara que Nilo Peçanha revelou à imprensa sobre o golpe de Estado em Batanga. Mundica provoca Fabrício, e Mirinho o alerta. Kênia implora pelo perdão a Imani, mas Jendal ordena que Dumi a execute. Jendal propõe uma aliança com Pascoal para vigiar Dumi. 18h40
CORAÇÃO ACELERADO: Alana e Blake pressionam Alaorzinho a aceitar a presença de Agrado e Eduarda em seu festival. Eduarda desabafa com Zuzu. Zilá e Naiane repreendem Alaorzinho por aceitar Agrado e Eduarda no festival. Janete se preocupa com o fato de Agrado abrir mão de parte da sua história a fim de esquecer João Raul. Naiane ameaça Cinara. Eduarda admira Leandro interagindo com Sol. Walmir conversa com João Raul sobre Naiane. Gael elogia Naiane. Janete vê Alana com Alaorzinho. 19h45
TRÊS GRAÇAS: Reprise do último capítulo. 21H20