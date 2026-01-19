LUTO

União Brasil suspende eventos após morte do deputado Alan Sanches

Parlamentar morreu na madrugada de sábado (17), aos 58 anos, após sofrer um infarto.

Maysa Polcri

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 18:43

Familiares, amigos e outras autoridades se despediram de Alan Sanches em cerimônia na Alba Crédito: Sora Maia/CORREIO

O União Brasil anunciou nesta segunda-feira (19) a suspensão de eventos político-partidários em razão da morte do deputado estadual baiano Alan Sanches. O parlamentar foi vítima de infarto no último sábado (17) e faleceu aos 58 anos.

Com a suspensão da agenda, o encontro SOS Bahia Irecê, previsto para a próxima quinta-feira (22) foi adiado. Uma nova data será anunciada em breve. O evento será liderado pelo ex-prefeito de Salvador ACM Neto e terá como tema o debate sobre a seca na Bahia, com as participações dos ex-governadores Ciro Gomes (Ceará) e Paulo Souto (Bahia).

O deputado Alan Sanches era filiado ao União Brasil e atuava como vice-líder da oposição na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). Ele também se articulava para disputar uma vaga na Câmara dos Deputados nas eleições deste ano. A morte precoce causou comoção no meio político.

No domingo (18), o velório do parlamentar reuniu lideranças políticas de diferentes partidos, no Salão Nobre da Alba. O corpo de Alan Sanches foi conduzido até por um caminhão do Corpo de Bombeiros até o Cemitério Jardim da Saudade, em Brotas, onde foi enterrado.

Formado em Medicina pela Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, com especialização em Ortopedia, Alan Sanches manteve a área da saúde como referência central de sua atuação parlamentar, participando de debates sobre políticas públicas, além de realizar atendimentos em comunidades.