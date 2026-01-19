Acesse sua conta
União Brasil suspende eventos após morte do deputado Alan Sanches

Parlamentar morreu na madrugada de sábado (17), aos 58 anos, após sofrer um infarto.

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 18:43

Familiares, amigos e outras autoridades se despediram de Alan Sanches
Familiares, amigos e outras autoridades se despediram de Alan Sanches em cerimônia na Alba Crédito: Sora Maia/CORREIO

O União Brasil anunciou nesta segunda-feira (19) a suspensão de eventos político-partidários em razão da morte do deputado estadual baiano Alan Sanches. O parlamentar foi vítima de infarto no último sábado (17) e faleceu aos 58 anos.  

Com a suspensão da agenda, o encontro SOS Bahia Irecê, previsto para a próxima quinta-feira (22) foi adiado. Uma nova data será anunciada em breve. O evento será liderado pelo ex-prefeito de Salvador ACM Neto e terá como tema o debate sobre a seca na Bahia, com as participações dos ex-governadores Ciro Gomes (Ceará) e Paulo Souto (Bahia).

Despedida de Alan Sanches na Alba

O deputado Alan Sanches era filiado ao União Brasil e atuava como vice-líder da oposição na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). Ele também se articulava para disputar uma vaga na Câmara dos Deputados nas eleições deste ano. A morte precoce causou comoção no meio político. 

No domingo (18), o velório do parlamentar reuniu lideranças políticas de diferentes partidos, no Salão Nobre da Alba. O corpo de Alan Sanches foi conduzido até por um caminhão do Corpo de Bombeiros até o Cemitério Jardim da Saudade, em Brotas, onde foi enterrado. 

