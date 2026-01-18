DESPEDIDA

Despedida de Alan Sanches reúne lideranças políticas e familiares no Salão Nobre da Alba

Deputado morreu após sofrer um infarto na manhã de sábado (17)

18 de janeiro de 2026

Familiares, amigos e autoridades se despediram de Alan Sanches Crédito: Sora Maia/CORREIO

Familiares, amigos e lideranças políticas de diferentes campos se reuniram na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) na manhã deste domingo (18) para se despedir do deputado estadual Alan Sanches.

Às 9h, foi realizada uma missa no Salão Nobre da Alba, mesmo local onde ocorreu o velório na tarde de sábado (17), restrito a familiares e amigos próximos. No início da tarde, o corpo de Sanches foi sepultado no Cemitério Jardim da Saudade, em Brotas.

Prestaram homenagens a Sanches autoridades como o prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), o ex-prefeito ACM Neto (União Brasil), a presidente da Alba, Ivana Bastos (PSD), o líder do governo na Alba, Rosemberg Pinto (PT) e o governador Jerônimo Rodrigues (PT).

Duda Sanches, vereador de Salvador e filho do deputado, também falou à imprensa sobre os ensinamentos do pai. Duda disse que nunca imaginou viver esse momento e ressaltou a atuação do pai na medicina e na política.

“É difícil você não conhecer alguém que já tenha passado por suas mãos médicas, pelo seu carinho, pelo seu cuidado, que não tenha recebido a cura. E ele cuidava de muita gente, trabalhava incansavelmente numa dupla jornada entre a vida na política e o atendimento médico nas comunidades, para as pessoas mais humildes, atendimento que ele nunca parou de fazer, há mais de 30 anos fazia”, afirmou.

Segundo Duda, o legado que seu pai deixa é de trabalho e perseverança, de “um cara que veio do zero, de baixo, e construiu um nome. Um nome que vai ser lembrado sempre com muito carinho pelas pessoas”.

Deputado estadual, médico e ex-presidente da Câmara de Salvador, Sanches morreu na manhã do último sábado, aos 58 anos, vítima de um infarto fulminante. Ele chegou a ser socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu.

Vice-presidente nacional do União Brasil, partido ao qual Alan Sanches era filiado, ACM Neto afirmou que a morte do parlamentar foi uma grande perda política, uma vez que Sanches era um dos nomes de maior destaque do grupo na Alba, mas também representa uma perda pessoal.

“Um grande amigo, um grande conselheiro. Alan se tornou uma das pessoas mais próximas a mim nos últimos anos, teve um papel fundamental na hora mais difícil. Eu destaquei isso. Os amigos a gente conhece nas horas mais difíceis. E ele foi um amigo dessas horas duras, um amigo que nunca faltou, com os seus conselhos, suas palavras de sabedoria e de experiência”, disse.

Conhecido por fazer oposição com responsabilidade, Alan Sanches mantinha uma relação cordial e até amizades com políticos de campos opostos. Deputada estadual pelo PSB, Fabíola Mansur o descreveu como seu amigo pessoal e disse que a perda da “voz firme de Alan, que briga pela Bahia” deixa um vazio. “Tem homens que, quando se vão, são esquecidos. Certamente esse não é Alan Sanches”, declarou.