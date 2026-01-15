POLÍTICA

Pré-candidato do PSOL ao governo da Bahia sofre tentativa de assalto na Lavagem do Bonfim

Ronaldo Mansur foi abordado por dois homens próximo à Praça Castro Alves

Maria Raquel Brito

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 08:58

Ronaldo Mansur (PSOL) Crédito: Divulgação

O pré-candidato do PSol ao governo do Estado, Ronaldo Mansur, foi vítima de uma tentativa de assalto na manhã desta quinta-feira (15), próximo à Praça Castro Alves, antes da Lavagem do Bonfim.

Ele se preparava para começar o percurso da Igreja Nossa Senhora da Conceição da Praia até a Basílica Nosso Senhor do Bonfim quando foi abordado por dois suspeitos nas imediações da Ladeira do Prata.

Segundo a assessoria, a tentativa de assalto aconteceu após o político e o assessor presenciarem um furto contra duas mulheres. "Devem ter pegado alguma coisa. Elas saíram correndo, não conseguimos pegar detalhes do que eles furtaram, mas tinha dinheiro na mão de um deles", disse.

Em seguida, a dupla avançou contra o político. "Eles estavam com aquelas facas que o pessoal usa para tratar sardinha, mas a gente não se curvou e, por pouco, não saímos na mão com eles", afirmou o assessor. Ronaldo já está com a equipe de segurança.