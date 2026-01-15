Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Pré-candidato do PSOL ao governo da Bahia sofre tentativa de assalto na Lavagem do Bonfim

Ronaldo Mansur foi abordado por dois homens próximo à Praça Castro Alves

  • Foto do(a) author(a) Maria Raquel Brito

  • Maria Raquel Brito

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 08:58

Ronaldo Mansur (PSOL)
Ronaldo Mansur (PSOL) Crédito: Divulgação

O pré-candidato do PSol ao governo do Estado, Ronaldo Mansur, foi vítima de uma tentativa de assalto na manhã desta quinta-feira (15), próximo à Praça Castro Alves, antes da Lavagem do Bonfim.

Ele se preparava para começar o percurso da Igreja Nossa Senhora da Conceição da Praia até a Basílica Nosso Senhor do Bonfim quando foi abordado por dois suspeitos nas imediações da Ladeira do Prata.

Segundo a assessoria, a tentativa de assalto aconteceu após o político e o assessor presenciarem um furto contra duas mulheres. "Devem ter pegado alguma coisa. Elas saíram correndo, não conseguimos pegar detalhes do que eles furtaram, mas tinha dinheiro na mão de um deles", disse.

Leia mais

Imagem - Jerônimo Rodrigues é vaiado na Lavagem do Bonfim: 'Governador, pare de nos matar'

Jerônimo Rodrigues é vaiado na Lavagem do Bonfim: 'Governador, pare de nos matar'

Imagem - Violência em Salvador causou 175 interrupções em unidades de saúde em 2025

Violência em Salvador causou 175 interrupções em unidades de saúde em 2025

Imagem - Com praias lotadas, Salvador tem alta de afogamentos; saiba como prevenir e agir em emergências

Com praias lotadas, Salvador tem alta de afogamentos; saiba como prevenir e agir em emergências

Em seguida, a dupla avançou contra o político. "Eles estavam com aquelas facas que o pessoal usa para tratar sardinha, mas a gente não se curvou e, por pouco, não saímos na mão com eles", afirmou o assessor. Ronaldo já está com a equipe de segurança.

A Lavagem do Bonfim reúne milhares de pessoas nesta quinta-feira (15), em um trajeto de cerca de 8 km, entre a Igreja Nossa Senhora da Conceição da Praia, no Comércio, até a Colina Sagrada, no Bonfim.

Tags:

Bahia Lavagem do Senhor do Bonfim

Mais recentes

Imagem - Jerônimo Rodrigues é vaiado na Lavagem do Bonfim: 'Governador, pare de nos matar'

Jerônimo Rodrigues é vaiado na Lavagem do Bonfim: 'Governador, pare de nos matar'
Imagem - Ano eleitoral será aberto hoje com Lavagem do Bonfim

Ano eleitoral será aberto hoje com Lavagem do Bonfim
Imagem - 'O PT descarta aliados quando deixam de ser convenientes', diz ex-prefeito ao citar Lídice e Leão

'O PT descarta aliados quando deixam de ser convenientes', diz ex-prefeito ao citar Lídice e Leão

MAIS LIDAS

Imagem - Câncer e Leão recebem notícia emocionante, enquanto Virgem vive grande bênção financeira a partir de hoje (14 de janeiro)
01

Câncer e Leão recebem notícia emocionante, enquanto Virgem vive grande bênção financeira a partir de hoje (14 de janeiro)

Imagem - Especialista em IA explica por que rejeitar chamadas de spam piora ainda mais o problema
02

Especialista em IA explica por que rejeitar chamadas de spam piora ainda mais o problema

Imagem - Funcionário de ONG é torturado, morto e tem corpo exibido nas ruas por milicianos
03

Funcionário de ONG é torturado, morto e tem corpo exibido nas ruas por milicianos

Imagem - Entenda a sequela irreversível de Henri Castelli após sofrer agressão de empresário e corretor em festa
04

Entenda a sequela irreversível de Henri Castelli após sofrer agressão de empresário e corretor em festa