POLÍTICA

ACM Neto vai liderar debate sobre a seca na Bahia em evento no interior do estado; saiba mais

Encontro “Caminhos para enfrentar a seca no Estado” acontecerá na próxima quinta-feira (22)

Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 14:56

ACM Neto durante evento da Fundação Índigo Crédito: Divulgação

O ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil) vai liderar um debate sobre a seca na Bahia em um evento promovido pela Fundação Índigo em Irecê, na região Centro-Norte do estado.

O encontro “Caminhos para enfrentar a seca no Estado” acontecerá na próxima quinta-feira (22), a partir das 18h, no Fiesta Baiana Clube Hotel, em Irecê. O evento terá as presenças dos ex-governadores Ciro Gomes (Ceará) e Paulo Souto (Bahia).

A Fundação Índigo, que é presidida pelo ex-prefeito ACM Neto, tem promovido eventos para discutir os problemas da Bahia. Em junho do ano passado, um encontro do instituto debateu a situação da segurança pública no estado, já, em setembro, o tema foi saúde pública.