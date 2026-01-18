LUTO

Filho de Alan Sanches divulga carta aberta de agradecimento; leia na íntegra

"O senhor vive em nossas memórias e no nosso coração", diz Duda Sanches, vereador de Salvador

Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 18:41

Duda Sanches no velório do pai, Alan Sanches Crédito: Sora Maia/CORREIO

Filho do deputado estadual Alan Sanches (União Brasil), que morreu no último sábado (17) e foi sepultado neste domingo (18), o vereador de Salvador Duda Sanches (União Brasil) divulgou uma carta aberta em homenagem ao pai, na qual expressa agradecimento e reconhecimento.

Confira a carta:

Despedida de Alan Sanches na Alba 1 de 10

Carta aberta de gratidão.

Pai, este espaço é para transmitir tudo aquilo que o senhor representou na vida de milhares de pessoas.

Hoje meu coração fala mais do que minhas palavras. Depois de uma batalha tão dura, voltar para casa sem o senhor foi como sentir o mundo desabar. Mas na oração, Deus me respondeu através da Palavra:

“O justo anda na sua integridade; felizes são os filhos que seguem os seus passos.” (Provérbios 20:7)

Essa promessa me encheu de paz. Seu exemplo, sua fé, sua bondade e sua alegria continuam vivos em nós. Como ouvi as pessoas falarem bem do senhor, meu pai. Todos diziam num só coro que quem andava do lado de Alan não era triste nunca.

A saudade aperta, mas a fé sustenta. Penso que uma estrela pode até deixar de brilhar, mas a chama de um guerreiro de Deus jamais se apaga. Seu legado continua nos nossos passos, nas nossas escolhas e na maneira como tratamos as pessoas.

Minha gratidão a todos que estiveram presentes, que oraram, abraçaram e caminharam conosco nesse momento tão difícil. Que Deus nos dê força para seguir honrando tudo o que o senhor construiu.

Seguimos com fé, amor e esperança.

O senhor vive em nossas memórias e no nosso coração.

Duda Sanches