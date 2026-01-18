Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Filho de Alan Sanches divulga carta aberta de agradecimento; leia na íntegra

"O senhor vive em nossas memórias e no nosso coração", diz Duda Sanches, vereador de Salvador

  • Foto do(a) author(a) Rodrigo Daniel Silva

  • Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 18:41

Duda Sanches no velório do pai, Alan Sanches
Duda Sanches no velório do pai, Alan Sanches Crédito: Sora Maia/CORREIO

Filho do deputado estadual Alan Sanches (União Brasil), que morreu no último sábado (17) e foi sepultado neste domingo (18), o vereador de Salvador Duda Sanches (União Brasil) divulgou uma carta aberta em homenagem ao pai, na qual expressa agradecimento e reconhecimento.

Confira a carta:

Despedida de Alan Sanches na Alba

Familiares e autoridades compareceram à missa em homenagem a Alan Sanches por Sora Maia/CORREIO
Familiares e autoridades compareceram à missa em homenagem a Alan Sanches por Sora Maia/CORREIO
Familiares e autoridades compareceram à missa em homenagem a Alan Sanches por Sora Maia/CORREIO
Familiares e autoridades compareceram à missa em homenagem a Alan Sanches por Sora Maia/CORREIO
Familiares e autoridades compareceram à missa em homenagem a Alan Sanches por Sora Maia/CORREIO
Familiares e autoridades compareceram à missa em homenagem a Alan Sanches por Sora Maia/CORREIO
Familiares e autoridades compareceram à missa em homenagem a Alan Sanches por Sora Maia/CORREIO
Familiares e autoridades compareceram à missa em homenagem a Alan Sanches por Sora Maia/CORREIO
Familiares e autoridades compareceram à missa em homenagem a Alan Sanches por Sora Maia/CORREIO
Familiares e autoridades compareceram à missa em homenagem a Alan Sanches por Sora Maia/CORREIO
1 de 10
Familiares e autoridades compareceram à missa em homenagem a Alan Sanches por Sora Maia/CORREIO

Carta aberta de gratidão.

Pai, este espaço é para transmitir tudo aquilo que o senhor representou na vida de milhares de pessoas.

Hoje meu coração fala mais do que minhas palavras. Depois de uma batalha tão dura, voltar para casa sem o senhor foi como sentir o mundo desabar. Mas na oração, Deus me respondeu através da Palavra:

“O justo anda na sua integridade; felizes são os filhos que seguem os seus passos.” (Provérbios 20:7)

Essa promessa me encheu de paz. Seu exemplo, sua fé, sua bondade e sua alegria continuam vivos em nós. Como ouvi as pessoas falarem bem do senhor, meu pai. Todos diziam num só coro que quem andava do lado de Alan não era triste nunca.

A saudade aperta, mas a fé sustenta. Penso que uma estrela pode até deixar de brilhar, mas a chama de um guerreiro de Deus jamais se apaga. Seu legado continua nos nossos passos, nas nossas escolhas e na maneira como tratamos as pessoas.

Minha gratidão a todos que estiveram presentes, que oraram, abraçaram e caminharam conosco nesse momento tão difícil. Que Deus nos dê força para seguir honrando tudo o que o senhor construiu.

Seguimos com fé, amor e esperança.

O senhor vive em nossas memórias e no nosso coração.

Duda Sanches

18 de janeiro de 2026

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Saiba quem assume vaga na Alba após morte de Alan Sanches

Despedida de Alan Sanches reúne lideranças políticas e familiares no Salão Nobre da Alba

Políticos baianos lamentam morte do deputado estadual Alan Sanches: 'A Bahia está de luto'

Alba decreta luto de três dias após morte de Alan Sanches

Mais recentes

Imagem - Carnaval no Santo Antônio Além do Carmo já tem data e programação completa; confira

Carnaval no Santo Antônio Além do Carmo já tem data e programação completa; confira
Imagem - Fuga em Eunápolis: líder de facção ligada à ação e ao atentado contra diretor de presídio é preso

Fuga em Eunápolis: líder de facção ligada à ação e ao atentado contra diretor de presídio é preso
Imagem - Documento com 'mandamentos' de facção é encontrado em presídio de Irecê; veja as regras

Documento com 'mandamentos' de facção é encontrado em presídio de Irecê; veja as regras

MAIS LIDAS

Imagem - Como é o sítio onde Daniel Cady mora após o fim do casamento com Ivete Sangalo
01

Como é o sítio onde Daniel Cady mora após o fim do casamento com Ivete Sangalo

Imagem - Que horas pode passar no sinal vermelho sem tomar multa em Salvador? Transalvador explica
02

Que horas pode passar no sinal vermelho sem tomar multa em Salvador? Transalvador explica

Imagem - A carta 'O Mago' rege o tarot deste domingo (18 de janeiro): poder pessoal e novos começos à vista
03

A carta 'O Mago' rege o tarot deste domingo (18 de janeiro): poder pessoal e novos começos à vista

Imagem - Dinheiro destrava: 3 signos entram agora em fase de crescimento financeiro
04

Dinheiro destrava: 3 signos entram agora em fase de crescimento financeiro